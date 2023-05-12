عربي
القوات الروسية تدمر منشأة لتخزين الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية في زابوروجيه
https://sputnikarabic.ae/20230512/نظام-كييف-يؤكد-عدم-التزامه-بإبلاغ-أحد-حول-الهجوم-ويكشف-عن-نقص-بالذخيرة-والتدريب--1076944733.html
نظام كييف يؤكد عدم التزامه بإبلاغ أحد حول "الهجوم" ويكشف عن نقص بالذخيرة والتدريب
نظام كييف يؤكد عدم التزامه بإبلاغ أحد حول "الهجوم" ويكشف عن نقص بالذخيرة والتدريب
قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، إن كييف ليست ملزمة بإبلاغ أي شخص بالهجوم المخطط له. 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T11:01+0000
2023-05-12T11:01+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140653_0:129:2609:1597_1920x0_80_0_0_57f8d87a5559a841e24afeb2d901b273.jpg
أفاد دانيلوف بأن، "كييف ليست ملزمة بإبلاغ أي شخص بالهجوم المخطط له. سيتم اتخاذ قرار بشأنه عندما يكون كل شيء جاهزًا وسيكون هناك كمية كافية من الأسلحة، التي تأخرت بتقديمها بعض البلدان".وأضاف دانيلوف: "حتى يتم الانتهاء من جميع الأعمال التحضيرية، لن يكون هناك أسلحة كافية، ولا يتم تنفيذ جميع التدريبات والتنسيق، ولن يتخذ أحد مثل هذه القرارات. سوف نتصرف وفقًا لخطتنا. ليس لدينا مثل هذا الفهم الذي يتعين علينا إبلاغ شخص ما".وأشار إلى أن "الهجوم سيحدث عندما يتم اتخاذ القرار من قبل القيادة العسكرية السياسية لأوكرانيا".وقال: إن "الأسلحة التي وعدنا بها ستكون بالتأكيد. بعض الدول أوفت باتفاقات بشأن توريد الأسلحة، والبعض لسبب أو لآخر ما زال يتأخر، هذا ليس بسبب تغيير في الموقف. لكن هناك بعض المشكلات الفنية التي تتطلب وقتا إضافيا".وفي وقت سابق، صرح فلاديمير زيلينسكي: "قوات الدفاع الأوكرانية تحتاج إلى مزيد من الوقت والمزيد من المعدات العسكرية القادمة من الشركاء من أجل شن هجوم مضاد وتنفيذه بأقل الخسائر".وقال رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميغال، إن "الهجوم المضاد الأوكراني يمكن أن يبدأ في الصيف".وذكرت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق، أن الحلفاء الأوروبيين لا يتوقعون انفراجة كبيرة إثر الهجوم المضاد المحتمل من قبل القوات الأوكرانية.ويشكك بعض حلفاء أوكرانيا الأوروبيين بشكل متزايد في أن القوات المسلحة الأوكرانية ستكون قادرة على تحقيق اختراق حاسم هذا العام، لأن القوات الروسية قد اتخذت بالفعل مواقع متقدمة قبل الهجوم المحتمل.
https://sputnikarabic.ae/20230512/الصين-ترسل-مبعوثا-إلى-روسيا-وأوكرانيا-لبحث-إنهاء-الأزمة-بينهما-1076937160.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140653_155:0:2454:1724_1920x0_80_0_0_f2533b5de4b831a85db73502617920f1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم

نظام كييف يؤكد عدم التزامه بإبلاغ أحد حول "الهجوم" ويكشف عن نقص بالذخيرة والتدريب

11:01 GMT 12.05.2023
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Libkos
تابعنا عبرTelegram
قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، إن كييف ليست ملزمة بإبلاغ أي شخص بالهجوم المخطط له.
أفاد دانيلوف بأن، "كييف ليست ملزمة بإبلاغ أي شخص بالهجوم المخطط له. سيتم اتخاذ قرار بشأنه عندما يكون كل شيء جاهزًا وسيكون هناك كمية كافية من الأسلحة، التي تأخرت بتقديمها بعض البلدان".
وأضاف دانيلوف: "حتى يتم الانتهاء من جميع الأعمال التحضيرية، لن يكون هناك أسلحة كافية، ولا يتم تنفيذ جميع التدريبات والتنسيق، ولن يتخذ أحد مثل هذه القرارات. سوف نتصرف وفقًا لخطتنا. ليس لدينا مثل هذا الفهم الذي يتعين علينا إبلاغ شخص ما".
وأشار إلى أن "الهجوم سيحدث عندما يتم اتخاذ القرار من قبل القيادة العسكرية السياسية لأوكرانيا".
وقال: إن "الأسلحة التي وعدنا بها ستكون بالتأكيد. بعض الدول أوفت باتفاقات بشأن توريد الأسلحة، والبعض لسبب أو لآخر ما زال يتأخر، هذا ليس بسبب تغيير في الموقف. لكن هناك بعض المشكلات الفنية التي تتطلب وقتا إضافيا".
انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة الأحد 23 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصين ترسل مبعوثا إلى روسيا وأوكرانيا لبحث إنهاء الأزمة بينهما
08:44 GMT
وفي وقت سابق، صرح فلاديمير زيلينسكي: "قوات الدفاع الأوكرانية تحتاج إلى مزيد من الوقت والمزيد من المعدات العسكرية القادمة من الشركاء من أجل شن هجوم مضاد وتنفيذه بأقل الخسائر".
وقال رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميغال، إن "الهجوم المضاد الأوكراني يمكن أن يبدأ في الصيف".
وذكرت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق، أن الحلفاء الأوروبيين لا يتوقعون انفراجة كبيرة إثر الهجوم المضاد المحتمل من قبل القوات الأوكرانية.
ويشكك بعض حلفاء أوكرانيا الأوروبيين بشكل متزايد في أن القوات المسلحة الأوكرانية ستكون قادرة على تحقيق اختراق حاسم هذا العام، لأن القوات الروسية قد اتخذت بالفعل مواقع متقدمة قبل الهجوم المحتمل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ подготавливают к работе беспилотный летательный аппарат Орлан-10У в южном секторе СВО. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:20 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:09 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала