https://sputnikarabic.ae/20230512/حقائق-صادمة-البنتاغون-يبرم-اتفاقا-غريبا-مع-كييف-بشأن-المختبرات-البيولوجية-1076937885.html
حقائق صادمة.. البنتاغون يبرم اتفاقا غريبا مع كييف بشأن المختبرات البيولوجية
حقائق صادمة.. البنتاغون يبرم اتفاقا غريبا مع كييف بشأن المختبرات البيولوجية
كشفت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي، إيرينا ياروفايا، أن وزارة الدفاع الأمريكية وقعت اتفاقية مع وزارة الصحة الأوكرانية تمنع كييف من الوصول إلى المعلومات... 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T09:23+0000
2023-05-12T09:23+0000
2023-05-12T09:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت ياروفايا "على سبيل المثال خلال الاطلاع على التحقيق المتعلق بالمعامل البيولوجية التي أنشأها الأمريكيون في أوكرانيا، رأينا أن البنتاغون أبرم اتفاقية مع وزارة الصحة الأوكرانية، والتي أعفت واشنطن تمامًا من المسؤولية".وأكدت ياروفايا أن الولايات المتحدة أجرت "تجربة نازية جادة" في أوكرانيا، مضيفة أنهم استخدموا أوكرانيا لإجراء تجربة وحشية على مواطنيهم وعملوا على تغيير نظام التعليم وأجبروا الناس على التخلي عن تاريخهم وثقافتهم ووطنهم الأم.وفقا لها، تم إنشاء قنوات دبلوماسية في أوكرانيا لتصدير المواد الحيوية "عن طريق ممرات غير مراقبة"، حتى أجهزة المخابرات الأوكرانية لم يكن لديها إمكانية الوصول إلى هذه المختبرات.
https://sputnikarabic.ae/20230412/الكرملين-روسيا-ستبذل-قصارى-جهدها-للفت-الانتباه-إلى-أنشطة-المختبرات-البيولوجية-الأمريكية-1075820598.html
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روسيا
حقائق صادمة.. البنتاغون يبرم اتفاقا غريبا مع كييف بشأن المختبرات البيولوجية
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كشفت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي، إيرينا ياروفايا، أن وزارة الدفاع الأمريكية وقعت اتفاقية مع وزارة الصحة الأوكرانية تمنع كييف من الوصول إلى المعلومات والنشاطات القائمة ضمن المختبرات البيولوجية الأمريكية على أراضيها.
وقالت ياروفايا "على سبيل المثال خلال الاطلاع على التحقيق المتعلق بالمعامل البيولوجية التي أنشأها الأمريكيون في أوكرانيا، رأينا أن البنتاغون أبرم اتفاقية مع وزارة الصحة الأوكرانية، والتي أعفت واشنطن تمامًا من المسؤولية".
وأكدت ياروفايا أن الولايات المتحدة أجرت "تجربة نازية جادة" في أوكرانيا، مضيفة أنهم استخدموا أوكرانيا لإجراء تجربة وحشية على مواطنيهم وعملوا على تغيير نظام التعليم وأجبروا الناس على التخلي عن تاريخهم وثقافتهم ووطنهم الأم.
وفقا لها، تم إنشاء قنوات دبلوماسية في أوكرانيا لتصدير المواد الحيوية "عن طريق ممرات غير مراقبة"، حتى أجهزة المخابرات الأوكرانية لم يكن لديها إمكانية الوصول إلى هذه المختبرات.