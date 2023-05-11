https://sputnikarabic.ae/20230511/الجزائر-تدشن-منشآت-عسكرية-جديدة--1076912900.html
الجزائر تدشن منشآت عسكرية جديدة
الجزائر تدشن منشآت عسكرية جديدة
دشّن رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الخميس، منشآت عسكرية جديدة استفادت منها الناحية العسكرية الثالثة في ولاية بشار. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T11:50+0000
2023-05-11T11:50+0000
2023-05-11T11:50+0000
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الجزائر
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وجاء التدشين خلال اليوم الرابع من زيارة شنقريحة إلى الناحية الثالثة، حيث كانت البداية من القطاع العملياتي الأوسط برج العقيد لطفي، حيث استمع الفريق أول، السعيد شنقريحة، لعرض شامل قدمه قائد القطاع العملياتي.وتضمن العرض مجمل الجوانب المتعلقة بالتحضير القتالي للوحدات والأفراد، قبل أن يشرف الفريق أول شنقريحة على تدشين مقر القيادة الجديد للقطاع العملياتي.وتواصلت الزيارة بتفقد بعض وحدات القطاع العملياتي الأوسط، حيث اطلع شنقريحة على الظروف المهنية والمعيشية لمستخدميه.وبهذه المناسبة، حرص رئيس الأركان على تقديم توجيهات وتعليمات صارمة للمسؤولين حول ضرورة إيلاء أهمية خاصة للعنصر البشري، وتحسين جو العمل داخل الوحدات من خلال خلق جو من التواصل المباشر والإصغاء الدائم للمستخدمين.وفي السياق نفسه، قام شنقريحة بمناسبة زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة، بتدشين مرافق اجتماعية، المتمثلة في روضتين للأطفال بحي البدر في بشار وأخرى في تندوف، وهي منشآت عسكرية جوارية ستشكل مكاسب جديدة للمستخدمين وعائلاتهم، وذلك في إطار الجهود الرامية لتوفير ظروف عمل ملائمة بهذه الناحية الجنوبية، بحسب موقع "النهار" الجزائري.
https://sputnikarabic.ae/20230511/9-ولايات-جزائرية-تتعرض-لموجة-حر-وأمطار-رعدية-غزيرة-1076898593.html
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العالم العربي, الجزائر
الجزائر تدشن منشآت عسكرية جديدة
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دشّن رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الخميس، منشآت عسكرية جديدة استفادت منها الناحية العسكرية الثالثة في ولاية بشار.
وجاء التدشين خلال اليوم الرابع من زيارة شنقريحة إلى الناحية الثالثة، حيث كانت البداية من القطاع العملياتي الأوسط برج العقيد لطفي، حيث استمع الفريق أول، السعيد شنقريحة، لعرض شامل قدمه قائد القطاع العملياتي.
وتضمن العرض مجمل الجوانب المتعلقة بالتحضير القتالي للوحدات والأفراد، قبل أن يشرف الفريق أول شنقريحة على تدشين مقر القيادة الجديد للقطاع العملياتي.
وجال الفريق أول أيضا في المقر وتلقى شروحات وافية عن هذا المقر الجديد ذي المواصفات العصرية، والذي من شأنه توفير ظروف أحسن لعمل المستخدمين.
وتواصلت الزيارة بتفقد بعض وحدات القطاع العملياتي الأوسط، حيث اطلع شنقريحة على الظروف المهنية والمعيشية لمستخدميه.
وبهذه المناسبة، حرص رئيس الأركان على تقديم توجيهات وتعليمات صارمة للمسؤولين حول ضرورة إيلاء أهمية خاصة للعنصر البشري، وتحسين جو العمل داخل الوحدات من خلال خلق جو من التواصل المباشر والإصغاء الدائم للمستخدمين.
وفي السياق نفسه، قام شنقريحة بمناسبة زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة، بتدشين مرافق اجتماعية، المتمثلة في روضتين للأطفال بحي البدر في بشار وأخرى في تندوف، وهي منشآت عسكرية جوارية ستشكل مكاسب جديدة للمستخدمين وعائلاتهم، وذلك في إطار الجهود الرامية لتوفير ظروف عمل ملائمة بهذه الناحية الجنوبية، بحسب موقع "النهار" الجزائري.