https://sputnikarabic.ae/20230511/الخارجية-الروسية-تكشف-عن-عدم-إحراز-تقدم-في-ربط-البنك-الزراعي-الروسي-بـسويفت-1076923459.html
الخارجية الروسية تكشف عن عدم إحراز تقدم في ربط البنك الزراعي الروسي بـ"سويفت"
الخارجية الروسية تكشف عن عدم إحراز تقدم في ربط البنك الزراعي الروسي بـ"سويفت"
أعلن نائب وزيرالخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم الخميس، أنه لا يوجد تقدم في إعادة ربط البنك الزراعي الروسي "روسيلخزبنك" بنظام "سويفت". 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T15:12+0000
2023-05-11T15:12+0000
2023-05-11T15:12+0000
روسيا
العالم
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وقال فيرشينين للصحفيين الروس: "تحدثنا علنًا عن المشكلات التي يجب حلها، والمشكلة الأولى هي إعادة ربط "روسيلخزبنك" بنظام "سويفت". يجب أن أقول إنه لا يوجد تقدم في هذا المجال. ومع ذلك، من الواضح أنه لن ينجح شيء دون إعادة ربط البنك بنظام "سويفت".وعقد اجتماع رفيع المستوى لمناقشة مبادرة البحر الأسود في إسطنبول، يومي الأربعاء والخميس، على مستوى نواب وزراء الدفاع والخارجية.وتتضمن اتفاقية الحبوب، التي وقّعتها روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/ تموز 2022، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة مرافئ، بما في ذلك أوديسا، عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، حيث تولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول المسؤولية عن تنسيق حركة السفن.وتعتبر صفقة الحبوب جزءًا من حزمة اتفاقيات تتضمن عدم عرقلة الدول الغربية الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة. وأشارت موسكو إلى أن هذا الالتزام لم يتم الوفاء به بالكامل، وأن الدول الغربية ما زالت تعرقل وتقيد تصدير الحبوب الروسية إلى الدول المحتاجة لها.واعتبارا من 18 مارس/آذار 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يوما - حتى 18 مايو/ أيار، بينما تصر أوكرانيا على تمديد الاتفاقية لمدة 120 يوما.
https://sputnikarabic.ae/20230511/الشروط-الروسية-لتمديد-صفقة-الحبوب-1076900953.html
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روسيا, العالم
الخارجية الروسية تكشف عن عدم إحراز تقدم في ربط البنك الزراعي الروسي بـ"سويفت"
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أعلن نائب وزيرالخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم الخميس، أنه لا يوجد تقدم في إعادة ربط البنك الزراعي الروسي "روسيلخزبنك" بنظام "سويفت".
وقال فيرشينين للصحفيين الروس: "تحدثنا علنًا عن المشكلات التي يجب حلها، والمشكلة الأولى هي إعادة ربط "روسيلخزبنك" بنظام "سويفت". يجب أن أقول إنه لا يوجد تقدم في هذا المجال. ومع ذلك، من الواضح أنه لن ينجح شيء دون إعادة ربط البنك بنظام "سويفت".
وأضاف فيرشينين: "لم تتم مناقشة المساعدة المحتملة من البنك التركي في هذا الشأن. "على أي حال، أي مساعدة من حيث التشغيل العادي دون تأثير العقوبات، فإننا نرحب بها"
وعقد اجتماع رفيع المستوى لمناقشة مبادرة البحر الأسود في إسطنبول، يومي الأربعاء والخميس، على مستوى نواب وزراء الدفاع والخارجية.
وتتضمن اتفاقية الحبوب، التي وقّعتها روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/ تموز 2022، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة مرافئ، بما في ذلك أوديسا، عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، حيث تولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول المسؤولية عن تنسيق حركة السفن.
وتعتبر صفقة الحبوب جزءًا من حزمة اتفاقيات تتضمن عدم عرقلة الدول الغربية الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة. وأشارت موسكو إلى أن هذا الالتزام لم يتم الوفاء به بالكامل، وأن الدول الغربية ما زالت تعرقل وتقيد تصدير الحبوب الروسية إلى الدول المحتاجة لها.
واعتبارا من 18 مارس/آذار 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يوما - حتى 18 مايو/ أيار، بينما تصر أوكرانيا على تمديد الاتفاقية لمدة 120 يوما.