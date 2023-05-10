https://sputnikarabic.ae/20230510/لافروف-هناك-أدلة-تفيد-بأن-أمريكا-بدأت-في-تشكيل-جيش-سوري-حر-بمشاركة-داعش-1076859755.html

لافروف: هناك أدلة تفيد بأن أمريكا بدأت في تشكيل "جيش سوري حر" بمشاركة "داعش"

لافروف: هناك أدلة تفيد بأن أمريكا بدأت في تشكيل "جيش سوري حر" بمشاركة "داعش"

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، هناك معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت في إنشاء ما يسمى بـ "الجيش السوري الحر" بمشاركة... 10.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-10T08:48+0000

2023-05-10T08:48+0000

2023-05-10T09:08+0000

روسيا

سيرغي لافروف

أخبار سوريا اليوم

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وأضاف لافروف: "بحسب معلوماتنا بدأ الأمريكيون في تشكيل ما يسمى بـ "الجيش السوري الحر" في محيط الرقة السورية بمشاركة ممثلين عن العشائر العربية المحلية ومسلحي "داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) ومنظمات إرهابية أخرى".وقال لافروف خلال اجتماع مع وزراء خارجية إيران وسوريا وتركيا: "الهدف واضح وهو استخدام هؤلاء المسلحين ضد السلطات الشرعية في سوريا لزعزعة استقرار الأوضاع في البلاد".وأكد لافروف بأن "زملاءنا العسكريين ناقشوا هذه المشكلة مؤخرًا، واتفقوا على مخطط عمل مشترك في هذا الاتجاه".عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، اجتماعا رباعيا مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويس أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في العاصمة الروسية موسكو، لبحث سبل التطبيع بين دمشق وأنقرة.

https://sputnikarabic.ae/20230510/لافروف-يجري-اجتماعا-مع-نظرائه-التركي-والسوري-والإيراني-1076853752.html

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روسيا, سيرغي لافروف, أخبار سوريا اليوم