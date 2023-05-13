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https://sputnikarabic.ae/20230513/العراق-يعلن-إجلاء-429-مواطنا-من-السودان-1076998209.html
العراق يعلن إجلاء 429 مواطنا من السودان
العراق يعلن إجلاء 429 مواطنا من السودان
أعلنت السلطات العراقية، إجلاء 429 مواطنا من السودان، موجهة رسالة شكر للجهات التي ساهمت في عملية الإجلاء. 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T17:41+0000
2023-05-13T17:41+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان: "نجحت وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارة الدفاع (القوة الجوية)، بإجلاء (429) مواطنًا عراقيًا من السودان إلى العراق".وأوضحت أن عملية الإجلاء تمت عبر "ثلاث طائرات، الأولى بتاريخ 2023/4/27، عبر طائرتين والثانية بتاريخ 2023/5/12، عبر طائرة واحدة".وعبّرت وزارة الخارجية عن شكرها لكافة الجهات التي ساهمت في هذا العمل الوطني، بداية من جهاز المخابرات الوطني، الذي أشرف عبر فريق متخصص في إنقاذ الطاقم الدبلوماسي لسفارة العراق في الخرطوم، وإجلاء عائلاتهم.يأتي هذا في أعقاب الإعلان عن توقيع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، يوم الخميس الماضي، على "إعلان جدة" لحماية المدنيين المتأثرين من الصراع المسلح، المستمر منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي.وركز الاتفاق على إخلاء المستشفيات والمرافق الخدمية من القوات العسكرية، وفتح مسارات آمنة لخروج المدنيين من مناطق النزاع، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى العاصمة والمناطق المتأثرة من الصراع.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.وتدور منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.
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أخبار السودان اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار

العراق يعلن إجلاء 429 مواطنا من السودان

17:41 GMT 13.05.2023
© Sputnik . NAZEK MOHAMMEDإخلاء طائرة عراقية في مطار بغداد
إخلاء طائرة عراقية في مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
© Sputnik . NAZEK MOHAMMED
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أعلنت السلطات العراقية، إجلاء 429 مواطنا من السودان، موجهة رسالة شكر للجهات التي ساهمت في عملية الإجلاء.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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أمس, 21:44 GMT
وقال البيان: "نجحت وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارة الدفاع (القوة الجوية)، بإجلاء (429) مواطنًا عراقيًا من السودان إلى العراق".
وأوضحت أن عملية الإجلاء تمت عبر "ثلاث طائرات، الأولى بتاريخ 2023/4/27، عبر طائرتين والثانية بتاريخ 2023/5/12، عبر طائرة واحدة".
وعبّرت وزارة الخارجية عن شكرها لكافة الجهات التي ساهمت في هذا العمل الوطني، بداية من جهاز المخابرات الوطني، الذي أشرف عبر فريق متخصص في إنقاذ الطاقم الدبلوماسي لسفارة العراق في الخرطوم، وإجلاء عائلاتهم.
يأتي هذا في أعقاب الإعلان عن توقيع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، يوم الخميس الماضي، على "إعلان جدة" لحماية المدنيين المتأثرين من الصراع المسلح، المستمر منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

وركز الاتفاق على إخلاء المستشفيات والمرافق الخدمية من القوات العسكرية، وفتح مسارات آمنة لخروج المدنيين من مناطق النزاع، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى العاصمة والمناطق المتأثرة من الصراع.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
وتدور منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.
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