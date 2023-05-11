https://sputnikarabic.ae/20230511/الأمم-المتحدة-تعلق-على-خطط-بريطانيا-لنقل-صواريخ-ستورم-شادو-إلى-كييف-1076928093.html

الأمم المتحدة تعلق على خطط بريطانيا لنقل صواريخ "ستورم شادو" إلى كييف

الأمم المتحدة تعلق على خطط بريطانيا لنقل صواريخ "ستورم شادو" إلى كييف

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا وفقًا للقانون الدولي والقرارات الدولية. 11.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-11T17:39+0000

2023-05-11T17:39+0000

2023-05-11T17:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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بريطانيا

الامم المتحدة

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وقال دوجاريك حول إمداد لندن بصورايخ "ستورم شادو" إلى كييف: "لا نعلق على كل عملية نقل أسلحة وقت حدوثها. نود رؤية نهاية لهذا الصراع وفقا للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة".وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن لندن تعتزم تسليم أوكرانيا صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز "ستورم شادو"، وذلك بعد وقت قصير على تسريب وكالات لهذه المعلومات.وقال والاس، خلال جلسة حضرها في مجلس العموم البريطاني: "اليوم يمكنني أن أعلن أن المملكة المتحدة ستتبرع بصواريخ ستورم شادو لأوكرانيا".وكشفت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن بريطانيا قامت بتسليم الجيش الأوكراني صواريخ حديثة بعيدة المدى.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

https://sputnikarabic.ae/20230511/وكالات-بريطانيا-تسلم-نظام-كييف-صواريخ-ستورم-شادو-البعيدة-المدى-1076912732.html

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