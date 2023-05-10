لافروف: هناك أدلة تفيد بأن أمريكا بدأت في تشكيل "جيش سوري حر" بمشاركة "داعش"
08:48 GMT 10.05.2023 (تم التحديث: 09:08 GMT 10.05.2023)
© Sputnikيعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع وزراء الخارجية السوري والإيراني والتركي، في العاصمة الروسية موسكو.
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، هناك معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت في إنشاء ما يسمى بـ "الجيش السوري الحر" بمشاركة "داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) من أجل زعزعة استقرار الوضع في هذا البلد.
وأضاف لافروف: "بحسب معلوماتنا بدأ الأمريكيون في تشكيل ما يسمى بـ "الجيش السوري الحر" في محيط الرقة السورية بمشاركة ممثلين عن العشائر العربية المحلية ومسلحي "داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) ومنظمات إرهابية أخرى".
وقال لافروف خلال اجتماع مع وزراء خارجية إيران وسوريا وتركيا: "الهدف واضح وهو استخدام هؤلاء المسلحين ضد السلطات الشرعية في سوريا لزعزعة استقرار الأوضاع في البلاد".
© Sputnikيعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع وزراء الخارجية السوري والإيراني والتركي، في العاصمة الروسية موسكو.
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع وزراء الخارجية السوري والإيراني والتركي، في العاصمة الروسية موسكو.
© Sputnik
وأكد لافروف بأن "زملاءنا العسكريين ناقشوا هذه المشكلة مؤخرًا، واتفقوا على مخطط عمل مشترك في هذا الاتجاه".
© Sputnikيعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع وزراء الخارجية السوري والإيراني والتركي، في العاصمة الروسية موسكو.
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع وزراء الخارجية السوري والإيراني والتركي، في العاصمة الروسية موسكو.
© Sputnik
عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، اجتماعا رباعيا مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويس أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في العاصمة الروسية موسكو، لبحث سبل التطبيع بين دمشق وأنقرة.