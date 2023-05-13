عربي
https://sputnikarabic.ae/20230513/لقطة-طريفة-بين-ولي-العهد-السعودي-واللاعب-ياسر-الشهراني-تثير-تفاعلا-واسعا-فيديو-1076985257.html
لقطة طريفة بين ولي العهد السعودي واللاعب ياسر الشهراني تثير تفاعلا واسعا... فيديو
لقطة طريفة بين ولي العهد السعودي واللاعب ياسر الشهراني تثير تفاعلا واسعا... فيديو
أثارت لقطة طريفة بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، واللاعب في نادي "الهلال" ‏السعودي، ياسر الشهراني، أمس الجمعة، تفاعلا واسعا بين مرتادي مواقع... 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T11:18+0000
2023-05-13T11:18+0000
ولي العهد محمد بن سلمان
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار نادي الهلال السعودي
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1c/1070626773_0:0:1900:1069_1920x0_80_0_0_41573804fa811a0003827d0cc38981e5.jpg
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا مدته 5 ثوان، لولي العهد السعودي والشهراني، عند تتويج نادي "الهلال" بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2022 - 2023، عقب فوزه على نادي "الوحدة" السعودي.ورغم عدم وضوح الحوار الدائر بين الأمير محمد بن سلمان وياسر الشهراني، إلا أن مستخدمين رجحوا أن ولي العهد السعودي كان يطمئن على صحة لاعب "الهلال"، بعد تعرضه للإصابة في مباراة كأس العالم 2022 أمام منتخب الأرجنتين، والتي أقيمت في قطر.واقتنص نادي "الهلال" السعودي كأس الملك، أمس الجمعة، بعد فوزه على "الوحدة" بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب نادي الجوهرة في جدة.
السعودية
أخبار نادي الهلال السعودي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1c/1070626773_56:0:1744:1266_1920x0_80_0_0_14fa455f3f361b9a0a981436c448ff04.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار نادي الهلال السعودي, نادي الفيديو
ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار نادي الهلال السعودي, نادي الفيديو

لقطة طريفة بين ولي العهد السعودي واللاعب ياسر الشهراني تثير تفاعلا واسعا... فيديو

11:18 GMT 13.05.2023
© AFP 2023 / BERTRAND GUAYولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
© AFP 2023 / BERTRAND GUAY
تابعنا عبرTelegram
أثارت لقطة طريفة بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، واللاعب في نادي "الهلال" ‏السعودي، ياسر الشهراني، أمس الجمعة، تفاعلا واسعا بين مرتادي مواقع التواصل.‏
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا مدته 5 ثوان، لولي العهد السعودي والشهراني، عند تتويج نادي "الهلال" بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2022 - 2023، عقب فوزه على نادي "الوحدة" السعودي.
ورغم عدم وضوح الحوار الدائر بين الأمير محمد بن سلمان وياسر الشهراني، إلا أن مستخدمين رجحوا أن ولي العهد السعودي كان يطمئن على صحة لاعب "الهلال"، بعد تعرضه للإصابة في مباراة كأس العالم 2022 أمام منتخب الأرجنتين، والتي أقيمت في قطر.
واقتنص نادي "الهلال" السعودي كأس الملك، أمس الجمعة، بعد فوزه على "الوحدة" بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب نادي الجوهرة في جدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:26 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو07:35 GMTВоеннослужащие ВС РФ подготавливают к работе беспилотный летательный аппарат Орлан-10У в южном секторе СВО. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:00 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 مايو, 15:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала