https://sputnikarabic.ae/20230511/الأمم-المتحدة-تعلق-على-خطط-بريطانيا-لنقل-صواريخ-ستورم-شادو-إلى-كييف-1076928093.html
الأمم المتحدة تعلق على خطط بريطانيا لنقل صواريخ "ستورم شادو" إلى كييف
الأمم المتحدة تعلق على خطط بريطانيا لنقل صواريخ "ستورم شادو" إلى كييف
أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا وفقًا للقانون الدولي والقرارات الدولية. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T17:39+0000
2023-05-11T17:39+0000
2023-05-11T17:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
بريطانيا
الامم المتحدة
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وقال دوجاريك حول إمداد لندن بصورايخ "ستورم شادو" إلى كييف: "لا نعلق على كل عملية نقل أسلحة وقت حدوثها. نود رؤية نهاية لهذا الصراع وفقا للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة".وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن لندن تعتزم تسليم أوكرانيا صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز "ستورم شادو"، وذلك بعد وقت قصير على تسريب وكالات لهذه المعلومات.وقال والاس، خلال جلسة حضرها في مجلس العموم البريطاني: "اليوم يمكنني أن أعلن أن المملكة المتحدة ستتبرع بصواريخ ستورم شادو لأوكرانيا".وكشفت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن بريطانيا قامت بتسليم الجيش الأوكراني صواريخ حديثة بعيدة المدى.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230511/وكالات-بريطانيا-تسلم-نظام-كييف-صواريخ-ستورم-شادو-البعيدة-المدى-1076912732.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, بريطانيا, الامم المتحدة
العالم, أخبار أوكرانيا, بريطانيا, الامم المتحدة
الأمم المتحدة تعلق على خطط بريطانيا لنقل صواريخ "ستورم شادو" إلى كييف
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أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا وفقًا للقانون الدولي والقرارات الدولية.
وقال دوجاريك حول إمداد لندن بصورايخ "ستورم شادو" إلى كييف: "لا نعلق على كل عملية نقل أسلحة وقت حدوثها. نود رؤية نهاية لهذا الصراع وفقا للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن لندن تعتزم تسليم أوكرانيا صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز "ستورم شادو"، وذلك بعد وقت قصير على تسريب وكالات لهذه المعلومات.
وقال والاس، خلال جلسة حضرها في مجلس العموم البريطاني: "اليوم يمكنني أن أعلن أن المملكة المتحدة ستتبرع بصواريخ ستورم شادو لأوكرانيا".
وكشفت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن بريطانيا قامت بتسليم الجيش الأوكراني صواريخ حديثة بعيدة المدى.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة
في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.