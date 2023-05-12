https://sputnikarabic.ae/20230512/الجيش-الإسرائيلي-إطلاق-دوي-صافرات-الإنذار-في-مدينة-القدس-1076948336.html

الجيش الإسرائيلي: إطلاق صافرات الإنذار في مدينة القدس

الجيش الإسرائيلي: إطلاق صافرات الإنذار في مدينة القدس

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إطلاق دوي صافرات الإنذار في مدينة القدس المحتلة. 12.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-12T11:57+0000

2023-05-12T11:57+0000

2023-05-12T12:34+0000

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ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "توتير"، أكدت من خلالها إطلاق صافرات الإنذار في مدينة القدس المحتلة، للمرة الأولى خلال الحرب الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة.ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو لمواطنين إسرائيليين وهم يهرولون فور سماع دوي صافرات الإنذار في مدينة القدس.ويشار إلى أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة قد تواصل لليوم الرابع على التوالي، والذي بدء فجر الثلاثاء الماضي، في وقت ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 31، وإصابة المئات.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد الجيش الإسرائيلي، إطلاق 866 قذيفة صاروخية من قطاع غزة على الداخل الإسرائيلي منذ بدء العملية العسكرية في القطاع المعروفة باسم "الدرع والسهم".ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بيانا على صفحتها الرسمية على "تويتر"، أكدت من خلاله أن حركة "الجهاد الإسلامي" أطلقت من قطاع غزة حوالي 866 قذيفة نحو الداخل الإسرائيلي، سقط منها حوالي 163 داخل القطاع نفسه.وأوضحت الوزارة الإسرائيلية أنه منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة المعروفة باسم "الدرع والسهم"، فجر يوم الثلاثاء الماضي، وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة، تم إطلاق حوالي 866 قذيفة صاروخية نحو الداخل الإسرائيلي.وأفادت وزارة الدفاع بأن واحدا من كل خمسة صواريخ أطلقتها حركة الجهاد الإسلامي سقطت داخل غزة.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أصدرت إحصائية محدثة عن الخسائر البشرية الناجمة عن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ ثلاثة أيام، مؤكدة مقتل 31 مواطنا وإصابة العشرات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.وأوضح بيان الصحة "31 مواطنا قتلوا، بينهم 6 أطفال و3 سيدات، وأصيب 93 مواطنا بجروح مختلفة بينهم 32 طفلا و17 سيدة، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ ثلاثة أيام".يذكر أنه في وقت سابق، أعلنت الصحة الفلسطينية وصول جثمان مواطن فلسطيني لمستشفى شهداء الأقصى في المنطقة الوسطى للقطاع، بعدما لقي مصرعه جراء غارة إسرائيلية في مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين.وكانت مصر والأردن وألمانيا وفرنسا كانت قد دعت، أمس الخميس، إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار ينهي العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ويوقف إطلاق صواريخ الفصائل الفلسطينية تجاه إسرائيل خلال جولة التصعيد الحالية.وذكر بيان مشترك للدول الأربع، أن "وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن، اجتمعوا اليوم في برلين، في إطار مجموعة ميونخ".وخلال اللقاء، أعرب الوزراء عن قلقهم البالغ من تصاعد أعمال العنف وتدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، والتطورات في غزة ومحيطها والتي أوقعت ضحايا في صفوف المدنيين.وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء الماضي، أن الفصائل الفلسطينية أطلقت 469 صاروخا من قطاع غزة، اجتازت 333 منها الأراضي الإسرائيلية.يأتي ذلك في ظل استمرار قصفه للقطاع ورد الفصائل برشقات صاروخية، وسط حديث عن جهود للهدنة لم تفض عن نتائج حتى الآن.

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https://sputnikarabic.ae/20230512/الجيش-الإسرائيلي-إطلاق-686-قذيفة-صاروخية-من-غزة-على-الداخل-منذ-بدء-العملية-العسكرية-في-القطاع-1076932858.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, حركة حماس