https://sputnikarabic.ae/20230512/الخارجية-الروسية-تعلق-على-قرار-لندن-تزويد-كييف-بصواريخ-من-طراز-ستورم-شادو-1076961809.html
الخارجية الروسية تعلق على قرار لندن تزويد كييف بصواريخ "ستورم شادو"
الخارجية الروسية تعلق على قرار لندن تزويد كييف بصواريخ "ستورم شادو"
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن نقل صواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى من لندن إلى كييف يؤدي إلى تصعيد خطير للنزاع الأوكراني. 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T16:02+0000
2023-05-12T16:02+0000
2023-05-12T16:02+0000
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "إننا نعتبر هذا القرار خطوة أخرى عدائية للغاية من جانب لندن، وتهدف إلى زيادة ضخ الأسلحة لأوكرانيا وتؤدي إلى تصعيد خطير للوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة".وأشارت الوزارة إلى أن بريطانيا بتسليمها أنظمة الصوارخ البعيدة المدى "ستروم شادو" إلى أوكرانيا تنقل الصراع إلى مستوى جديد من التدمير.يذكر أن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أكد، أمس الخميس، أن لندن تعتزم تسليم أوكرانيا صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز "ستورم شادو"، وذلك بعد وقت قصير على تسريب وكالات لهذه المعلومات.وكشفت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق، أن بريطانيا قامت بتسليم الجيش الأوكراني صواريخ حديثة بعيدة المدى.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230512/ميدفيديف-العالم-يقترب-من-حرب-عالمية-ثالثة-ولكن-لا-منتصر-فيها--1076959705.html
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روسيا, العالم, بريطانيا
الخارجية الروسية تعلق على قرار لندن تزويد كييف بصواريخ "ستورم شادو"
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن نقل صواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى من لندن إلى كييف يؤدي إلى تصعيد خطير للنزاع الأوكراني.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "إننا نعتبر هذا القرار خطوة أخرى عدائية للغاية من جانب لندن، وتهدف إلى زيادة ضخ الأسلحة لأوكرانيا وتؤدي إلى تصعيد خطير للوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة".
وتابع البيان: "إن نقل أنظمة الصواريخ عالية الدقة بعيدة المدى إلى نظام كييف يؤكد بوضوح المستوى غير المسبوق لتورط بريطانيا في الصراع الأوكراني".
وأشارت الوزارة إلى أن بريطانيا بتسليمها أنظمة الصوارخ البعيدة المدى "ستروم شادو" إلى أوكرانيا تنقل الصراع إلى مستوى جديد من التدمير.
ونوّهت الوزارة إلى أن روسيا تحتفظ بحق اتخاذ التدابير اللازمة لتحييد التهديدات الناشئة عن استخدام كييف لصواريخ "ستورم شادو".
يذكر أن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أكد، أمس الخميس، أن لندن تعتزم تسليم أوكرانيا صواريخ كروز بعيدة المدى
من طراز "ستورم شادو"، وذلك بعد وقت قصير على تسريب وكالات لهذه المعلومات.
وقال والاس، خلال جلسة حضرها في مجلس العموم البريطاني: "اليوم يمكنني أن أعلن أن المملكة المتحدة ستتبرع بصواريخ ستورم شادو لأوكرانيا".
وكشفت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق، أن بريطانيا قامت بتسليم الجيش الأوكراني صواريخ حديثة بعيدة المدى.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة
في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.