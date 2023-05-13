https://sputnikarabic.ae/20230513/تفاصيل-أكبر-انفجار-كوني-يكتشفه-العلماء-حجمه-يتجاوز-نظامنا-الشمسي-بـ100-مرة-1076977751.html

تفاصيل أكبر انفجار كوني يكتشفه العلماء.. حجمه يتجاوز نظامنا الشمسي بـ100 مرة

تفاصيل أكبر انفجار كوني يكتشفه العلماء.. حجمه يتجاوز نظامنا الشمسي بـ100 مرة

أعلن عدد من العملاء عن اكتشاف انفجار كوني يتجاوز حجمه نظامنا الشمسي بـ100 مرة، مؤكدين أنه حدث منذ 3 سنوات. 13.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-13T07:08+0000

2023-05-13T07:08+0000

2023-05-13T07:08+0000

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ووفقا لما نقلته وسائل إعلام عالمية عن فريق البحث بجامعة ساوثهامبتون، فإن حجم الانفجار الذي تم رصده -وهو عبارة عن كرة من الطاقة- يتجاوز حجم نظامنا الشمسي بمئة مرة.وأوضحوا أنه اشتعل فجأة قبل ثلاث سنوات، وقوة الانفجار أكبر بعشر مرات من أي انفجار آخر، لافتين إلى أن استمراره أكثر من 3 سنوات، من شأنه أن يجعله الأكثر نشاطًا بين الانفجارت المماثلة جميعًا.وأضاف فريق البحث أن الانفجار حدث منذ نحو 8 مليارات سنة ضوئية عندما ابتلع ثقب أسود هائل سحابة ضخمة من الغاز، ربما تكون أكبر بآلاف المرات من الشمس، حيث أرسل الانفجار موجات كهربائية عبر الفضاء، تاركًا بقايا شديدة الحرارة في الداخل.هذه الظاهرة، التي أُطلق عليها اسم (AT2021lwx)، ليست الأكثر سطوعًا التي تم تسجيلها على الإطلاق وتعزى إلى انفجار أشعة جاما (انفجار هائل للطاقة أثناء سقوط نجم) (GRB221009A) الذي تم اكتشافه في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وكان يُعتقد أنه "ألمع في كل العصور".وتمت مراقبة الانفجار الكوني في عام 2020 من قبل المرصد الأمريكي، "مرفق زويكي العابر" في كاليفورنيا ، لكن ملاحظة "AT 2021 LWX" ظلت غير مستخدمة في قاعدة بيانات المرصد، وفقًا لوايزمان، حتى اكتشفها العلماء في العام التالي.وغيّرت المراقبة المباشرة للظاهرة الوضع، في حين أثبت تحليل الضوء أن الأمر استغرق 8 مليارات سنة للوصول إلى التلسكوب.ولا يزال علماء الفلك يتساءلون عن سبب هذه الظاهرة، لأنها يمكن أن تكون مستعر أعظم، أي انفجار هائل لنجم في نهاية حياته. ومع ذلك، فإن اللمعان الناتج عن “AT2021 LWX” أكبر بعشر مرات من اللمعان الناتج عن المستعر الأعظم.لا يمكن مقارنة اللمعان المُقاس إلا مع لمعان الكوازارات، حيث تحتوي هذه المجرات على ثقب أسود فائق الكتلة يلتصق بالمادة التي تنبعث منها كمية هائلة من الضوء، لكن الضوء المنبعث من الكوازارات ساطع، بينما في 2021 LWX أصبح الضوء سيئًا فجأة قبل ثلاث سنوات، يقول وايزمان: "لم نشهد أبدًا ظاهرة مماثلة، يبدو أنه يأتي من العدم".وقد قدم فريق وايزمان فكرة في الدراسة، وهي أن سحابة ضخمة من الغاز بحجم 5000 شمس يلتهمها ثقب أسود هائل.لكن المشكلة تكمن في الثقوب السوداء الضخمة التي يعتقد أنها في مركز المجرات، وأن حجم "AT 2021 LWX" يجب أن يكون مماثلاً لحجم مجرة درب التبانة، لم يكتشف أحد حتى الآن مجرة في محيط الظاهرة المرصودة، يقول وايزمان: "إنه صداع حقيقي".طالع أيضا: دراسة: قصة "سدوم" التوراتية مستوحاة من "انفجار جوي كوني"

https://sputnikarabic.ae/20221022/العلماء-يرصدون-أقوى-انفجار-في-الكون-وأشعة-غاما-تؤثر-على-الغلاف-الجوي-1069338477.html

https://sputnikarabic.ae/20200903/يزيد-الشمس-بـ-142-مرة-رصد-أكبر-صدام-كوني-منذ-الانفجار-العظيم-1046439839.html

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