https://sputnikarabic.ae/20230513/لقطة-طريفة-بين-ولي-العهد-السعودي-واللاعب-ياسر-الشهراني-تثير-تفاعلا-واسعا-فيديو-1076985257.html
لقطة طريفة بين ولي العهد السعودي واللاعب ياسر الشهراني تثير تفاعلا واسعا... فيديو
لقطة طريفة بين ولي العهد السعودي واللاعب ياسر الشهراني تثير تفاعلا واسعا... فيديو
أثارت لقطة طريفة بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، واللاعب في نادي "الهلال" السعودي، ياسر الشهراني، أمس الجمعة، تفاعلا واسعا بين مرتادي مواقع... 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T11:18+0000
2023-05-13T11:18+0000
2023-05-13T11:18+0000
ولي العهد محمد بن سلمان
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار نادي الهلال السعودي
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1c/1070626773_0:0:1900:1069_1920x0_80_0_0_41573804fa811a0003827d0cc38981e5.jpg
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا مدته 5 ثوان، لولي العهد السعودي والشهراني، عند تتويج نادي "الهلال" بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2022 - 2023، عقب فوزه على نادي "الوحدة" السعودي.ورغم عدم وضوح الحوار الدائر بين الأمير محمد بن سلمان وياسر الشهراني، إلا أن مستخدمين رجحوا أن ولي العهد السعودي كان يطمئن على صحة لاعب "الهلال"، بعد تعرضه للإصابة في مباراة كأس العالم 2022 أمام منتخب الأرجنتين، والتي أقيمت في قطر.واقتنص نادي "الهلال" السعودي كأس الملك، أمس الجمعة، بعد فوزه على "الوحدة" بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب نادي الجوهرة في جدة.
السعودية
أخبار نادي الهلال السعودي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1c/1070626773_56:0:1744:1266_1920x0_80_0_0_14fa455f3f361b9a0a981436c448ff04.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار نادي الهلال السعودي, نادي الفيديو
ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار نادي الهلال السعودي, نادي الفيديو
لقطة طريفة بين ولي العهد السعودي واللاعب ياسر الشهراني تثير تفاعلا واسعا... فيديو
تابعنا عبر
أثارت لقطة طريفة بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، واللاعب في نادي "الهلال" السعودي، ياسر الشهراني، أمس الجمعة، تفاعلا واسعا بين مرتادي مواقع التواصل.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا مدته 5 ثوان، لولي العهد السعودي
والشهراني، عند تتويج نادي "الهلال" بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2022 - 2023، عقب فوزه على نادي "الوحدة" السعودي.
ورغم عدم وضوح الحوار الدائر بين الأمير محمد بن سلمان وياسر الشهراني، إلا أن مستخدمين رجحوا أن ولي العهد السعودي كان يطمئن على صحة لاعب "الهلال"، بعد تعرضه للإصابة في مباراة كأس العالم 2022 أمام منتخب الأرجنتين، والتي أقيمت في قطر.
واقتنص نادي "الهلال" السعودي
كأس الملك، أمس الجمعة، بعد فوزه على "الوحدة" بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب نادي الجوهرة في جدة.