https://sputnikarabic.ae/20230511/مسؤول-روسي-يكشف-معلومات-عن-خطط-كييف-السرية-منذ-سنوات-1076902084.html
مسؤول روسي يكشف معلومات عن خطط كييف السرية منذ سنوات
مسؤول روسي يكشف معلومات عن خطط كييف السرية منذ سنوات
صرح رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، اليوم الخميس، بأن هناك أدلة توثق بأن كييف كانت تعد في آذار/ مارس 2022، لتنفيذ عملية عسكرية خاصة في دونباس، مع... 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T08:26+0000
2023-05-11T08:26+0000
2023-05-11T08:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال باستريكين خلال حديث له في المحكمة الدستورية: "هناك أدلة موثقة على أنه في آذار/ مارس 2022، كان الجيش الأوكراني يعد لتنفيذ عملية عسكرية خاصة ضد دونباس، مع إمكانية الوصول إلى حدود روسيا".وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس، فلاديمير بوتين، حينها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملةً تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية أخيرًا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
https://sputnikarabic.ae/20230506/باستريكين-محاولة-استهداف-الكرملين-تؤكد-أن-الهجمات-الإرهابية-أسلوب-نموذجي-لكييف-1076714746.html
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روسيا
مسؤول روسي يكشف معلومات عن خطط كييف السرية منذ سنوات
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صرح رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، اليوم الخميس، بأن هناك أدلة توثق بأن كييف كانت تعد في آذار/ مارس 2022، لتنفيذ عملية عسكرية خاصة في دونباس، مع إمكانية الوصول إلى الأراضي الروسية.
وقال باستريكين خلال حديث له في المحكمة الدستورية: "هناك أدلة موثقة على أنه في آذار/ مارس 2022، كان الجيش الأوكراني يعد لتنفيذ عملية عسكرية خاصة ضد دونباس، مع إمكانية الوصول إلى حدود روسيا".
وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس، فلاديمير بوتين، حينها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملةً تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية أخيرًا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).