https://sputnikarabic.ae/20230412/الكرملين-روسيا-ستبذل-قصارى-جهدها-للفت-الانتباه-إلى-أنشطة-المختبرات-البيولوجية-الأمريكية-1075820598.html
الكرملين: روسيا ستبذل قصارى جهدها للفت الانتباه إلى أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية
الكرملين: روسيا ستبذل قصارى جهدها للفت الانتباه إلى أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها للفت انتباه المجتمع الدولي إلى الأنشطة غير القانونية... 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T10:12+0000
2023-04-12T10:12+0000
2023-04-12T10:12+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين
دميتري بيسكوف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101516/16/1015161647_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_685d67b920a1d4b1209e411609488151.jpg
موسكو - سبوتنيك. ووافق مجلس الاتحاد الروسي بالإجماع، في وقت سابق من اليوم، على تقرير اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، بعدما وافق عليه بالفعل مجلس الدوما.وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس يخطط للاطلاع على هذا التقرير، وما إذا كان سيستخدم في المستقبل وكيف: "بطبيعة الحال، يتم إبلاغ رئيس الدولة بمثل هذه الوثائق بالطبع".وأعلنت نائبة رئيس مجلس الدوما، إيرينا ياروفايا، في 7 نيسان/ أبريل، أن التقرير النهائي عن نتائج عمل اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا سيتم إرساله إلى جميع برلمانات ودول العالم.ويخطط النواب في مجلس الدوما خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، للاستماع إلى التقرير النهائي حول نتائج عمل اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230412/الدفاع-الروسية-تدرس-عينات-لـ240-نوع-من-مسببات-أمراض-خطيرة-وجدت-في-مختبرات-بيولوجية-أوكرانية-1075818706.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101516/16/1015161647_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_5748b3cad1c1111f2cb29f7fad33856c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الكرملين, دميتري بيسكوف
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الكرملين, دميتري بيسكوف
الكرملين: روسيا ستبذل قصارى جهدها للفت الانتباه إلى أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية
تابعنا عبر
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها للفت انتباه المجتمع الدولي إلى الأنشطة غير القانونية للولايات المتحدة الأمريكية في المختبرات البيولوجية.
موسكو - سبوتنيك. ووافق مجلس الاتحاد الروسي بالإجماع، في وقت سابق من اليوم، على تقرير اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، بعدما وافق عليه بالفعل مجلس الدوما.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس يخطط للاطلاع على هذا التقرير، وما إذا كان سيستخدم في المستقبل وكيف: "بطبيعة الحال، يتم إبلاغ رئيس الدولة بمثل هذه الوثائق بالطبع".
وبينما نستخدمه (التقرير)، علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لتوجيه انتباه المجتمع الدولي إلى الأنشطة غير القانونية للولايات المتحدة.
وأعلنت نائبة رئيس مجلس الدوما،
إيرينا ياروفايا، في 7 نيسان/ أبريل، أن التقرير النهائي عن نتائج عمل اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا سيتم إرساله إلى جميع برلمانات ودول العالم.
ويخطط النواب في مجلس الدوما خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، للاستماع إلى التقرير النهائي حول نتائج عمل اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا.