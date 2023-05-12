https://sputnikarabic.ae/20230512/صحيفة-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-قد-ينقل-من-تركيا-إلى-البرتغال-1076934732.html
صحيفة: نهائي دوري أبطال أوروبا قد ينقل من تركيا إلى البرتغال
صحيفة: نهائي دوري أبطال أوروبا قد ينقل من تركيا إلى البرتغال
كشفت وسائل إعلام إنجليزية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يخطط لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، حال تعذر... 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T07:25+0000
2023-05-12T07:25+0000
2023-05-12T07:25+0000
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ومن المقرر أن يحتضن ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا (2022-2023)، يوم 10 يونيو/حزيران المقبل.ولكن وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تواصل مع نظيره البرتغالي، وقدم "طلبا غير رسمي" للسماح بإقامة النهائي في العاصمة لشبونة.وأوضحت الصحيفة أن هناك مخاوف من تعذر إقامته في إسطنبول حال شهدت المدينة اضطرابات أمنية عقب الانتخابات الرئاسية في تركيا.وتقام الانتخابات في تركيا يوم 14 مايو/أيار الحالي، على أن تقام جولة الإعادة، حال اللجوء لها، يوم 28 من نفس الشهر.يذكر أن النهائي تم نقله مرتين من تركيا إلى البرتغال بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث أقيم في لشبونة عام 2020، وفي بورتو عام 2021.ويتقابل في نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا الفائز من مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي، مع الفائز من ديربي ميلان وإنتر، في الدور نصف النهائي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, الأخبار, أخبار تركيا اليوم, البرتغال, أخبار دوري أبطال أوروبا, أخبار نادي ريال مدريد, مانشستر سيتي
رياضة, الأخبار, أخبار تركيا اليوم, البرتغال, أخبار دوري أبطال أوروبا, أخبار نادي ريال مدريد, مانشستر سيتي
صحيفة: نهائي دوري أبطال أوروبا قد ينقل من تركيا إلى البرتغال
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كشفت وسائل إعلام إنجليزية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يخطط لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، حال تعذر إقامته في تركيا كما هو مخطط له.
ومن المقرر أن يحتضن ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا
(2022-2023)، يوم 10 يونيو/حزيران المقبل.
ولكن وفقا لصحيفة
"ديلي ميل" البريطانية، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تواصل مع نظيره البرتغالي، وقدم "طلبا غير رسمي" للسماح بإقامة النهائي في العاصمة لشبونة.
وأوضحت الصحيفة أن هناك مخاوف من تعذر إقامته في إسطنبول حال شهدت المدينة اضطرابات أمنية عقب الانتخابات الرئاسية في تركيا.
وتقام الانتخابات في تركيا
يوم 14 مايو/أيار الحالي، على أن تقام جولة الإعادة، حال اللجوء لها، يوم 28 من نفس الشهر.
يذكر أن النهائي تم نقله مرتين من تركيا إلى البرتغال بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث أقيم في لشبونة عام 2020، وفي بورتو عام 2021.
ويتقابل في نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا الفائز من مواجهة ريال مدريد
ومانشستر سيتي، مع الفائز من ديربي ميلان وإنتر، في الدور نصف النهائي.