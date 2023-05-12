https://sputnikarabic.ae/20230512/أمريكا-تعلن-تعزيز-وضعها-العسكري-في-الخليج-بعد-تهديدات-إيرانية-متكررة-للشحن-التجاري-1076965271.html

أمريكا تعلن تعزيز "وضعها العسكري في الخليج" بعد "تهديدات إيرانية متكررة" للشحن التجاري

أمريكا تعلن تعزيز "وضعها العسكري في الخليج" بعد "تهديدات إيرانية متكررة" للشحن التجاري

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الجمعة، أن أمريكا ستعزز ‏وضعها العسكري في الخليج، وسط تدخل إيراني مزعوم في النشاط البحري... 12.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-12T16:18+0000

2023-05-12T16:18+0000

2023-05-12T16:32+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي خلال إفادة صحفية: "اليوم، ستقوم وزارة الدفاع الأمريكية بسلسلة من التحركات لتعزيز موقفنا الدفاعي في الخليج العربي".وأضاف أن "أمريكا ستسعى خلال الأسابيع المقبلة إلى زيادة التنسيق وإمكانية التشغيل البيني لبناء الأمن البحري الدولي"، مضيفا أن بلاده لا تسعى للتصعيد أو الصراع مع إيران.وأوضح جون كيربي أن هذه الخطوة تأتي، بعد أن تدخلت إيران في ملاحة 15 سفينة تجارية في العامين الماضيين.يأتي ذلك بعدما أعلنت البحرية الأمريكية في أواخر شهر نيسان/ أبريل الماضي، إن "إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان".وأفادت وكالة "أسوشيتد برس"، بأن "الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية قال إن "ناقلة النفط أصدرت نداء استغاثة أثناء الاستيلاء"، مؤكدًا أن "تصرفات إيران تتعارض مع القانون الدولي وتزعزع الأمن والاستقرار الإقليميين".وفي نفس الشهر، أعلنت البحرية الأمريكية إرسالها غواصة نووية مزودة بصواريخ كروز من طراز "توماهوك" إلى منطقة الشرق الأوسط لدعم الأمن في المنطقة.وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، قال تيموثي هوكينز المتحدث باسم البحرية الأمريكية في بيان، إنه "تم الدفع بالغواصة لدعم الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين".وأوضح المتحدث أن "الغواصة أُرسلت إلى الأسطول الخامس الأمريكي للمساعدة على نشر الأمن والاستقرار البحريين في المنطقة".

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