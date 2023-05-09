https://sputnikarabic.ae/20230509/والد-ميسي-لا-يوجد-أي-اتفاق-بشأن-انتقاله-إلى-السعودي-1076833918.html
والد ميسي: لا يوجد أي اتفاق بشأن انتقاله إلى السعودي
والد ميسي: لا يوجد أي اتفاق بشأن انتقاله إلى السعودي
علّق والد النجم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ووكيل أعماله، على الأنباء المتداولة حول صفقة انتقال نجله للعب في دوري روشن السعودي. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T15:35+0000
2023-05-09T15:35+0000
2023-05-09T15:35+0000
مجتمع
رياضة
ليونيل ميسي
السعودية
أخبار السعودية اليوم
نادي باريس سان جيرمان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/12/1071336128_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_29b0a7dc5f8e4b468b401f1b37b4f972.jpg
ونفى وكيل أعمال ميسي ما نشرته وسائل إعلام فرنسية حول إتمام صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي، في بيان على حسابه على "إنستغرام".وكتب والد ميسي: "ليس لدى ميسي أي صفقات للعام المقبل"، مشيرا إلى أنه لن يتم اتخاذ أي قرار قبل انتهاء الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان.وتابع: "عندما ينتهي الموسم سيكون هناك وقت لمعرفة ما هو متاح من صفقات واتخاذ قرار بهذا الشأن".ولفت وكيل أعمال ميسي إلى أن الشائعات حول ميسي كثيرة وتتكرر من حين لآخر من قبل أشخاص يسعون لكسب الشهرة، مضيفا: "لدينا حقيقة واحدة وهي أنه لا يوجد أي اتفاق، لا شفهي ولا موقع".وكانت وسائل إعلام قد ذكرت، في وقت سابق، أن ميسي سينتقل إلى السعودية عبر صفقة استثنائية، وأن النجم الأرجنتيني سيلعب في الدوري السعودي الموسم المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230509/وكالة-صفقة-انتقال-ميسي-إلى-الهلال-السعودي-تمت-بعقد-ضخم-واستثنائي-1076819078.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/12/1071336128_311:0:2800:1867_1920x0_80_0_0_ea1d7d658770e025da2d1939cdc5c780.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, ليونيل ميسي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, نادي باريس سان جيرمان
رياضة, ليونيل ميسي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, نادي باريس سان جيرمان
والد ميسي: لا يوجد أي اتفاق بشأن انتقاله إلى السعودي
تابعنا عبر
علّق والد النجم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ووكيل أعماله، على الأنباء المتداولة حول صفقة انتقال نجله للعب في دوري روشن السعودي.
ونفى وكيل أعمال ميسي ما نشرته وسائل إعلام فرنسية حول إتمام صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي
، في بيان على حسابه على "إنستغرام".
وكتب والد ميسي: "ليس لدى ميسي أي صفقات للعام المقبل
"، مشيرا إلى أنه لن يتم اتخاذ أي قرار قبل انتهاء الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان.
وتابع: "عندما ينتهي الموسم سيكون هناك وقت لمعرفة ما هو متاح من صفقات واتخاذ قرار بهذا الشأن".
ولفت وكيل أعمال ميسي إلى أن الشائعات حول ميسي كثيرة وتتكرر من حين لآخر من قبل أشخاص يسعون لكسب الشهرة، مضيفا: "لدينا حقيقة واحدة وهي أنه لا يوجد أي اتفاق، لا شفهي ولا موقع".
وكانت وسائل إعلام قد ذكرت، في وقت سابق، أن ميسي سينتقل إلى السعودية عبر صفقة استثنائية، وأن النجم الأرجنتيني
سيلعب في الدوري السعودي الموسم المقبل.