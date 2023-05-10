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https://sputnikarabic.ae/20230510/روسيا-تعثر-على-طريقة-جديدة-للجمع-بين-الغاز-والطاقة-الشمسية-1076865207.html
روسيا تعثر على طريقة جديدة للجمع بين الغاز والطاقة الشمسية
روسيا تعثر على طريقة جديدة للجمع بين الغاز والطاقة الشمسية
اقترح علماء من جامعة سامارا التقنية الحكومية طريقة جديدة فعالة لتحسين الطاقة الطاقة الهيدروكربونية من خلال الطاقة الشمسية. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T11:07+0000
2023-05-10T11:07+0000
مجتمع
روسيا
علوم
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وذكر العلماء في دراستهم أن هذه الطريقة ستقلل التكنولوجيا المقترحة من استهلاك مادة الميثان وستجعل الطاقة الشمسية أكثر ربحية.وأشارت الدراسة أنه على الرغم من النجاح في تطوير مصادر الطاقة المتجددة، فإن حصتها اليوم في ميزان الطاقة في الاقتصاد العالمي لا تزال قليلة.واعتبر الخبير في قسم هندسة الحرارة والطاقة الصناعية في جامعة ولاية سامارا التقنية، دميتري باشينكو، أن الوقود الهيدروكربوني سيبقى الناقل الرئيسي للطاقة في المستقبل القريب.واقترح باحثون من جامعة ولاية سامارا التقنية طريقة للاستخدام المشترك للطاقة الشمسية والغاز الطبيعي في محطات التوربينات الغازية، معتبرين أنه في المخطط المقترح يتم استخدام الطاقة الشمسية للتحويل الحراري الكيميائي للوقود الهيدروكربوني ونتيجة هذا التحول هو غاز غني بالهيدروجين، والذي يستخدم بدوره كوقود.وبحسب الباحثين "يمكن أن يؤدي استخدام الغاز المخصب بالهيدروجين في توربينات الغاز إلى تقليل استهلاك الوقود الهيدروكربوني، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة الشمسية منخفضة الدرجة، حيث تعد خطوة جيدة نحو تقليل ثاني أكسيد الكربون.وأوضح باشينكو: ستعمل التقنية المقترحة على تقليل استهلاك الغاز الطبيعي في محطات التوربينات الغازية بنسبة 30٪ مع زيادة كفاءة استخدام الطاقة الشمسية.
https://sputnikarabic.ae/20230427/الطاقة-النووية-الروسية-في-دول-الشرقين-الأدنى-والأوسط-1076359867.html
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روسيا, علوم
روسيا, علوم

روسيا تعثر على طريقة جديدة للجمع بين الغاز والطاقة الشمسية

11:07 GMT 10.05.2023
© Sputnik . Zahraa Al-Amirإقبال كثيف على الطاقة الشمسية بسبب تفاقم أزمة الكهرباء في لبنان
إقبال كثيف على الطاقة الشمسية بسبب تفاقم أزمة الكهرباء في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© Sputnik . Zahraa Al-Amir
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اقترح علماء من جامعة سامارا التقنية الحكومية طريقة جديدة فعالة لتحسين الطاقة الطاقة الهيدروكربونية من خلال الطاقة الشمسية.
وذكر العلماء في دراستهم أن هذه الطريقة ستقلل التكنولوجيا المقترحة من استهلاك مادة الميثان وستجعل الطاقة الشمسية أكثر ربحية.
وأشارت الدراسة أنه على الرغم من النجاح في تطوير مصادر الطاقة المتجددة، فإن حصتها اليوم في ميزان الطاقة في الاقتصاد العالمي لا تزال قليلة.
واعتبر الخبير في قسم هندسة الحرارة والطاقة الصناعية في جامعة ولاية سامارا التقنية، دميتري باشينكو، أن الوقود الهيدروكربوني سيبقى الناقل الرئيسي للطاقة في المستقبل القريب.
الطاقة النووية في دول الشرقين الأدنى والأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
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الطاقة النووية الروسية في دول الشرقين الأدنى والأوسط
27 أبريل, 09:34 GMT
واقترح باحثون من جامعة ولاية سامارا التقنية طريقة للاستخدام المشترك للطاقة الشمسية والغاز الطبيعي في محطات التوربينات الغازية، معتبرين أنه في المخطط المقترح يتم استخدام الطاقة الشمسية للتحويل الحراري الكيميائي للوقود الهيدروكربوني ونتيجة هذا التحول هو غاز غني بالهيدروجين، والذي يستخدم بدوره كوقود.
وبحسب الباحثين "يمكن أن يؤدي استخدام الغاز المخصب بالهيدروجين في توربينات الغاز إلى تقليل استهلاك الوقود الهيدروكربوني، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة الشمسية منخفضة الدرجة، حيث تعد خطوة جيدة نحو تقليل ثاني أكسيد الكربون.
وأوضح باشينكو: ستعمل التقنية المقترحة على تقليل استهلاك الغاز الطبيعي في محطات التوربينات الغازية بنسبة 30٪ مع زيادة كفاءة استخدام الطاقة الشمسية.
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