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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230510/ظابط-في-المخابرات-البريطانية-الوضع-في-أوكرانيا-انقلب-180درجة-1076882693.html
ضابط في المخابرات البريطانية: الوضع في أوكرانيا انقلب 180درجة
ضابط في المخابرات البريطانية: الوضع في أوكرانيا انقلب 180درجة
كشف العميل السابق في جهاز الاستخبارات البريطاني، أليستر كروك، أن الجيش الأوكراني يتخلف عن الجيش الروسي في جميع النواحي، ما يثير شكوكًا في قدرة القوات... 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T14:17+0000
2023-05-10T14:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وأفاد كروك بأن "الجيش الأوكراني أدنى من الجيش الروسي من جميع النواحي، على الرغم من المساعدة الغربية، الأمر الذي يدعو إلى التشكك في إمكانية شن هجوم مضاد من قبل الرئيس فلاديمير زيلينسكي".وقال كروك في حديث لقناة"Judging Freedom" على "يوتيوب: "تحول الوضع 180 درجة، تعاني أوكرانيا من نقص في الذخيرة والمدافع في حين أن روسيا لديها نظام لوجستي وفني شامل وقدرات صناعية وإمدادات وكل ما تحتاج إليه قواتها لشن هجوم".ووفقا لضابط المخابرات، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لديها 50 ألف جندي مدرب فقط، في حين أن الجيش الروسي لديه أكثر من ذلك بمرات.وأشار كروك إلى أن كييف ليست مستعدة لشن أي هجوم مضاد كبير.وفي وقت سابق، أكد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لدى وزير الدفاع الأمريكي "البنتاغون"، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعتزم جر الولايات المتحدة إلى صراع عسكري مع روسيا.وقال ماكغريغور في بث نشر على قناته في "يوتيوب": "لقد فقد الأوكرانيون أكثر من 300 ألف جندي قتيل. إن خسائرهم لا يمكن تعويضها".
https://sputnikarabic.ae/20230510/إعلام-أمريكي-يكشف-عدم-قدرة-أوكرانيا-على-ضرب-القرم-1076879619.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

ضابط في المخابرات البريطانية: الوضع في أوكرانيا انقلب 180درجة

14:17 GMT 10.05.2023 (تم التحديث: 14:26 GMT 10.05.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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كشف العميل السابق في جهاز الاستخبارات البريطاني، أليستر كروك، أن الجيش الأوكراني يتخلف عن الجيش الروسي في جميع النواحي، ما يثير شكوكًا في قدرة القوات الأوكرانية على شن هجوم مضاد.
وأفاد كروك بأن "الجيش الأوكراني أدنى من الجيش الروسي من جميع النواحي، على الرغم من المساعدة الغربية، الأمر الذي يدعو إلى التشكك في إمكانية شن هجوم مضاد من قبل الرئيس فلاديمير زيلينسكي".
وقال كروك في حديث لقناة"Judging Freedom" على "يوتيوب: "تحول الوضع 180 درجة، تعاني أوكرانيا من نقص في الذخيرة والمدافع في حين أن روسيا لديها نظام لوجستي وفني شامل وقدرات صناعية وإمدادات وكل ما تحتاج إليه قواتها لشن هجوم".
ووفقا لضابط المخابرات، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لديها 50 ألف جندي مدرب فقط، في حين أن الجيش الروسي لديه أكثر من ذلك بمرات.
منظومة الدفاع الجوية إس-400 (تريومف) تصل سيفاستوبل، القرم، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
إعلام أمريكي يكشف عدم قدرة أوكرانيا على ضرب القرم
13:14 GMT
وأشار كروك إلى أن كييف ليست مستعدة لشن أي هجوم مضاد كبير.
وفي وقت سابق، أكد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لدى وزير الدفاع الأمريكي "البنتاغون"، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعتزم جر الولايات المتحدة إلى صراع عسكري مع روسيا.
وقال ماكغريغور في بث نشر على قناته في "يوتيوب": "لقد فقد الأوكرانيون أكثر من 300 ألف جندي قتيل. إن خسائرهم لا يمكن تعويضها".
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