https://sputnikarabic.ae/20230512/مشهد-يخطف-القلب-لطفل-داخل-عربته-وهي-تنحدر-نحو-الطريق-السريع-فيديو-1076968107.html
مشهد "يخطف القلب" لطفل داخل عربته وهي تنحدر نحو الطريق السريع... فيديو
مشهد "يخطف القلب" لطفل داخل عربته وهي تنحدر نحو الطريق السريع... فيديو
انتشر مقطع فيديو "يخطف القلب" لطفل داخل عربته وهي تنحدر نحو طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T18:15+0000
2023-05-12T18:15+0000
2023-05-12T18:16+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0c/1076967951_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8aff83df84d89ee10e583f9cb11b6274.jpg
ويظهر الفيديو أن المرأة نزلت من سيارتها ووضعت الطفل في عربة أطفال صغيرة لتأخذه معها، ولكن الهواء حرك العربة من مكانها.حاولت المرأة (خالة الرضيع) تصحيح الموقف بسرعة واللحاق بعربة الطفل التي كانت متجهة نحو طريق سريع، لكنها تعثرت وسقطت على الأرض.نهضت المرأة وحاولت اللحاق بالعربة لكنها عادت وسقطت على الأرض مرة أخرى.ولحسن الحظ، سارع أحد الرجال واندفع نحو العربة وأنقذ الرضيع قبل أن يصل إلى الطريق.
https://sputnikarabic.ae/20230512/أرنب-أسود-يثير-الذعر-في-ولاية-أمريكية-فيديو--1076953596.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0c/1076967951_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fbb30c091b698965a6401b0b6df11364.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مشهد "يخطف القلب" لطفل داخل عربته وهي تنحدر نحو الطريق السريع... فيديو
18:15 GMT 12.05.2023 (تم التحديث: 18:16 GMT 12.05.2023) تابعنا عبر
انتشر مقطع فيديو "يخطف القلب" لطفل داخل عربته وهي تنحدر نحو طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
ويظهر الفيديو أن المرأة نزلت من سيارتها ووضعت الطفل في عربة أطفال صغيرة لتأخذه معها، ولكن الهواء حرك العربة من مكانها.
حاولت المرأة (خالة الرضيع) تصحيح الموقف بسرعة واللحاق بعربة الطفل التي كانت متجهة نحو طريق سريع، لكنها تعثرت وسقطت على الأرض.
نهضت المرأة
وحاولت اللحاق بالعربة لكنها عادت وسقطت على الأرض مرة أخرى.
ولحسن الحظ، سارع أحد الرجال واندفع نحو العربة وأنقذ الرضيع قبل أن يصل إلى الطريق.