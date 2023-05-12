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https://sputnikarabic.ae/20230512/-أردوغان-يؤكد-أهمية-العلاقات-مع-موسكو-بعد-تهجم-المعارضة-التركية-1076970388.html
أردوغان يؤكد أهمية العلاقات مع موسكو بعد تهجم المعارضة التركية
أردوغان يؤكد أهمية العلاقات مع موسكو بعد تهجم المعارضة التركية
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه لا يمكن أن يسمح للمعارضة بمهاجمة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وروسيا. 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T19:50+0000
2023-05-12T19:50+0000
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وفي وقت سابق من اليوم، قال أردوغان: "وداعا كمال (كليجدار أوغلو)، لا يمكنني السماح بمهاجمة الرئيس بوتين وروسيا، وعلاقاتنا مع روسيا لا تقل أهمية عن علاقاتنا مع واشنطن".وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على تصريحات المرشح الرئاسي التركي من حزب "تحالف الشعب" المعارض كيليجدار أوغلو حول مزاعم تدخل روسيا بالانتخابات التركية: "موسكو لا تتدخل في السياسة الداخلية والعمليات الانتخابية للدول الأخرى".ومن المقرر أن تشهد تركيا في 14 مايو/ أيار الجاري إجراء الانتخابات الرئاسية والعامة، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت 64 مليونا و113 ألفا و941 ناخبا، وفق اللجنة العليا للانتخابات.وانتهت مساء الثلاثاء 9 مايو عمليات التصويت للانتخابات الرئاسية والعامة التركية في الممثليات بالخارج، والتي بدأت في 27 أبريل/ نيسان.وأردوغان هو الرئيس الثاني عشر والحالي لتركيا منذ عام 2014، وسبق أن شغل منصب رئيس الوزراء من عام 2003 إلى عام 2014، وكان رئيسا لبلدية إسطنبول من عام 1994 إلى عام 1998.
https://sputnikarabic.ae/20230511/الرئيس-التركي-يعرب-عن-حزنه-لانسحاب-إنجه-ويلمح-إلى-مسؤولية-كليجدار-أوغلو-1076930676.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم

أردوغان يؤكد أهمية العلاقات مع موسكو بعد تهجم المعارضة التركية

19:50 GMT 12.05.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
© Sputnik . POOL
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه لا يمكن أن يسمح للمعارضة بمهاجمة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وروسيا.
وفي وقت سابق من اليوم، قال أردوغان: "وداعا كمال (كليجدار أوغلو)، لا يمكنني السماح بمهاجمة الرئيس بوتين وروسيا، وعلاقاتنا مع روسيا لا تقل أهمية عن علاقاتنا مع واشنطن".
وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على تصريحات المرشح الرئاسي التركي من حزب "تحالف الشعب" المعارض كيليجدار أوغلو حول مزاعم تدخل روسيا بالانتخابات التركية: "موسكو لا تتدخل في السياسة الداخلية والعمليات الانتخابية للدول الأخرى".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
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أمس, 20:52 GMT
ومن المقرر أن تشهد تركيا في 14 مايو/ أيار الجاري إجراء الانتخابات الرئاسية والعامة، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت 64 مليونا و113 ألفا و941 ناخبا، وفق اللجنة العليا للانتخابات.
وانتهت مساء الثلاثاء 9 مايو عمليات التصويت للانتخابات الرئاسية والعامة التركية في الممثليات بالخارج، والتي بدأت في 27 أبريل/ نيسان.
وأردوغان هو الرئيس الثاني عشر والحالي لتركيا منذ عام 2014، وسبق أن شغل منصب رئيس الوزراء من عام 2003 إلى عام 2014، وكان رئيسا لبلدية إسطنبول من عام 1994 إلى عام 1998.
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