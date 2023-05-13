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https://sputnikarabic.ae/20230513/أول-رد-من-الهلال-السعودي-على-ضم-اللاعب-الأرجنتيني-ليونيل-ميسي-1076981265.html
أول رد من الهلال السعودي على ضم اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي
أول رد من الهلال السعودي على ضم اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي
نفى الهلال السعودي، "وجود أي اتفاق مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رغم وجود رغبة بضمه". 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T09:10+0000
2023-05-13T09:10+0000
مجتمع
ليونيل ميسي
أخبار نادي الهلال السعودي
نادي باريس سان جيرمان
رياضة
منوعات
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وأكد الهلال، أن "هناك رغبة بضم اللاعب، لكن لا يوجد حتى الآن أي اتفاق نهائي أو شفهي مع نجم المنتخب الأرجنتيني"، مضيفا أن "كل ما يجري هو عبارة عن مفاوضات لا أكثر"، حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.وكانت وكالة "فرانس برس" قالت عبر "تويتر" إن "صفقة انتقال ميسي إلى الهلال السعودي أصبحت صفقة محسومة"، مؤكدة أن "المفاوضات انتهت بنجاح وتمت بموجب صفقة "استثنائية وضخمة، وبصدد إنهاء بعض التفاصيل الصغيرة".وعلّق والد ميسي، ووكيل أعماله، على هذه الأنباء ونفى ما نشرته وسائل إعلام فرنسية حول إتمام صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي. وكتب والد ميسي: "ليس لدى ميسي أي صفقات للعام المقبل"، مشيرا إلى أنه لن يتم اتخاذ أي قرار قبل انتهاء الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان.وتابع: "عندما ينتهي الموسم سيكون هناك وقت لمعرفة ما هو متاح من صفقات واتخاذ قرار بهذا الشأن".ولفت وكيل أعمال ميسي إلى أن الشائعات حول ميسي كثيرة وتتكرر من حين لآخر من قبل أشخاص يسعون لكسب الشهرة، مضيفا: "لدينا حقيقة واحدة وهي أنه لا يوجد أي اتفاق، لا شفهي ولا موقع".
https://sputnikarabic.ae/20230509/والد-ميسي-لا-يوجد-أي-اتفاق-بشأن-انتقاله-إلى-السعودي-1076833918.html
https://sputnikarabic.ae/20230508/إعلام-ميسي-يوافق-على-عرض-الهلال-السعودي-1076782508.html
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ليونيل ميسي, أخبار نادي الهلال السعودي, نادي باريس سان جيرمان, رياضة, منوعات
ليونيل ميسي, أخبار نادي الهلال السعودي, نادي باريس سان جيرمان, رياضة, منوعات

أول رد من الهلال السعودي على ضم اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي

09:10 GMT 13.05.2023
© AFP 2023 / ALAIN JOCARDاللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي
اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
© AFP 2023 / ALAIN JOCARD
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نفى الهلال السعودي، "وجود أي اتفاق مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رغم وجود رغبة بضمه".
وأكد الهلال، أن "هناك رغبة بضم اللاعب، لكن لا يوجد حتى الآن أي اتفاق نهائي أو شفهي مع نجم المنتخب الأرجنتيني"، مضيفا أن "كل ما يجري هو عبارة عن مفاوضات لا أكثر"، حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.
وكانت وكالة "فرانس برس" قالت عبر "تويتر" إن "صفقة انتقال ميسي إلى الهلال السعودي أصبحت صفقة محسومة"، مؤكدة أن "المفاوضات انتهت بنجاح وتمت بموجب صفقة "استثنائية وضخمة، وبصدد إنهاء بعض التفاصيل الصغيرة".
ليونيل ميسي يرفع كأس العالم في ستاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
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والد ميسي: لا يوجد أي اتفاق بشأن انتقاله إلى السعودي
9 مايو, 15:35 GMT
وعلّق والد ميسي، ووكيل أعماله، على هذه الأنباء ونفى ما نشرته وسائل إعلام فرنسية حول إتمام صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي.
وكتب والد ميسي: "ليس لدى ميسي أي صفقات للعام المقبل"، مشيرا إلى أنه لن يتم اتخاذ أي قرار قبل انتهاء الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان.
الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
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إعلام: ميسي يوافق على عرض الهلال السعودي
8 مايو, 11:19 GMT
وتابع: "عندما ينتهي الموسم سيكون هناك وقت لمعرفة ما هو متاح من صفقات واتخاذ قرار بهذا الشأن".
ولفت وكيل أعمال ميسي إلى أن الشائعات حول ميسي كثيرة وتتكرر من حين لآخر من قبل أشخاص يسعون لكسب الشهرة، مضيفا: "لدينا حقيقة واحدة وهي أنه لا يوجد أي اتفاق، لا شفهي ولا موقع".
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