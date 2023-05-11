https://sputnikarabic.ae/20230511/بيسكوف-يصف-المحكمة-الجنائية-الدولية-بالـدمية-في-يد-الغرب-1076896235.html
بيسكوف يصف المحكمة الجنائية الدولية بالـ"دمية" في يد الغرب
بيسكوف يصف المحكمة الجنائية الدولية بالـ"دمية" في يد الغرب
انتقد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي واصفا إياها بأنها أصبحت دمية في يد الغرب، مشيرا إلى أن إصدارها لقرار "اعتقال"... 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T01:40+0000
2023-05-11T01:40+0000
2023-05-11T01:48+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
دميتري بيسكوف
فلاديمير بوتين
الأخبار
الناتو
أخبار أوكرانيا
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بلغراد - سبوتنيك. وأوضح بيسكوف: "نعتقد أن هذه الهيئة الدولية هي في الحقيقة دمية في يد ما يسمى بالغرب الجماعي، حيث يستخدمها لأغراضه الخاصة من أجل زيادة الضغط على بلدنا، ولكن هذه الجهود لن تنجح".وتطرق بيسكوف للحديث عن بعض الدول التي وصفها بأنها "تفتقر إلى السيادة، ربما تكون مهتمة بتنفيذ مثل هذا القرار" إذا أتيحت لها الفرصة، ومع ذلك، من الصعب تخيل ذلك.يذكر أن الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية، كانت قد أصدرت في 17 مارس/ آذار الماضي، مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومفوضة حقوق الطفل الروسية، ماريا لفوفا بيلوفا.وتزعم المحكمة الجنائية الدولية أن الجانب الروسي، متورط في الترحيل "المزعوم " لأطفال أنقذتهم السلطات الروسية من القصف الأوكراني وأخرجتهم من منطقة القتال إلى مناطق آمنة.وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على أن تبني المحكمة الجنائية الدولية مسألة "اعتقال" الرئيس الروسي أمر غير مقبول وأي من قراراتها باطلة ولاغية قانونيا.في سياق متصل، اتهم بيسكوف حلف "الناتو" بأنه أصبح يلعب دورا مباشرا في النزاع في أوكرانيا إلى جانب كييف بعدما كان في البداية مشاركا غير مباشر.وأضاف بيسكوف: "كان من الصعب أن نتخيل أن أعضاء "الناتو" والولايات المتحدة والدول الأوروبية، أولا يتدخلون بشكل غير مباشر، ثم بشكل مباشر في هذا النزاع".ويرى بيسكوف أن حلف "الناتو" الآن مشارك فعلي في هذا النزاع إلى جانب أوكرانيا، والجميع يعلم بأمر الإمدادات الكبيرة من الأسلحة والذخيرة والمساعدات العسكرية والمالية وسواها التي يرسلونها لكييف.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, دميتري بيسكوف, فلاديمير بوتين, الأخبار, الناتو, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, دميتري بيسكوف, فلاديمير بوتين, الأخبار, الناتو, أخبار أوكرانيا
بيسكوف يصف المحكمة الجنائية الدولية بالـ"دمية" في يد الغرب
01:40 GMT 11.05.2023 (تم التحديث: 01:48 GMT 11.05.2023) تابعنا عبر
انتقد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي واصفا إياها بأنها أصبحت دمية في يد الغرب، مشيرا إلى أن إصدارها لقرار "اعتقال" الرئيس فلاديمير بوتين يهدف للضغط على روسيا.
بلغراد - سبوتنيك. وأوضح بيسكوف: "نعتقد أن هذه الهيئة الدولية هي في الحقيقة دمية في يد ما يسمى بالغرب الجماعي، حيث يستخدمها لأغراضه الخاصة من أجل زيادة الضغط على بلدنا، ولكن هذه الجهود لن تنجح".
وتطرق بيسكوف للحديث عن بعض الدول التي وصفها بأنها "تفتقر إلى السيادة، ربما تكون مهتمة بتنفيذ مثل هذا القرار
" إذا أتيحت لها الفرصة، ومع ذلك، من الصعب تخيل ذلك.
يذكر أن الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية
، كانت قد أصدرت في 17 مارس/ آذار الماضي، مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومفوضة حقوق الطفل الروسية، ماريا لفوفا بيلوفا.
وتزعم المحكمة الجنائية الدولية أن الجانب الروسي، متورط في الترحيل "المزعوم " لأطفال أنقذتهم السلطات الروسية من القصف الأوكراني وأخرجتهم من منطقة القتال إلى مناطق آمنة.
وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على أن تبني المحكمة الجنائية الدولية مسألة "اعتقال" الرئيس الروسي أمر غير مقبول وأي من قراراتها باطلة ولاغية قانونيا.
في سياق متصل، اتهم بيسكوف حلف "الناتو" بأنه أصبح يلعب دورا مباشرا في النزاع في أوكرانيا إلى جانب كييف بعدما كان في البداية مشاركا غير مباشر.
وأضاف بيسكوف: "كان من الصعب أن نتخيل أن أعضاء "الناتو" والولايات المتحدة والدول الأوروبية، أولا يتدخلون بشكل غير مباشر، ثم بشكل مباشر في هذا النزاع".
ويرى بيسكوف أن حلف "الناتو" الآن مشارك فعلي في هذا النزاع إلى جانب أوكرانيا، والجميع يعلم بأمر الإمدادات الكبيرة من الأسلحة
والذخيرة والمساعدات العسكرية والمالية وسواها التي يرسلونها لكييف.