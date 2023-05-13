https://sputnikarabic.ae/20230513/زيلينسكي-يتحدث-عن-قرارات-تخص-حماية-أجواء-أوكرانيا-1076993885.html
زيلينسكي يتحدث عن قرارات تخص "حماية أجواء أوكرانيا"
زيلينسكي يتحدث عن قرارات تخص "حماية أجواء أوكرانيا"
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بعد مفاوضات مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اتخاذ قرارات مهمة "لحماية سماء أوكرانيا". 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T14:52+0000
2023-05-13T14:52+0000
2023-05-13T14:52+0000
أخبار أوكرانيا
إيطاليا
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وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي مشترك مع ميلوني، اليوم السبت: "ناقشنا اليوم تعاوننا، لا سيما في مجال التعاون الأمني والعسكري، هناك قرارات مهمة للغاية لحماية أجوائنا".ووصل زيلينسكي إلى روما، اليوم السبت، حيث التقى بالرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، ومن المتوقع أيضًا أن يستقبل البابا فرانسيس زيلينسكي.وقال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، إن كييف ليست ملزمة بإبلاغ أي شخص بالهجوم المخطط له.وأضاف دانيلوف: "حتى يتم الانتهاء من جميع الأعمال التحضيرية، لن يكون هناك أسلحة كافية، ولا يتم تنفيذ جميع التدريبات والتنسيق، ولن يتخذ أحد مثل هذه القرارات. سوف نتصرف وفقًا لخطتنا. ليس لدينا مثل هذا الفهم الذي يتعين علينا إبلاغ شخص ما".
https://sputnikarabic.ae/20230513/مقاتلة-روسية-تدمر-طائرة-أوكرانية-ضربت-لوغانسك-بصورايخ-بريطانية-1076986000.html
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أخبار أوكرانيا, إيطاليا
زيلينسكي يتحدث عن قرارات تخص "حماية أجواء أوكرانيا"
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بعد مفاوضات مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اتخاذ قرارات مهمة "لحماية سماء أوكرانيا".
وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي مشترك مع ميلوني، اليوم السبت: "ناقشنا اليوم تعاوننا، لا سيما في مجال التعاون الأمني والعسكري، هناك قرارات مهمة للغاية لحماية أجوائنا".
بالإضافة إلى ذلك، وبحسب زيلينسكي، فقد ناقش "صيغة السلام" الأوكرانية مع رئيسة وزراء إيطاليا.
ووصل زيلينسكي إلى روما، اليوم السبت، حيث التقى بالرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، ومن المتوقع أيضًا أن يستقبل البابا فرانسيس زيلينسكي.
وقال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، إن كييف ليست ملزمة بإبلاغ أي شخص بالهجوم المخطط له.
وأفاد دانيلوف، يوم أمس الجمعة، بأن كييف ليست ملزمة بإبلاغ أي شخص بالهجوم المخطط له، وسيتم اتخاذ قرار بشأنه عندما يكون كل شيء جاهزًا، وسيكون هناك كمية كافية من الأسلحة، التي تأخرت بتقديمها بعض البلدان.
وأضاف دانيلوف
: "حتى يتم الانتهاء من جميع الأعمال التحضيرية، لن يكون هناك أسلحة كافية، ولا يتم تنفيذ جميع التدريبات والتنسيق، ولن يتخذ أحد مثل هذه القرارات. سوف نتصرف وفقًا لخطتنا. ليس لدينا مثل هذا الفهم الذي يتعين علينا إبلاغ شخص ما".