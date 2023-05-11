https://sputnikarabic.ae/20230511/وكالات-بريطانيا-تسلم-نظام-كييف-صواريخ-ستورم-شادو-البعيدة-المدى-1076912732.html
بريطانيا تسلم نظام كييف صواريخ "ستورم شادو" البعيدة المدى
بريطانيا تسلم نظام كييف صواريخ "ستورم شادو" البعيدة المدى
أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الخميس، أن لندن تعتزم تسليم أوكرانيا صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز "ستورم شادو"، وذلك بعد وقت قصير على تريب وكالات... 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T11:36+0000
2023-05-11T11:36+0000
2023-05-11T12:09+0000
العالم
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وقال والاس، خلال جلسة حضرها في مجلس العموم البريطاني: "اليوم يمكنني أن أعلن أن المملكة المتحدة ستتبرع بصواريخ ستورم شادو لأوكرانيا".كشفت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن بريطانيا قامت بتسليم الجيش الأوكراني صواريخ حديثة بعيدة المدى.كما أضافت الشبكة أن لندن تلقت تأكيدات من كييف بأن هذه الصواريخ ستستخدم فقط ضد أهداف تقع ضمن سيادة أوكرانيا.وفي السياق نفسه، أعلن مسؤول أمريكي للشبكة أن هذا الصاروخ هو "تغيير حقيقي للعبة" ويمنح القوات المسلحة القدرات التي تطلبها كييف منذ بداية الصراع.وفي وقت سابق، ذكرت صحف غربية نقلا عن وثيقة نشرها الصندوق الدولي لأوكرانيا، أن بريطانيا تستعد فيما يبدو لإرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230504/بريطانيا-تعترف-بإعادة-بيع-الأسلحة-المقدمة-إلى-أوكرانيا-1076681428.html
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العالم
بريطانيا تسلم نظام كييف صواريخ "ستورم شادو" البعيدة المدى
11:36 GMT 11.05.2023 (تم التحديث: 12:09 GMT 11.05.2023) تابعنا عبر
أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الخميس، أن لندن تعتزم تسليم أوكرانيا صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز "ستورم شادو"، وذلك بعد وقت قصير على تريب وكالات لهذه المعلومات.
وقال والاس، خلال جلسة حضرها في مجلس العموم البريطاني: "اليوم يمكنني أن أعلن أن المملكة المتحدة ستتبرع بصواريخ ستورم شادو لأوكرانيا".
كشفت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن بريطانيا قامت بتسليم الجيش الأوكراني صواريخ حديثة بعيدة المدى.
وذكرت وكالات غربية نقلا عن مسؤولين غربيين، أن لندن سلمت كييف صواريخ كروز من طراز "ستورم شادو" الطويلة المدى، ما سيزيد من القدرات الهجومية للقوات الأوكرانية، وذلك قبل الهجوم المضاد الذي طال انتظاره.
كما أضافت الشبكة أن لندن تلقت تأكيدات من كييف بأن هذه الصواريخ ستستخدم فقط ضد أهداف تقع ضمن سيادة أوكرانيا.
وفي السياق نفسه، أعلن مسؤول أمريكي للشبكة أن هذا الصاروخ هو "تغيير حقيقي للعبة" ويمنح القوات المسلحة القدرات التي تطلبها كييف منذ بداية الصراع.
وفي وقت سابق، ذكرت صحف غربية نقلا عن وثيقة نشرها الصندوق الدولي لأوكرانيا، أن بريطانيا تستعد فيما يبدو لإرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا.