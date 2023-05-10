عربي
لافروف: هناك أدلة تفيد بأن أمريكا بدأت في تشكيل "جيش سوري حر" بمشاركة "داعش"
https://sputnikarabic.ae/20230510/لافروف-هناك-أدلة-تفيد-بأن-أمريكا-بدأت-في-تشكيل-جيش-سوري-حر-بمشاركة-داعش-1076859755.html
لافروف: هناك أدلة تفيد بأن أمريكا بدأت في تشكيل "جيش سوري حر" بمشاركة "داعش"
لافروف: هناك أدلة تفيد بأن أمريكا بدأت في تشكيل "جيش سوري حر" بمشاركة "داعش"
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، هناك معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت في إنشاء ما يسمى بـ "الجيش السوري الحر" بمشاركة... 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T08:48+0000
2023-05-10T09:08+0000
روسيا
سيرغي لافروف
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0a/1076859863_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_12243bd9bd701fd5ccb613b4d5062e07.jpg
وأضاف لافروف: "بحسب معلوماتنا بدأ الأمريكيون في تشكيل ما يسمى بـ "الجيش السوري الحر" في محيط الرقة السورية بمشاركة ممثلين عن العشائر العربية المحلية ومسلحي "داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) ومنظمات إرهابية أخرى".وقال لافروف خلال اجتماع مع وزراء خارجية إيران وسوريا وتركيا: "الهدف واضح وهو استخدام هؤلاء المسلحين ضد السلطات الشرعية في سوريا لزعزعة استقرار الأوضاع في البلاد".وأكد لافروف بأن "زملاءنا العسكريين ناقشوا هذه المشكلة مؤخرًا، واتفقوا على مخطط عمل مشترك في هذا الاتجاه".عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، اجتماعا رباعيا مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويس أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في العاصمة الروسية موسكو، لبحث سبل التطبيع بين دمشق وأنقرة.
https://sputnikarabic.ae/20230510/لافروف-يجري-اجتماعا-مع-نظرائه-التركي-والسوري-والإيراني-1076853752.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0a/1076859863_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0930389895173cc33824fe126635a20a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, سيرغي لافروف, أخبار سوريا اليوم
روسيا, سيرغي لافروف, أخبار سوريا اليوم

لافروف: هناك أدلة تفيد بأن أمريكا بدأت في تشكيل "جيش سوري حر" بمشاركة "داعش"

08:48 GMT 10.05.2023 (تم التحديث: 09:08 GMT 10.05.2023)
© Sputnikيعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع وزراء الخارجية السوري والإيراني والتركي، في العاصمة الروسية موسكو.
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع وزراء الخارجية السوري والإيراني والتركي، في العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، هناك معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت في إنشاء ما يسمى بـ "الجيش السوري الحر" بمشاركة "داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) من أجل زعزعة استقرار الوضع في هذا البلد.
وأضاف لافروف: "بحسب معلوماتنا بدأ الأمريكيون في تشكيل ما يسمى بـ "الجيش السوري الحر" في محيط الرقة السورية بمشاركة ممثلين عن العشائر العربية المحلية ومسلحي "داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) ومنظمات إرهابية أخرى".
وقال لافروف خلال اجتماع مع وزراء خارجية إيران وسوريا وتركيا: "الهدف واضح وهو استخدام هؤلاء المسلحين ضد السلطات الشرعية في سوريا لزعزعة استقرار الأوضاع في البلاد".
© Sputnikيعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع وزراء الخارجية السوري والإيراني والتركي، في العاصمة الروسية موسكو.
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع وزراء الخارجية السوري والإيراني والتركي، في العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع وزراء الخارجية السوري والإيراني والتركي، في العاصمة الروسية موسكو.
© Sputnik
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع وزراء الخارجية السوري والإيراني والتركي، في العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
لافروف يعقد اجتماعا مع نظرائه السوري والتركي والإيراني ويقترح "خارطة طريق"... فيديو
08:11 GMT
وأكد لافروف بأن "زملاءنا العسكريين ناقشوا هذه المشكلة مؤخرًا، واتفقوا على مخطط عمل مشترك في هذا الاتجاه".
© Sputnikيعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع وزراء الخارجية السوري والإيراني والتركي، في العاصمة الروسية موسكو.
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع وزراء الخارجية السوري والإيراني والتركي، في العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع وزراء الخارجية السوري والإيراني والتركي، في العاصمة الروسية موسكو.
© Sputnik
عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، اجتماعا رباعيا مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويس أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في العاصمة الروسية موسكو، لبحث سبل التطبيع بين دمشق وأنقرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:43 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала