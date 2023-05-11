عربي
https://sputnikarabic.ae/20230511/الخارجية-الروسية-تكشف-عن-عدم-إحراز-تقدم-في-ربط-البنك-الزراعي-الروسي-بـسويفت-1076923459.html
الخارجية الروسية تكشف عن عدم إحراز تقدم في ربط البنك الزراعي الروسي بـ"سويفت"
الخارجية الروسية تكشف عن عدم إحراز تقدم في ربط البنك الزراعي الروسي بـ"سويفت"
أعلن نائب وزيرالخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم الخميس، أنه لا يوجد تقدم في إعادة ربط البنك الزراعي الروسي "روسيلخزبنك" بنظام "سويفت". 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T15:12+0000
2023-05-11T15:12+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070778084_0:215:1365:983_1920x0_80_0_0_42c6135ad69ff70b431ecb29fdb1d77c.jpg
وقال فيرشينين للصحفيين الروس: "تحدثنا علنًا عن المشكلات التي يجب حلها، والمشكلة الأولى هي إعادة ربط "روسيلخزبنك" بنظام "سويفت". يجب أن أقول إنه لا يوجد تقدم في هذا المجال. ومع ذلك، من الواضح أنه لن ينجح شيء دون إعادة ربط البنك بنظام "سويفت".وعقد اجتماع رفيع المستوى لمناقشة مبادرة البحر الأسود في إسطنبول، يومي الأربعاء والخميس، على مستوى نواب وزراء الدفاع والخارجية.وتتضمن اتفاقية الحبوب، التي وقّعتها روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/ تموز 2022، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة مرافئ، بما في ذلك أوديسا، عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، حيث تولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول المسؤولية عن تنسيق حركة السفن.وتعتبر صفقة الحبوب جزءًا من حزمة اتفاقيات تتضمن عدم عرقلة الدول الغربية الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة. وأشارت موسكو إلى أن هذا الالتزام لم يتم الوفاء به بالكامل، وأن الدول الغربية ما زالت تعرقل وتقيد تصدير الحبوب الروسية إلى الدول المحتاجة لها.واعتبارا من 18 مارس/آذار 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يوما - حتى 18 مايو/ أيار، بينما تصر أوكرانيا على تمديد الاتفاقية لمدة 120 يوما.
https://sputnikarabic.ae/20230511/الشروط-الروسية-لتمديد-صفقة-الحبوب-1076900953.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070778084_0:87:1365:1111_1920x0_80_0_0_619ef3196a72ddc233bf9bdb3de00772.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

الخارجية الروسية تكشف عن عدم إحراز تقدم في ربط البنك الزراعي الروسي بـ"سويفت"

15:12 GMT 11.05.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبرTelegram
أعلن نائب وزيرالخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم الخميس، أنه لا يوجد تقدم في إعادة ربط البنك الزراعي الروسي "روسيلخزبنك" بنظام "سويفت".
وقال فيرشينين للصحفيين الروس: "تحدثنا علنًا عن المشكلات التي يجب حلها، والمشكلة الأولى هي إعادة ربط "روسيلخزبنك" بنظام "سويفت". يجب أن أقول إنه لا يوجد تقدم في هذا المجال. ومع ذلك، من الواضح أنه لن ينجح شيء دون إعادة ربط البنك بنظام "سويفت".

وأضاف فيرشينين: "لم تتم مناقشة المساعدة المحتملة من البنك التركي في هذا الشأن. "على أي حال، أي مساعدة من حيث التشغيل العادي دون تأثير العقوبات، فإننا نرحب بها"

وعقد اجتماع رفيع المستوى لمناقشة مبادرة البحر الأسود في إسطنبول، يومي الأربعاء والخميس، على مستوى نواب وزراء الدفاع والخارجية.
الشروط الروسية لتمديد صفقة الحبوب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
وسائط متعددة
الشروط الروسية لتمديد صفقة الحبوب
08:13 GMT
وتتضمن اتفاقية الحبوب، التي وقّعتها روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/ تموز 2022، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة مرافئ، بما في ذلك أوديسا، عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، حيث تولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول المسؤولية عن تنسيق حركة السفن.
وتعتبر صفقة الحبوب جزءًا من حزمة اتفاقيات تتضمن عدم عرقلة الدول الغربية الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة. وأشارت موسكو إلى أن هذا الالتزام لم يتم الوفاء به بالكامل، وأن الدول الغربية ما زالت تعرقل وتقيد تصدير الحبوب الروسية إلى الدول المحتاجة لها.
واعتبارا من 18 مارس/آذار 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يوما - حتى 18 مايو/ أيار، بينما تصر أوكرانيا على تمديد الاتفاقية لمدة 120 يوما.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:19 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو13:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала