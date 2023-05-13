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https://sputnikarabic.ae/20230513/بابا-الفاتيكان-يستقبل-زيلينسكي-في-قاعة-للجمهور-ويهديه-رمزا-للسلام-1076996166.html
بابا الفاتيكان يستقبل زيلينسكي في قاعة "للجمهور" ويهديه "رمزا للسلام"
بابا الفاتيكان يستقبل زيلينسكي في قاعة "للجمهور" ويهديه "رمزا للسلام"
استقبل بابا الفاتيكان فرانسيس، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي وصل إلى العاصمة الإيطالية روما، صباح اليوم السبت. 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T15:59+0000
2023-05-13T15:59+0000
أخبار أوكرانيا
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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وصرح الصحفيون المعتمدون في الفاتيكان، لـ"سبوتنيك"، بأن "الاجتماع لم يعقد في القصر الرسولي، حيث يستقبل البابا رؤساء الدول والحكومات الذين وصلوا في زيارة رسمية، ولكن في إحدى غرف قاعة بولس السادس، والتي تستخدم عادة للعامة".وفي الاجتماع ، شكر البابا فرنسيس زيلينسكي على الزيارة، الذي قال بدوره إنه لشرف كبير أن يزور البابا.وأعلن زيلينسكي، بعد مفاوضات مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اتخاذ قرارات مهمة "لحماية سماء أوكرانيا".بالإضافة إلى ذلك، وبحسب زيلينسكي، فقد ناقش "صيغة السلام" الأوكرانية مع رئيسة وزراء إيطاليا.
https://sputnikarabic.ae/20230511/زيلينسكي-أوكرانيا-تحتاج-إلى-مزيد-من-الوقت-لشن-هجوم-مضاد-1076903363.html
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أخبار أوكرانيا, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
أخبار أوكرانيا, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان يستقبل زيلينسكي في قاعة "للجمهور" ويهديه "رمزا للسلام"

15:59 GMT 13.05.2023
© AFP 2023 / FILIPPO MONTEFORTEبابا الفاتيكان فرانسيس الأول
بابا الفاتيكان فرانسيس الأول - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
© AFP 2023 / FILIPPO MONTEFORTE
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استقبل بابا الفاتيكان فرانسيس، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي وصل إلى العاصمة الإيطالية روما، صباح اليوم السبت.
وصرح الصحفيون المعتمدون في الفاتيكان، لـ"سبوتنيك"، بأن "الاجتماع لم يعقد في القصر الرسولي، حيث يستقبل البابا رؤساء الدول والحكومات الذين وصلوا في زيارة رسمية، ولكن في إحدى غرف قاعة بولس السادس، والتي تستخدم عادة للعامة".
وفي الاجتماع ، شكر البابا فرنسيس زيلينسكي على الزيارة، الذي قال بدوره إنه لشرف كبير أن يزور البابا.

المحادثة التي جرت خلف أبواب مغلقة، استمرت حوالي 40 دقيقة، وتبادل الطرفان الهدايا، حيث قدم البابا لزيلينسكي تمثالًا صغيرًا يجسد غصن زيتون، وفي المقابل تلقى أيقونة العذراء، محفورة على جزء من سترة واقية من الرصاص.

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج إلى مزيد من الوقت لشن هجوم مضاد
11 مايو, 09:01 GMT
وأعلن زيلينسكي، بعد مفاوضات مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اتخاذ قرارات مهمة "لحماية سماء أوكرانيا".
وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي مشترك مع ميلوني، اليوم السبت: "ناقشنا اليوم تعاوننا، لا سيما في مجال التعاون الأمني ​​والعسكري، هناك قرارات مهمة للغاية لحماية أجوائنا".
بالإضافة إلى ذلك، وبحسب زيلينسكي، فقد ناقش "صيغة السلام" الأوكرانية مع رئيسة وزراء إيطاليا.
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