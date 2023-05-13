https://sputnikarabic.ae/20230513/عمران-خان-عقب-الإفراج-عنه-عاملوني-كإرهابي-والحل-الوحيد-لاستقرار-البلاد-هو-الانتخابات-1076979451.html

عمران خان عقب الإفراج عنه: عاملوني كإرهابي والحل الوحيد لاستقرار البلاد هو الانتخابات

عمران خان عقب الإفراج عنه: عاملوني كإرهابي والحل الوحيد لاستقرار البلاد هو الانتخابات

أكد رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، أن الطريقة الوحيدة لتحقيق الاستقرار في بلاده هي إجراء الانتخابات، وذلك عقب الإفراج عنه بكفالة. 13.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-13T08:09+0000

2023-05-13T08:09+0000

2023-05-13T08:09+0000

باكستان

عمران خان

أخبار العالم الآن

الأخبار

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104264/26/1042642646_0:207:2905:1841_1920x0_80_0_0_29c43c9c25ad57fe78f8d8e4d10f2d8b.jpg

وأضاف عمران خان (70 عاما) في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، أنه بعد الإفراج عنه يمكنه العودة إلى منزله بأمان، مؤكدا أن المحكمة العليا منحته إفراجا بكفالة في جميع القضايا الرئيسية المرفوعة ضده.وحذر خان من فرض حالة الطوارئ، قائلا: "من يفكر بفرض حالة الطوارئ في باكستان أحمق؛ لأن ذلك سيجر البلد إلى الانهيار وتعميق الأزمة".ويأمل رئيس الوزراء الباكستاني السابق في العودة إلى السلطة، ويضغط على الحكومة من أجل تنظيم انتخابات مبكرة قبل أكتوبر/تشرين الأول المقبل.وأعلنت المحكمة العليا في باكستان، الخميس، أن اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان "غير قانوني" ووجهت أمرًا إلى السلطات بالإفراج عنه "على الفور".وبحسب قناة "جيو نيوز" المحلية، فقد "قررت المحكمة العليا أن اعتقال عمران خان في قضية قدير تراست (قضية فساد) غير قانونية وأمرت السلطات بالإفراج عنه على الفور".وأثار اعتقال عمران خان، أمس، على ذمة التحقيق بتهم فساد غضب أنصاره الذين نظموا مظاهرات حاشدة في عدة مناطق سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى.وألقت الشرطة الباكستانية القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان في إسلام أباد على خلفية محاكمته في قضايا فساد.وظهر عدد كبير من رجال الشرطة وهم يحيطون بعمران خان خلال عملية اعتقاله، وسط أجواء من الصراخ والفوضى في مشهد دراماتيكي، حيث اقتيد ووضع في سيارة عسكرية، في ظل استنفار أمني كبير.

https://sputnikarabic.ae/20230511/المحكمة-العليا-في-باكستان-تأمر-بإطلاق-سراح-عمران-خان-1076919940.html

https://sputnikarabic.ae/20230509/إلقاء-القبض-على-رئيس-الوزراء-الباكستاني-السابق-عمران-خان-في-مشهد-دراماتيكي-فيديو--1076821106.html

باكستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

باكستان, عمران خان, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم