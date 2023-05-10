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https://sputnikarabic.ae/20230510/-بايدن-يهدد-العالم-بالمشاكل-إذا-تخلفت-أمريكا-عن-سداد-ديونها--1076892895.html
بايدن يهدد العالم بالمشاكل إذا تخلفت أمريكا عن سداد ديونها
بايدن يهدد العالم بالمشاكل إذا تخلفت أمريكا عن سداد ديونها
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها يهدد العالم بأسره بالصعوبات. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T19:49+0000
2023-05-10T19:49+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بايدن، في حفل أقيم في نيويورك: "إذا تخلفنا عن سداد ديوننا، فإن العالم بأسره سيواجه المشاكل".وبحسب بايدن، فإن الأزمة الحالية من صنع الجمهوريين، لأن الولايات المتحدة لديها القدرة على سداد ديونها.وشدد على أنه في حالة التعثر، سينزلق اقتصاد البلاد إلى الركود، وستتأثر سمعة واشنطن الدولية بشكل كبير.في يناير/ كانون الثاني الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الكونغرس ببدء "إجراءات استثنائية" حتى 5 يونيو/ حزيران المقبل، فيما يتعلق بالإنجاز المقدر لسقف الدين الوطني البالغ 31.381 تريليون دولار. ثم دعا رئيس الدائرة المشرعين إلى زيادة حدود الاقتراض بسرعة لتجنب التخلف عن السداد.وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، من أن "الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من بداية يونيو المقبل".
https://sputnikarabic.ae/20230507/الخزانة-الأمريكية-واشنطن-ستواجه-أزمة-إذا-طبق-بايدن-تعديلا-لتجنب-التخلف-عن-السداد-1076763973.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يهدد العالم بالمشاكل إذا تخلفت أمريكا عن سداد ديونها

19:49 GMT 10.05.2023
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© Sputnik . Стрингер
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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها يهدد العالم بأسره بالصعوبات.
وقال بايدن، في حفل أقيم في نيويورك: "إذا تخلفنا عن سداد ديوننا، فإن العالم بأسره سيواجه المشاكل".
وبحسب بايدن، فإن الأزمة الحالية من صنع الجمهوريين، لأن الولايات المتحدة لديها القدرة على سداد ديونها.
وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
الخزانة الأمريكية: واشنطن ستواجه أزمة إذا طبق بايدن تعديلا لتجنب التخلف عن السداد
7 مايو, 15:00 GMT
وشدد على أنه في حالة التعثر، سينزلق اقتصاد البلاد إلى الركود، وستتأثر سمعة واشنطن الدولية بشكل كبير.
في يناير/ كانون الثاني الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الكونغرس ببدء "إجراءات استثنائية" حتى 5 يونيو/ حزيران المقبل، فيما يتعلق بالإنجاز المقدر لسقف الدين الوطني البالغ 31.381 تريليون دولار. ثم دعا رئيس الدائرة المشرعين إلى زيادة حدود الاقتراض بسرعة لتجنب التخلف عن السداد.
وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، من أن "الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من بداية يونيو المقبل".
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