إعلام: ميسي يوافق على عرض الهلال السعودي
© AFP 2023 / FRANCK FIFEالأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
أعلنت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الاثنين، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وافق على عرض الهلال السعودي.
وقال برنامج "التشيرينجيتو" الإسباني الشهير، إن "ليونيل ميسي وافق على عرض الانتقال إلى الهلال السعودي هذا الصيف"، مشيرا إلى اقتراب الهلال أيضا من الحصول على خدمات سيرجيو بوسكيتس لمدة عامين.
🚨 MESSI JUGARÁ EN ARABIA SAUDÍ 🚨— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 8, 2023
💣 EXCLUSIVA @elchiringuitotv y @marsallorente
🙌🏻 El argentino aceptará la propuesta del Al Hilal.
👉🏻 Busquets también aceptará una oferta por dos temporadas del club árabe y Jordi Alba irá si acuerda la rescisión con el Barça. pic.twitter.com/ZsNlO0CnGq
وأضاف أن "جوردي ألبا من الممكن أن ينتقل إلى الفريق السعودي الملقب بـ"الزعيم"، حال موافقته على إنهاء عقده الحالي مع نادي برشلونة".
💣 BOMBAZO MUNDIAL de @elchiringuitotv y @Marsallorente💣— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 8, 2023
Messi, al Al-Hilal ✅
Busquets, al Al-Hilal ✅
Jordi Alba, al Al-Hilal ⏳
🟣 ¡Todos los detalles, en nuestro Twitch! https://t.co/uy59B6tvAR pic.twitter.com/zKuCYET3FS
وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية، قالت إن "هناك تقريبا في وجهات النظر بين الطرفين من أجل تعاقد أزرق العاصمة مع اللاعب الحاصل على كأس العالم أخيرا"، مضيفةً أن "الإعلان عن التعاقد رسمياً مع ميسي ربما يتم بداية يونيو/ حزيران المقبل بعد الاتفاق على التفاصيل كافة".
وأضافت: "ربما يتم الإعلان عن تعاقد الهلال مع ميسي بشكل رسمي مع بداية يونيو المقبل بعد الاتفاق على التفاصيل كافة"، علمًا بأن عقد ميسي مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان سينتهي في يونيو المقبل".
5 مايو, 16:34 GMT
وختمت بالإشارة إلى أن "الأمور تسير بشكل جيد، وأن الأمر الوحيد الذي قد يعيق تعاقد الهلال مع ميسي هو فقط في حال وافقت رابطة دوري المحترفين الإسبانية (الليغا) على التكفل بعقد ورواتب اللاعب كي يعود لفريقه السابق برشلونة"، وهو ما استبعدت حدوثه.
وذكرت صحيفة "ليكيب"، في وقت سابق أن "السعودية هي الوجهة الأقرب لميسي حاليا، وأن العقد سيمتد لعدة سنوات حال الموافقة عليه"، مشيرةً إلى أن "البيئة المحيطة بميسي تتعامل مع عرض السعودية على محمل الجد، من قبل الصدام مع باريس سان جيرمان".
وأضافت مصادر مقربة من ليونيل ميسي، أن "الانتقال إلى الهلال السعودي بات الخيار الأقرب للنجم الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد نهاية مشواره مع باريس سان جيرمان".