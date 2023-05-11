منظمة الصحة: مرض جدري القردة لم يعد يمثل حالة طوارئ عالمية
© AFP 2023 / BRIAN W.J. MAHYجدري القرود
© AFP 2023 / BRIAN W.J. MAHY
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن مرض جدري القردة لم يعد يمثل حالة طوارئ صحية عالمية.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عبر "تويتر": "بالأمس، اجتمعت لجنة الطوارئ لمرض جدري القردة وأوصتني بأن تفشي المرض لم يعد يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا".
Yesterday, the emergency committee for #mpox met and recommended to me that the outbreak no longer represents a public health emergency of international concern.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 11, 2023
I have accepted that advice, and am pleased to declare that mpox is no longer a global health emergency. pic.twitter.com/fImnlZUfUr
وأضاف، "لقد قبلت هذه التوصية، ويسعدني أن أعلن أن مرض جدري القردة لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية".
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في تموز/يوليو 2022، حالة الطوارئ العالمية، بسبب تفشي مرض جدري القردة.
وتشمل أعراض هذا المرض الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق وطفح جلدي يشبه الجدري على اليدين والوجه.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في تموز/يوليو 2022، حالة الطوارئ العالمية، بسبب تفشي مرض جدري القردة.
وتشمل أعراض هذا المرض الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق وطفح جلدي يشبه الجدري على اليدين والوجه.
5 مايو, 14:11 GMT
وقد أثار المرض قلقا عالميا بعد اكتشاف آلاف الحالات المصابة بالفيروس في الكثير من البلدان منذ أوائل أيار/مايو 2022، معظمها كانت في أوروبا وأمريكا الشمالية.
وظهر هذا المرض للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
وظهر هذا المرض للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.