https://sputnikarabic.ae/20230512/نظام-كييف-يؤكد-عدم-التزامه-بإبلاغ-أحد-حول-الهجوم-ويكشف-عن-نقص-بالذخيرة-والتدريب--1076944733.html
نظام كييف يؤكد عدم التزامه بإبلاغ أحد حول "الهجوم" ويكشف عن نقص بالذخيرة والتدريب
نظام كييف يؤكد عدم التزامه بإبلاغ أحد حول "الهجوم" ويكشف عن نقص بالذخيرة والتدريب
قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، إن كييف ليست ملزمة بإبلاغ أي شخص بالهجوم المخطط له. 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T11:01+0000
2023-05-12T11:01+0000
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أفاد دانيلوف بأن، "كييف ليست ملزمة بإبلاغ أي شخص بالهجوم المخطط له. سيتم اتخاذ قرار بشأنه عندما يكون كل شيء جاهزًا وسيكون هناك كمية كافية من الأسلحة، التي تأخرت بتقديمها بعض البلدان".وأضاف دانيلوف: "حتى يتم الانتهاء من جميع الأعمال التحضيرية، لن يكون هناك أسلحة كافية، ولا يتم تنفيذ جميع التدريبات والتنسيق، ولن يتخذ أحد مثل هذه القرارات. سوف نتصرف وفقًا لخطتنا. ليس لدينا مثل هذا الفهم الذي يتعين علينا إبلاغ شخص ما".وأشار إلى أن "الهجوم سيحدث عندما يتم اتخاذ القرار من قبل القيادة العسكرية السياسية لأوكرانيا".وقال: إن "الأسلحة التي وعدنا بها ستكون بالتأكيد. بعض الدول أوفت باتفاقات بشأن توريد الأسلحة، والبعض لسبب أو لآخر ما زال يتأخر، هذا ليس بسبب تغيير في الموقف. لكن هناك بعض المشكلات الفنية التي تتطلب وقتا إضافيا".وفي وقت سابق، صرح فلاديمير زيلينسكي: "قوات الدفاع الأوكرانية تحتاج إلى مزيد من الوقت والمزيد من المعدات العسكرية القادمة من الشركاء من أجل شن هجوم مضاد وتنفيذه بأقل الخسائر".وقال رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميغال، إن "الهجوم المضاد الأوكراني يمكن أن يبدأ في الصيف".وذكرت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق، أن الحلفاء الأوروبيين لا يتوقعون انفراجة كبيرة إثر الهجوم المضاد المحتمل من قبل القوات الأوكرانية.ويشكك بعض حلفاء أوكرانيا الأوروبيين بشكل متزايد في أن القوات المسلحة الأوكرانية ستكون قادرة على تحقيق اختراق حاسم هذا العام، لأن القوات الروسية قد اتخذت بالفعل مواقع متقدمة قبل الهجوم المحتمل.
https://sputnikarabic.ae/20230512/الصين-ترسل-مبعوثا-إلى-روسيا-وأوكرانيا-لبحث-إنهاء-الأزمة-بينهما-1076937160.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
نظام كييف يؤكد عدم التزامه بإبلاغ أحد حول "الهجوم" ويكشف عن نقص بالذخيرة والتدريب
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قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، إن كييف ليست ملزمة بإبلاغ أي شخص بالهجوم المخطط له.
أفاد دانيلوف بأن، "كييف ليست ملزمة بإبلاغ أي شخص بالهجوم المخطط له. سيتم اتخاذ قرار بشأنه عندما يكون كل شيء جاهزًا وسيكون هناك كمية كافية من الأسلحة، التي تأخرت بتقديمها بعض البلدان".
وأضاف دانيلوف: "حتى يتم الانتهاء من جميع الأعمال التحضيرية، لن يكون هناك أسلحة كافية، ولا يتم تنفيذ جميع التدريبات والتنسيق، ولن يتخذ أحد مثل هذه القرارات. سوف نتصرف وفقًا لخطتنا. ليس لدينا مثل هذا الفهم الذي يتعين علينا إبلاغ شخص ما".
وأشار إلى أن "الهجوم سيحدث عندما يتم اتخاذ القرار من قبل القيادة العسكرية السياسية لأوكرانيا".
وقال: إن "الأسلحة التي وعدنا بها ستكون بالتأكيد. بعض الدول أوفت باتفاقات بشأن توريد الأسلحة، والبعض لسبب أو لآخر ما زال يتأخر، هذا ليس بسبب تغيير في الموقف. لكن هناك بعض المشكلات الفنية التي تتطلب وقتا إضافيا".
وفي وقت سابق، صرح فلاديمير زيلينسكي: "قوات الدفاع الأوكرانية تحتاج إلى مزيد من الوقت والمزيد من المعدات العسكرية القادمة من الشركاء من أجل شن هجوم مضاد وتنفيذه بأقل الخسائر".
وقال رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميغال، إن "الهجوم المضاد الأوكراني يمكن أن يبدأ في الصيف".
وذكرت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق، أن الحلفاء الأوروبيين لا يتوقعون انفراجة كبيرة إثر الهجوم المضاد المحتمل من قبل القوات الأوكرانية.
ويشكك بعض حلفاء أوكرانيا
الأوروبيين بشكل متزايد في أن القوات المسلحة الأوكرانية ستكون قادرة على تحقيق اختراق حاسم هذا العام، لأن القوات الروسية قد اتخذت بالفعل مواقع متقدمة قبل الهجوم المحتمل.