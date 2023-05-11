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https://sputnikarabic.ae/20230511/الخارجية-الروسية-اتفاقية-الحبوب-ستنتهي-إذا-لم-يتم-الاتفاق-بحلول-18-مايو-1076925162.html
الخارجية الروسية: اتفاقية الحبوب ستنتهي إذا لم يتم الاتفاق بحلول 18 مايو
الخارجية الروسية: اتفاقية الحبوب ستنتهي إذا لم يتم الاتفاق بحلول 18 مايو
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم الخميس، أن مبادرة البحر الأسود واتفاقية الحبوب التي تضمنتها ستنتهي في غياب التوافق في الآراء بين... 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T15:41+0000
2023-05-11T15:41+0000
روسيا
العالم
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وقال فيرشينين، ردا على سؤال لـ"سبوتنيك" حول خيارات العمل إذا لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن تمديد الصفقة بحلول 18 مايو/ أيار الجاري، مع مراعاة مصالح روسيا في توريد الأسمدة: "في هذه الحالة ستتوقف".وتابع فيرشينين: "ننطلق من حقيقة أنه كان هناك قرار بالتمديد لمدة 60 يومًا، وتنتهي 60 يومًا في 18 مايو. العمل، والاتصالات مستمرة، ولا يمكن النظر في جميع المواعيد النهائية ورغبات الأطراف الأخرى، لكننا لن تتصرف في تحد أو فيما يتعارض مع مصالحنا".وعقد اجتماع رفيع المستوى لمناقشة مبادرة البحر الأسود في إسطنبول، يومي الأربعاء والخميس، على مستوى نواب وزراء الدفاع والخارجية.وتعتبر اتفاقية الحبوب جزءًا من حزمة اتفاقيات تتضمن عدم عرقلة الدول الغربية الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة. وأشارت موسكو إلى أن هذا الالتزام لم يتم الوفاء به بالكامل، وأن الدول الغربية ما زالت تعرقل وتقيد تصدير الحبوب الروسية إلى الدول المحتاجة لها.واعتبارا من 18 مارس/آذار 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يوما - حتى 18 مايو، بينما تصر أوكرانيا على تمديد الصفقة لمدة 120 يوما.
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الخارجية الروسية: اتفاقية الحبوب ستنتهي إذا لم يتم الاتفاق بحلول 18 مايو

15:41 GMT 11.05.2023
© Sputnik . Valery Melnikov /  / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
© Sputnik . Valery Melnikov /
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم الخميس، أن مبادرة البحر الأسود واتفاقية الحبوب التي تضمنتها ستنتهي في غياب التوافق في الآراء بين المشاركين.
وقال فيرشينين، ردا على سؤال لـ"سبوتنيك" حول خيارات العمل إذا لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن تمديد الصفقة بحلول 18 مايو/ أيار الجاري، مع مراعاة مصالح روسيا في توريد الأسمدة: "في هذه الحالة ستتوقف".

وأضاف فيرشينين: "المبادرة التي تجلب منافع من جانب واحد لا يمكن أن يعترف بها الجميع ويؤكدها. بطبيعة الحال، نحن نحمي في المقام الأول المصالح الوطنية لروسيا ومنتجيها الزراعيين ومنتجي الأسمدة، وفي النهاية، نقوم بذلك، ونأخذ في الاعتبار الوضع العام في سوق الغذاء العالمي، الذي يشهد تقلبات للغاية".

وتابع فيرشينين: "ننطلق من حقيقة أنه كان هناك قرار بالتمديد لمدة 60 يومًا، وتنتهي 60 يومًا في 18 مايو. العمل، والاتصالات مستمرة، ولا يمكن النظر في جميع المواعيد النهائية ورغبات الأطراف الأخرى، لكننا لن تتصرف في تحد أو فيما يتعارض مع مصالحنا".
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
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وعقد اجتماع رفيع المستوى لمناقشة مبادرة البحر الأسود في إسطنبول، يومي الأربعاء والخميس، على مستوى نواب وزراء الدفاع والخارجية.
وتعتبر اتفاقية الحبوب جزءًا من حزمة اتفاقيات تتضمن عدم عرقلة الدول الغربية الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة. وأشارت موسكو إلى أن هذا الالتزام لم يتم الوفاء به بالكامل، وأن الدول الغربية ما زالت تعرقل وتقيد تصدير الحبوب الروسية إلى الدول المحتاجة لها.
واعتبارا من 18 مارس/آذار 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يوما - حتى 18 مايو، بينما تصر أوكرانيا على تمديد الصفقة لمدة 120 يوما.
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