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https://sputnikarabic.ae/20230512/مشهد-يخطف-القلب-لطفل-داخل-عربته-وهي-تنحدر-نحو-الطريق-السريع-فيديو-1076968107.html
مشهد "يخطف القلب" لطفل داخل عربته وهي تنحدر نحو الطريق السريع... فيديو
مشهد "يخطف القلب" لطفل داخل عربته وهي تنحدر نحو الطريق السريع... فيديو
انتشر مقطع فيديو "يخطف القلب" لطفل داخل عربته وهي تنحدر نحو طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T18:15+0000
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مجتمع
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ويظهر الفيديو أن المرأة نزلت من سيارتها ووضعت الطفل في عربة أطفال صغيرة لتأخذه معها، ولكن الهواء حرك العربة من مكانها.حاولت المرأة (خالة الرضيع) تصحيح الموقف بسرعة واللحاق بعربة الطفل التي كانت متجهة نحو طريق سريع، لكنها تعثرت وسقطت على الأرض.نهضت المرأة وحاولت اللحاق بالعربة لكنها عادت وسقطت على الأرض مرة أخرى.ولحسن الحظ، سارع أحد الرجال واندفع نحو العربة وأنقذ الرضيع قبل أن يصل إلى الطريق.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

مشهد "يخطف القلب" لطفل داخل عربته وهي تنحدر نحو الطريق السريع... فيديو

18:15 GMT 12.05.2023 (تم التحديث: 18:16 GMT 12.05.2023)
© Photo / unsplash/huanshiعربة أطفال
عربة أطفال - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
© Photo / unsplash/huanshi
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انتشر مقطع فيديو "يخطف القلب" لطفل داخل عربته وهي تنحدر نحو طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
ويظهر الفيديو أن المرأة نزلت من سيارتها ووضعت الطفل في عربة أطفال صغيرة لتأخذه معها، ولكن الهواء حرك العربة من مكانها.
حاولت المرأة (خالة الرضيع) تصحيح الموقف بسرعة واللحاق بعربة الطفل التي كانت متجهة نحو طريق سريع، لكنها تعثرت وسقطت على الأرض.
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نهضت المرأة وحاولت اللحاق بالعربة لكنها عادت وسقطت على الأرض مرة أخرى.
ولحسن الحظ، سارع أحد الرجال واندفع نحو العربة وأنقذ الرضيع قبل أن يصل إلى الطريق.
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