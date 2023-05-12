https://sputnikarabic.ae/20230512/الاجتماع-الاستثماري-السنوي-في-أبوظبي-يوسع-آفاق-الأعمال-بين-أجزاء-مختلفة-من-العالم-1076949670.html

"الاجتماع الاستثماري السنوي" في أبوظبي يوسع آفاق الأعمال بين أجزاء مختلفة من العالم

"الاجتماع الاستثماري السنوي" في أبوظبي يوسع آفاق الأعمال بين أجزاء مختلفة من العالم

عقدت سلسلة من الجلسات والاجتماعات على هامش "الاجتماع الاستثماري السنوي" المخصص بالأعمال والاستثمارات الدولية في مدينة أبوظبي الإماراتية، حيث تناول المشاركون... 12.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-12T12:16+0000

2023-05-12T12:16+0000

2023-05-12T12:57+0000

العالم العربي

اقتصاد

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وتمحورت الجلسات والاجتماعات بين رجال الأعمال على مدى أهمية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي يبلغ عدد سكانها مجتمعة 355 مليون نسمة، حيث تضم المنطقة الجغرافية بلدان المغرب العربي والشرق الأوسط التي تعتبر من أبرز المناطق التي تشهد نموا سريعا في العقود الأخيرة وفي المستقبل مع اقتصاد وأسواق متنوعة ما يعطي فرصا كبيرة للشركات العالمية بالاستثمار فيها.وأوضح المختصون خلال اللقاء، أن التعاون المتزايد يؤدي إلى خلق مناخ استثماري ملائم ويفتح فرصًا جديدة للشركات لتوسيع أنشطتها والتعاون في المشاريع المشتركة الكبرى.وأدار الجلسة ممثل مؤسسة تطوير وتمويل للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية في روسيا، ميخائيل خوميش، بالإضافة إلى مشاركة وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة "روسكونغرس"، ألكسندر ستوغليف، والأمين العام لاتحاد الغرف العربية خالد حنفي. كما شارك في اللقاء مديرة إدارة توفير الأدوية وتنظيم تداول الأجهزة الطبية في وزارة الصحة الروسية، إلينا أستابينكو، ونائب رئيس شركة GENERIUM JSC، دميتري كودلاي، وعدد آخر من المسؤولين الروس، بمن فيهم نواب من مجلس الدوما الروسي وموظفين في الدوائر والمؤسسات الحكومية الروسية.وعرض المشاركون إمكانيات التنمية في هذه المجالات وفرص العمل المشترك لإنشاء مشاريع مفيدة لجميع الأطرف، بالإضافة إلى مناقشة إمكانيات تطوير العلاقات التجارية من حيث توفير الأدوية لعلاج الأمراض ذات الأهمية الاجتماعية والأمراض النادرة وكيفية تأثيرها على نوعية حياة سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.واختتم الخبير بالقول: "نتيجة مفاوضات اليوم باتفاقيات مباشرة بشأن توريد تجهيزات التكنولوجيا الحيوية الروسية لعدد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".ووفرت الجلسة منصة للخبراء وأصحاب المصالح لتبادل الأفكار واستكشاف إمكانيات التعاون، وشددت على أهمية بناء علاقات وشراكات اقتصادية قوية بين المناطق لتعزيز النمو وتحسين نوعية حياة الناس.

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