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https://sputnikarabic.ae/20230510/كييف-تحذر-الاتحاد-الأوروبي-من-عواقب-وقف-توريد-الأسلحة-إليها--1076893850.html
كييف تحذر الاتحاد الأوروبي من عواقب وقف توريد الأسلحة إليها
كييف تحذر الاتحاد الأوروبي من عواقب وقف توريد الأسلحة إليها
صرح مستشار مكتب رئيس أوكرانيا، ميخائيل بودولاك، أن حربًا واسعة النطاق ستبدأ في الدول الأوروبية إذا توقف الاتحاد الأوروبي عن إمداد الأسلحة لأوكرانيا. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T20:33+0000
2023-05-10T20:33+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال بودولاك: "بمجرد توقف توريد الأسلحة، سيعني ذلك تصعيدًا حادًا للحرب في أوروبا. كان ينبغي لبوريل أن يقول، إذا توقفوا عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة، فستبدأ الحرب في بلدان أخرى. وستزداد الهجمات الإرهابية في أوروبا بشكل كبير، وبشكل عام لن نجلس في المطاعم ونأكل الكرواسان بهدوء".وفي وقت سابق، قال رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الصراع في أوكرانيا يمكن أن يتوقف على الفور إذا توقف الغرب عن تقديم الدعم العسكري إلى كييف، ومع ذلك، فإن مثل هذا السلام لن يناسب الحلفاء الغربيين.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230510/ظابط-في-المخابرات-البريطانية-الوضع-في-أوكرانيا-انقلب-180درجة-1076882693.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

كييف تحذر الاتحاد الأوروبي من عواقب وقف توريد الأسلحة إليها

20:33 GMT 10.05.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصوريستعد جنود المجموعة القتالية العسكرية "О" لإطلاق صاروخ متعدد نظام "أوراغان" لضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
يستعد جنود المجموعة القتالية العسكرية О لإطلاق صاروخ متعدد نظام أوراغان لضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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صرح مستشار مكتب رئيس أوكرانيا، ميخائيل بودولاك، أن حربًا واسعة النطاق ستبدأ في الدول الأوروبية إذا توقف الاتحاد الأوروبي عن إمداد الأسلحة لأوكرانيا.
وقال بودولاك: "بمجرد توقف توريد الأسلحة، سيعني ذلك تصعيدًا حادًا للحرب في أوروبا. كان ينبغي لبوريل أن يقول، إذا توقفوا عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة، فستبدأ الحرب في بلدان أخرى. وستزداد الهجمات الإرهابية في أوروبا بشكل كبير، وبشكل عام لن نجلس في المطاعم ونأكل الكرواسان بهدوء".
وفي وقت سابق، قال رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الصراع في أوكرانيا يمكن أن يتوقف على الفور إذا توقف الغرب عن تقديم الدعم العسكري إلى كييف، ومع ذلك، فإن مثل هذا السلام لن يناسب الحلفاء الغربيين.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط في المخابرات البريطانية: الوضع في أوكرانيا انقلب 180درجة
14:17 GMT
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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