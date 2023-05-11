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https://sputnikarabic.ae/20230511/منظمة-الصحة-مرض-جدري-القردة-لم-يعد-يمثل-حالة-طوارئ-عالمية-1076925002.html
منظمة الصحة: مرض جدري القردة لم يعد يمثل حالة طوارئ عالمية
منظمة الصحة: مرض جدري القردة لم يعد يمثل حالة طوارئ عالمية
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن مرض جدري القردة لم يعد يمثل حالة طوارئ صحية عالمية. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T15:38+0000
2023-05-11T15:38+0000
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جدري القردة
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وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عبر "تويتر": "بالأمس، اجتمعت لجنة الطوارئ لمرض جدري القردة وأوصتني بأن تفشي المرض لم يعد يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا".وأضاف، "لقد قبلت هذه التوصية، ويسعدني أن أعلن أن مرض جدري القردة لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية".وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في تموز/يوليو 2022، حالة الطوارئ العالمية، بسبب تفشي مرض جدري القردة.وتشمل أعراض هذا المرض الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق وطفح جلدي يشبه الجدري على اليدين والوجه.وقد أثار المرض قلقا عالميا بعد اكتشاف آلاف الحالات المصابة بالفيروس في الكثير من البلدان منذ أوائل أيار/مايو 2022، معظمها كانت في أوروبا وأمريكا الشمالية.وظهر هذا المرض للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, منظمة الصحة العالمية, جدري القردة

منظمة الصحة: مرض جدري القردة لم يعد يمثل حالة طوارئ عالمية

15:38 GMT 11.05.2023
© AFP 2023 / BRIAN W.J. MAHYجدري القرود
جدري القرود - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
© AFP 2023 / BRIAN W.J. MAHY
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن مرض جدري القردة لم يعد يمثل حالة طوارئ صحية عالمية.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عبر "تويتر": "بالأمس، اجتمعت لجنة الطوارئ لمرض جدري القردة وأوصتني بأن تفشي المرض لم يعد يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا".
وأضاف، "لقد قبلت هذه التوصية، ويسعدني أن أعلن أن مرض جدري القردة لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في تموز/يوليو 2022، حالة الطوارئ العالمية، بسبب تفشي مرض جدري القردة.

وتشمل أعراض هذا المرض الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق وطفح جلدي يشبه الجدري على اليدين والوجه.
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وقد أثار المرض قلقا عالميا بعد اكتشاف آلاف الحالات المصابة بالفيروس في الكثير من البلدان منذ أوائل أيار/مايو 2022، معظمها كانت في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وظهر هذا المرض للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
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