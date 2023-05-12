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https://sputnikarabic.ae/20230512/بوريل-علاقات-الاتحاد-الأوروبي-مع-الصين-غير-متوازنة-1076969920.html
بوريل: علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين "غير متوازنة"
بوريل: علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين "غير متوازنة"
أعلن مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين لن تتطور "بشكل طبيعي" إذا "لم تقنع الصين روسيا بمغادرة... 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T19:06+0000
2023-05-12T19:06+0000
روسيا
الصين
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وقال بوريل عقب اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية في ستوكهولم: "لن تتطور علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين بشكل طبيعي ما لم تقنع الصين روسيا بمغادرة أوكرانيا"، مضيفًا أن علاقة الاتحاد مع الصين "غير متوازنة".وحث بوريل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تطوير استراتيجية مشتركة في العلاقات مع الصين استجابة لطموحاتها العالمية والمنافسة الشديدة بين الولايات المتحدة والصين، كما شدد على استعداد الاتحاد الأوروبي "للانخراط بجدية" مع بكين بشأن النزاع في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230512/الصين-ترسل-مبعوثا-إلى-روسيا-وأوكرانيا-لبحث-إنهاء-الأزمة-بينهما-1076937160.html
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روسيا, الصين
روسيا, الصين

بوريل: علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين "غير متوازنة"

19:06 GMT 12.05.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أعلن مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين لن تتطور "بشكل طبيعي" إذا "لم تقنع الصين روسيا بمغادرة أوكرانيا".
وقال بوريل عقب اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية في ستوكهولم: "لن تتطور علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين بشكل طبيعي ما لم تقنع الصين روسيا بمغادرة أوكرانيا"، مضيفًا أن علاقة الاتحاد مع الصين "غير متوازنة".

وأشار بوريل إلى أهمية تقليل اعتماد أوروبا على الصين.

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وأضاف بوريل أن الاتحاد الأوروبي والصين لديهما مشكلتان في مجال الأمن الاستراتيجي، وهما مشكلتان مرتبطتان بتايوان (الصين) والصراع الأوكراني.

وحث بوريل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تطوير استراتيجية مشتركة في العلاقات مع الصين استجابة لطموحاتها العالمية والمنافسة الشديدة بين الولايات المتحدة والصين، كما شدد على استعداد الاتحاد الأوروبي "للانخراط بجدية" مع بكين بشأن النزاع في أوكرانيا.
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