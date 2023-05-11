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الجزائر تدشن منشآت عسكرية جديدة
الجزائر تدشن منشآت عسكرية جديدة
دشّن رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الخميس، منشآت عسكرية جديدة استفادت منها الناحية العسكرية الثالثة في ولاية بشار. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
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وجاء التدشين خلال اليوم الرابع من زيارة شنقريحة إلى الناحية الثالثة، حيث كانت البداية من القطاع العملياتي الأوسط برج العقيد لطفي، حيث استمع الفريق أول، السعيد شنقريحة، لعرض شامل قدمه قائد القطاع العملياتي.وتضمن العرض مجمل الجوانب المتعلقة بالتحضير القتالي للوحدات والأفراد، قبل أن يشرف الفريق أول شنقريحة على تدشين مقر القيادة الجديد للقطاع العملياتي.وتواصلت الزيارة بتفقد بعض وحدات القطاع العملياتي الأوسط، حيث اطلع شنقريحة على الظروف المهنية والمعيشية لمستخدميه.وبهذه المناسبة، حرص رئيس الأركان على تقديم توجيهات وتعليمات صارمة للمسؤولين حول ضرورة إيلاء أهمية خاصة للعنصر البشري، وتحسين جو العمل داخل الوحدات من خلال خلق جو من التواصل المباشر والإصغاء الدائم للمستخدمين.وفي السياق نفسه، قام شنقريحة بمناسبة زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة، بتدشين مرافق اجتماعية، المتمثلة في روضتين للأطفال بحي البدر في بشار وأخرى في تندوف، وهي منشآت عسكرية جوارية ستشكل مكاسب جديدة للمستخدمين وعائلاتهم، وذلك في إطار الجهود الرامية لتوفير ظروف عمل ملائمة بهذه الناحية الجنوبية، بحسب موقع "النهار" الجزائري.
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العالم العربي, الجزائر
العالم العربي, الجزائر

الجزائر تدشن منشآت عسكرية جديدة

11:50 GMT 11.05.2023
© flickr.com / habib kakiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
© flickr.com / habib kaki
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دشّن رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الخميس، منشآت عسكرية جديدة استفادت منها الناحية العسكرية الثالثة في ولاية بشار.
وجاء التدشين خلال اليوم الرابع من زيارة شنقريحة إلى الناحية الثالثة، حيث كانت البداية من القطاع العملياتي الأوسط برج العقيد لطفي، حيث استمع الفريق أول، السعيد شنقريحة، لعرض شامل قدمه قائد القطاع العملياتي.
وتضمن العرض مجمل الجوانب المتعلقة بالتحضير القتالي للوحدات والأفراد، قبل أن يشرف الفريق أول شنقريحة على تدشين مقر القيادة الجديد للقطاع العملياتي.

وجال الفريق أول أيضا في المقر وتلقى شروحات وافية عن هذا المقر الجديد ذي المواصفات العصرية، والذي من شأنه توفير ظروف أحسن لعمل المستخدمين.

الجزائر العاصمة، 29 يونيو/ حزيران 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
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وتواصلت الزيارة بتفقد بعض وحدات القطاع العملياتي الأوسط، حيث اطلع شنقريحة على الظروف المهنية والمعيشية لمستخدميه.
وبهذه المناسبة، حرص رئيس الأركان على تقديم توجيهات وتعليمات صارمة للمسؤولين حول ضرورة إيلاء أهمية خاصة للعنصر البشري، وتحسين جو العمل داخل الوحدات من خلال خلق جو من التواصل المباشر والإصغاء الدائم للمستخدمين.
وفي السياق نفسه، قام شنقريحة بمناسبة زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة، بتدشين مرافق اجتماعية، المتمثلة في روضتين للأطفال بحي البدر في بشار وأخرى في تندوف، وهي منشآت عسكرية جوارية ستشكل مكاسب جديدة للمستخدمين وعائلاتهم، وذلك في إطار الجهود الرامية لتوفير ظروف عمل ملائمة بهذه الناحية الجنوبية، بحسب موقع "النهار" الجزائري.
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