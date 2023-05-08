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https://sputnikarabic.ae/20230508/إعلام-ميسي-يوافق-على-عرض-الهلال-السعودي-1076782508.html
إعلام: ميسي يوافق على عرض الهلال السعودي
إعلام: ميسي يوافق على عرض الهلال السعودي
أعلنت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الاثنين، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وافق على عرض الهلال السعودي. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T11:19+0000
2023-05-08T11:19+0000
مجتمع
ليونيل ميسي
أخبار نادي الهلال السعودي
نادي برشلونة
نادي باريس سان جيرمان
رياضة
منوعات
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وقال برنامج "التشيرينجيتو" الإسباني الشهير، إن "ليونيل ميسي وافق على عرض الانتقال إلى الهلال السعودي هذا الصيف"، مشيرا إلى اقتراب الهلال أيضا من الحصول على خدمات سيرجيو بوسكيتس لمدة عامين.وأضاف أن "جوردي ألبا من الممكن أن ينتقل إلى الفريق السعودي الملقب بـ"الزعيم"، حال موافقته على إنهاء عقده الحالي مع نادي برشلونة".وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية، قالت إن "هناك تقريبا في وجهات النظر بين الطرفين من أجل تعاقد أزرق العاصمة مع اللاعب الحاصل على كأس العالم أخيرا"، مضيفةً أن "الإعلان عن التعاقد رسمياً مع ميسي ربما يتم بداية يونيو/ حزيران المقبل بعد الاتفاق على التفاصيل كافة".وأضافت: "ربما يتم الإعلان عن تعاقد الهلال مع ميسي بشكل رسمي مع بداية يونيو المقبل بعد الاتفاق على التفاصيل كافة"، علمًا بأن عقد ميسي مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان سينتهي في يونيو المقبل".وختمت بالإشارة إلى أن "الأمور تسير بشكل جيد، وأن الأمر الوحيد الذي قد يعيق تعاقد الهلال مع ميسي هو فقط في حال وافقت رابطة دوري المحترفين الإسبانية (الليغا) على التكفل بعقد ورواتب اللاعب كي يعود لفريقه السابق برشلونة"، وهو ما استبعدت حدوثه.وذكرت صحيفة "ليكيب"، في وقت سابق أن "السعودية هي الوجهة الأقرب لميسي حاليا، وأن العقد سيمتد لعدة سنوات حال الموافقة عليه"، مشيرةً إلى أن "البيئة المحيطة بميسي تتعامل مع عرض السعودية على محمل الجد، من قبل الصدام مع باريس سان جيرمان".وأضافت مصادر مقربة من ليونيل ميسي، أن "الانتقال إلى الهلال السعودي بات الخيار الأقرب للنجم الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد نهاية مشواره مع باريس سان جيرمان".
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ليونيل ميسي, أخبار نادي الهلال السعودي, نادي برشلونة, نادي باريس سان جيرمان, رياضة, منوعات
ليونيل ميسي, أخبار نادي الهلال السعودي, نادي برشلونة, نادي باريس سان جيرمان, رياضة, منوعات

إعلام: ميسي يوافق على عرض الهلال السعودي

11:19 GMT 08.05.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFEالأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي
الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
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أعلنت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الاثنين، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وافق على عرض الهلال السعودي.
وقال برنامج "التشيرينجيتو" الإسباني الشهير، إن "ليونيل ميسي وافق على عرض الانتقال إلى الهلال السعودي هذا الصيف"، مشيرا إلى اقتراب الهلال أيضا من الحصول على خدمات سيرجيو بوسكيتس لمدة عامين.
وأضاف أن "جوردي ألبا من الممكن أن ينتقل إلى الفريق السعودي الملقب بـ"الزعيم"، حال موافقته على إنهاء عقده الحالي مع نادي برشلونة".
وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية، قالت إن "هناك تقريبا في وجهات النظر بين الطرفين من أجل تعاقد أزرق العاصمة مع اللاعب الحاصل على كأس العالم أخيرا"، مضيفةً أن "الإعلان عن التعاقد رسمياً مع ميسي ربما يتم بداية يونيو/ حزيران المقبل بعد الاتفاق على التفاصيل كافة".
وأضافت: "ربما يتم الإعلان عن تعاقد الهلال مع ميسي بشكل رسمي مع بداية يونيو المقبل بعد الاتفاق على التفاصيل كافة"، علمًا بأن عقد ميسي مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان سينتهي في يونيو المقبل".
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وختمت بالإشارة إلى أن "الأمور تسير بشكل جيد، وأن الأمر الوحيد الذي قد يعيق تعاقد الهلال مع ميسي هو فقط في حال وافقت رابطة دوري المحترفين الإسبانية (الليغا) على التكفل بعقد ورواتب اللاعب كي يعود لفريقه السابق برشلونة"، وهو ما استبعدت حدوثه.
وذكرت صحيفة "ليكيب"، في وقت سابق أن "السعودية هي الوجهة الأقرب لميسي حاليا، وأن العقد سيمتد لعدة سنوات حال الموافقة عليه"، مشيرةً إلى أن "البيئة المحيطة بميسي تتعامل مع عرض السعودية على محمل الجد، من قبل الصدام مع باريس سان جيرمان".
وأضافت مصادر مقربة من ليونيل ميسي، أن "الانتقال إلى الهلال السعودي بات الخيار الأقرب للنجم الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد نهاية مشواره مع باريس سان جيرمان".
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