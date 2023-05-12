https://sputnikarabic.ae/20230512/روسيا-تهاجم-المحكمة-الجنائية-الدولية-وتتهمها-بخدمة-الغرب-الجماعي-في-ليبيا-1076941503.html
روسيا تهاجم المحكمة الجنائية الدولية وتتهمها بخدمة الغرب الجماعي في ليبيا
روسيا تهاجم المحكمة الجنائية الدولية وتتهمها بخدمة الغرب الجماعي في ليبيا
وجهت روسيا انتقادات للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، وذلك عبر ممثلتها لدى الأمم المتحدة، ماريا زابولوتسكايا، التي وصفت المحكمة بأنها مؤسسة مسيسة ولا... 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T10:35+0000
2023-05-12T10:35+0000
2023-05-12T10:35+0000
العالم
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وقالت زابولوتسكايا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن "المحكمة باتت مؤسسة مسيسة، ولا علاقة لها بالعدالة"، مضيفة أنها " تخدم مصالح الغرب الجماعي، وعملت كشريك في العدوان العسكري لحلف الشمال الأطلسي على ليبيا".وأوضحت زابولوتسكايا أن "الحملة الصليبية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد هذا البلد الذي كان مزدهرا في يوم من الأيام أدت إلى تدميره بالكامل واندلاع حرب أهلية طويلة الأمد وأودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص من المدنيين"، مضيفة أن "ليبيا عانت من أضرار اقتصادية هائلة وتراجعت إلى الوراء لعقود ولا تزال دول المنطقة تعاني من التهديد الإرهابي كنتيجة مباشرة لهذه الأحداث".واعتبرت الدبلوماسية الروسية أن ما حل بليبيا يعتبر كارثة والمحكمة الجنائية الدولية على علاقة مباشرة بهذه الكارثة.وقالت: إن "الغرب وضع لهذه الهيئة مهمة وهي إيجاد غطاء "ورقة التوت" لعدوان عسكري غير مبرر للناتو، وكان من المفترض أن يتم ذلك عن طريق نزع الصفة الإنسانية عن القيادة الليبية وعن السيد القذافي شخصيا. وقد أنجز المدعي العام آنذاك مورينو أوكامبو هذه المهمة بشكل خلاق".وأوضحت أن هذه المهمة تم إنجازها بشكل سريع وتم إعداد ما يسمى بلائحة الاتهام ضد الزعيم الليبي، مشيرة إلى أنه تم الاعتماد في ذلك على أخبار مزيفة ومضللة من بينها ما يتعلق أولا "بتزويد الوحدات التي تتقدم نحو طرابلس بالفياغرا لتحفيز إمكاناتها لارتكاب عمليات اغتصاب جماعي، والثاني هو استخدام بعض "المرتزقة ذوي البشرة السوداء لارتكاب "فظائع" لم تكن القوات النظامية قادرة عليها".
https://sputnikarabic.ae/20230511/بيسكوف-يصف-المحكمة-الجنائية-الدولية-بالـدمية-في-يد-الغرب-1076896235.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
روسيا تهاجم المحكمة الجنائية الدولية وتتهمها بخدمة الغرب الجماعي في ليبيا
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وجهت روسيا انتقادات للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، وذلك عبر ممثلتها لدى الأمم المتحدة، ماريا زابولوتسكايا، التي وصفت المحكمة بأنها مؤسسة مسيسة ولا علاقة لها بالعدالة.
وقالت زابولوتسكايا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن "المحكمة باتت مؤسسة مسيسة، ولا علاقة لها بالعدالة"، مضيفة أنها " تخدم مصالح الغرب الجماعي، وعملت كشريك في العدوان العسكري لحلف الشمال الأطلسي على ليبيا".
وأوضحت زابولوتسكايا أن "الحملة الصليبية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد هذا البلد الذي كان مزدهرا في يوم من الأيام أدت إلى تدميره بالكامل واندلاع حرب أهلية طويلة الأمد وأودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص من المدنيين"، مضيفة أن "ليبيا عانت من أضرار اقتصادية هائلة وتراجعت إلى الوراء لعقود ولا تزال دول المنطقة تعاني من التهديد الإرهابي كنتيجة مباشرة لهذه الأحداث".
واعتبرت الدبلوماسية الروسية أن ما حل بليبيا يعتبر كارثة والمحكمة الجنائية الدولية على علاقة مباشرة بهذه الكارثة.
وقالت: إن "الغرب وضع لهذه الهيئة مهمة وهي إيجاد غطاء "ورقة التوت" لعدوان عسكري غير مبرر للناتو، وكان من المفترض أن يتم ذلك عن طريق نزع الصفة الإنسانية عن القيادة الليبية وعن السيد القذافي شخصيا. وقد أنجز المدعي العام آنذاك مورينو أوكامبو هذه المهمة بشكل خلاق".
وأوضحت أن هذه المهمة تم إنجازها بشكل سريع وتم إعداد ما يسمى بلائحة الاتهام ضد الزعيم الليبي، مشيرة إلى أنه تم الاعتماد في ذلك على أخبار مزيفة ومضللة من بينها ما يتعلق أولا "بتزويد الوحدات التي تتقدم نحو طرابلس بالفياغرا لتحفيز إمكاناتها لارتكاب عمليات اغتصاب جماعي، والثاني هو استخدام بعض "المرتزقة ذوي البشرة السوداء لارتكاب "فظائع" لم تكن القوات النظامية قادرة عليها".