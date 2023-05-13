https://sputnikarabic.ae/20230513/سوريا-تمدد-الإذن-للأمم-المتحدة-باستخدام-معابر-حدودية-لنقل-المساعدات-إلى-متضرري-الزلزال-حتى-13-أغسطس-1077003029.html

سوريا تمدد الإذن للأمم المتحدة باستخدام معابر حدودية لنقل المساعدات إلى متضرري الزلزال حتى 13 أغسطس

سوريا تمدد الإذن للأمم المتحدة باستخدام معابر حدودية لنقل المساعدات إلى متضرري الزلزال حتى 13 أغسطس

قررت سوريا تمديد الإذن الذي منحته للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة باستخدام معبرين حدوديين بين بلادها وتركيا لنقل المساعدات إلى متضرري الزلزال حتى 13 أغسطس/آب... 13.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-13T22:27+0000

2023-05-13T22:27+0000

2023-05-13T22:27+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

أخبار تركيا اليوم

زلزال

الأخبار

منظمة الأمم المتحدة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0e/1073514019_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_aff61bfa491290f210c0e4532ba8aa3d.jpg

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء السبت، أن سوريا قررت تمديد الإذن الممنوح للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة باستخدام معبري باب السلامة والراعي الحدوديين مع تركيا لمدة ثلاثة أشهر، على أن تنتهي في 13 أغسطس المقبل.وعزت الوكالة السورية السبب في تمديد الإذن للأمم المتحدة إلى نقل المواد الإغاثية والمساعدات إلى المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا، في السادس من شباط/فبراير الماضي.وذكرت أن بسام صباغ، المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، قد أكد أن هذا القرار يأتي انطلاقا من حرص بلاده على تعزيز الاستقرار وتحسين الوضع المعيشي والإنساني لجميع المواطنين السوريين، فضلا عن كونه يأتي ضمن جهود الحكومة السورية لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين.وكانت الحكومة السورية قد وافقت في الثالث عشر من فبراير الماضي على فتح معبري السلام والراعي شمال غربي البلاد من أجل نقل المساعدات والمواد الإغاثية لمتضرري الزلزال في المناطق الواقعة خارج سيطرة الدولة السورية.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/ فبراير الماضي، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة.وقدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا، يصل زهاء 23 مليون شخص.وتسبب الزلزال في البلدين، إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة، بما في ذلك المدارس، ومرافق الرعاية الصحية، والبنية التحتية العامة الأخرى.

https://sputnikarabic.ae/20230425/الحكومة-السورية-تضع-خطة-وطنية-للتعافي-من-آثار-الزلزال-1076281782.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, زلزال, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة