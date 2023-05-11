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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230511/مسؤول-روسي-يكشف-معلومات-عن-خطط-كييف-السرية-منذ-سنوات-1076902084.html
مسؤول روسي يكشف معلومات عن خطط كييف السرية منذ سنوات
مسؤول روسي يكشف معلومات عن خطط كييف السرية منذ سنوات
صرح رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، اليوم الخميس، بأن هناك أدلة توثق بأن كييف كانت تعد في آذار/ مارس 2022، لتنفيذ عملية عسكرية خاصة في دونباس، مع... 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T08:26+0000
2023-05-11T08:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال باستريكين خلال حديث له في المحكمة الدستورية: "هناك أدلة موثقة على أنه في آذار/ مارس 2022، كان الجيش الأوكراني يعد لتنفيذ عملية عسكرية خاصة ضد دونباس، مع إمكانية الوصول إلى حدود روسيا".وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس، فلاديمير بوتين، حينها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملةً تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية أخيرًا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
https://sputnikarabic.ae/20230506/باستريكين-محاولة-استهداف-الكرملين-تؤكد-أن-الهجمات-الإرهابية-أسلوب-نموذجي-لكييف-1076714746.html
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روسيا

مسؤول روسي يكشف معلومات عن خطط كييف السرية منذ سنوات

08:26 GMT 11.05.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeجنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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صرح رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، اليوم الخميس، بأن هناك أدلة توثق بأن كييف كانت تعد في آذار/ مارس 2022، لتنفيذ عملية عسكرية خاصة في دونباس، مع إمكانية الوصول إلى الأراضي الروسية.
وقال باستريكين خلال حديث له في المحكمة الدستورية: "هناك أدلة موثقة على أنه في آذار/ مارس 2022، كان الجيش الأوكراني يعد لتنفيذ عملية عسكرية خاصة ضد دونباس، مع إمكانية الوصول إلى حدود روسيا".
متحف التاريخ المطل على الساحة الحمراء بجانب الكرملين في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 20.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
باستريكين: محاولة استهداف الكرملين تؤكد أن الهجمات الإرهابية أسلوب نموذجي لكييف
6 مايو, 05:47 GMT
وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس، فلاديمير بوتين، حينها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملةً تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية أخيرًا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:34 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:15 GMT
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