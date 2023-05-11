https://sputnikarabic.ae/20230511/الدفاع-الروسية-الوضع-العام-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-تحت-السيطرة--1076930223.html
الدفاع الروسية: الوضع العام في منطقة العملية العسكرية الخاصة تحت السيطرة
الدفاع الروسية: الوضع العام في منطقة العملية العسكرية الخاصة تحت السيطرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الوضع العام في منطقة العملية العسكرية الخاصة تحت السيطرة. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T20:38+0000
2023-05-11T20:38+0000
2023-05-11T20:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "التصريحات حول "الاختراقات الدفاعية" في خطوط المواجه لا تتوافق مع الواقع".وأضاف البيان: "اعتبارا من الساعة 22.00 يوم 11 مايو/ أيار 2023، لا توجد إجراءات نشطة في اتجاه كوبيانسك. خلال النهار، قامت قوات التجمع "الغربية" التابعة للقوات الروسية بقمع أعمال ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع للعدو".وتابع البيان: "تم إيقاف ثلاث محاولات للعدو لإجراء الاستطلاع عن طريق القتال في اتجاه دونيتسك، وتم صد ثماني هجمات للقوات الأوكرانية على مواقع القوات الروسية بنجاح".وأشار البيان إلى أنه تجري حاليًا معركة لصد هجوم شنته وحدة من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مالويلينوفكا في جمهورية دونيتسك. ويشارك الجيش والطيران والمدفعية بتكبيد العدو خسائر فادحة في القوى البشرية والمعدات.وأكد البيان أن الكتائب الهجومية تواصل تحرير الجزء الغربي من أرتيوموفسك بدعم من الطيران والمدفعية.وختم البيان بأنه لا توجد إجراءات نشطة في اتجاهات زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230511/القوات-الروسية-تسقط-طائرة-سو-25-و12-مسيرة-أوكرانية-1076914596.html
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روسيا
الدفاع الروسية: الوضع العام في منطقة العملية العسكرية الخاصة تحت السيطرة
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الوضع العام في منطقة العملية العسكرية الخاصة تحت السيطرة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "التصريحات حول "الاختراقات الدفاعية" في خطوط المواجه لا تتوافق مع الواقع".
وأضاف البيان: "اعتبارا من الساعة 22.00 يوم 11 مايو/ أيار 2023، لا توجد إجراءات نشطة في اتجاه كوبيانسك. خلال النهار، قامت قوات التجمع "الغربية" التابعة للقوات الروسية بقمع أعمال ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع للعدو".
وتابع البيان: "في اتجاه كراسني ليمان، صدت مجموعة قوات "المركز" التابعة للقوات الروسية هجومين من قبل مجموعات سرية تكتيكية للعدو في مناطق كريمينايا وشيرفونايا ديبروفا".
وتابع البيان: "تم إيقاف ثلاث محاولات للعدو لإجراء الاستطلاع عن طريق القتال في اتجاه دونيتسك، وتم صد ثماني هجمات للقوات الأوكرانية على مواقع القوات الروسية بنجاح".
وأشار البيان إلى أنه تجري حاليًا معركة لصد هجوم شنته وحدة من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مالويلينوفكا في جمهورية دونيتسك. ويشارك الجيش والطيران والمدفعية بتكبيد العدو خسائر فادحة في القوى البشرية والمعدات.
وأكد البيان أن الكتائب الهجومية تواصل تحرير الجزء الغربي من أرتيوموفسك بدعم من الطيران والمدفعية.
وختم البيان بأنه لا توجد إجراءات نشطة في اتجاهات زابوروجيه وخيرسون.