https://sputnikarabic.ae/20230513/إيران-تعلن-تجهيز-سفن-الحرس-الثوري-بصواريخ-كروز-2000-كيلومتر-1076992004.html

إيران تعلن تجهيز سفن الحرس الثوري بصواريخ كروز "2000 كيلومتر"

إيران تعلن تجهيز سفن الحرس الثوري بصواريخ كروز "2000 كيلومتر"

أعلن قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، اليوم السبت، عن "تجهيز سفن الحرس الثوري بصواريخ كروز 2000 كيلومتر". 13.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-13T13:58+0000

2023-05-13T13:58+0000

2023-05-13T13:58+0000

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وقال تنكسيري، في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "هناك مهمة بحرية جديدة للحرس الثوري في خليج عدن"، مضيفا أنه "تم تثبيت 12 صاروخ إطلاق عمودي من نوع "نواب" على سفينة سليماني، و4 على متن سفينة ذو الفقار، وسيزداد عدد السفن المجهزة بهذه الصواريخ".وأكد أنه "سيتم الكشف عن 4 سفن تحمل أسماء الشهيد صياد شيرازي، والشهيد حسن باقري، والشهيد المجاهد أبو مهدي المهندس، والشهيد رئيس علي دلواري".وأشار الأدميرال تنكسيري إلى "التواجد في المحيطات"، قائلا: "جرى أخيرا تعويم سفينة الشهيد مهدوي في خليج عدن، وتواجدت كل من سفينة الشهيد رودكي، والشهيد سياوشي، في خليج عدن 3 مرات".وكانت بحرية الجيش الإيراني، قد أعلنت السبت الماضي، عن "تجهيز مدمرات القوة البحرية للجيش الإيراني بصواريخ كروز الشهيد أبو مهدي المهندس".وشدد قائد سلاح البحر في الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، على "أن هذا العمل قد تم تنفيذه"، موضحا أنه "سوف يتم إزاحة الستار عن هذه الصواريخ"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وأعلن قائد القوة البحرية الإيرانية السابق، الأميرال حسين خانزادي، تسليم صاروخ كروز الإيراني، طويل المدى، الذي أطلق عليه اسم "الشهيد أبو مهدي"، إلى بحرية الجيش قريبا.وأعلن وزير الدفاع الإيراني السابق، العميد أمير حاتمي، أخيرا، عن "التوصل إلى صنع صاروخ كروز بحري بمدى 1000 كم باسم الشهيد أبو مهدي المهندس، وصاروخ باليستي بمدى 1400 كم باسم الشهيد الحاج قاسم سليماني".وقُتل قائد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في يناير/ كانون الثاني 2020، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما في مطار بغداد.

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