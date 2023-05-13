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https://sputnikarabic.ae/20230513/مركز-المصالحة-الروسي-إرهابيون-ينفذون-3-هجمات-من-إدلب-1077001182.html
مركز المصالحة الروسي: إرهابيون ينفذون 3 هجمات من إدلب
مركز المصالحة الروسي: إرهابيون ينفذون 3 هجمات من إدلب
أفاد العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، بأن جماعة "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا) نفذت ثلاث هجمات من... 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T19:35+0000
2023-05-13T19:35+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
رصد عسكري
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وقال غورينوف، في إفادة صحفية اليوم السبت: "خلال اليوم الماضي في منطقة خفض التصعيد في إدلب، سُجلت ثلاث حالات قصف لمواقع قوات الحكومة السورية من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية على محافظة حلب".وأكد غورينوف في 5 أيار/ مايو، أن طائرات التحالف، بدأت تفعيل أنظمة توجيه السلاح بشكل متكرر على طائرات روسية، شرقي سوريا.وأوضح أن الولايات المتحدة تواصل، بشكل مقصود وممنهج، الانتهاكات الجسيمة لبروتوكولات منع التضارب ومذكرة سلامة الطيران في سوريا، على الرغم من التزام الجانب الروسي ببنود مذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع الأمريكية، والموقعة بتاريخ 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2015.
https://sputnikarabic.ae/20230512/نصر-الله-سوريا-بقيت-مكانها-ولم-تغير-موقفها-ولا-محورها--1076964521.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, رصد عسكري
أخبار سوريا اليوم, روسيا, رصد عسكري

مركز المصالحة الروسي: إرهابيون ينفذون 3 هجمات من إدلب

19:35 GMT 13.05.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورطائرتا "تو-22" في مطار قاعدة حميميم
طائرتا تو-22 في مطار قاعدة حميميم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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أفاد العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، بأن جماعة "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا) نفذت ثلاث هجمات من منطقة خفض التصعيد في إدلب في سوريا خلال يوم واحد.
وقال غورينوف، في إفادة صحفية اليوم السبت: "خلال اليوم الماضي في منطقة خفض التصعيد في إدلب، سُجلت ثلاث حالات قصف لمواقع قوات الحكومة السورية من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية على محافظة حلب".

نتيجة إطلاق نيران قنص على مواقع لقوات الحكومة السورية في محيط بلدة بصرتون في محافظة حلب، أصيب جندي سوري.

وأكد غورينوف في 5 أيار/ مايو، أن طائرات التحالف، بدأت تفعيل أنظمة توجيه السلاح بشكل متكرر على طائرات روسية، شرقي سوريا.
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وقال غورينوف، في إفادة صحفية: "من الأمثلة على هذه الانتهاكات تزايد حالات تفعيل أنظمة توجيه الأسلحة لطيران" التحالف" على طائرات القوات الجوية الروسية، والتي سجلها طيارون روس خلال رحلات مخطط لها في مناطق شرقي سوريا".

وأوضح أن الولايات المتحدة تواصل، بشكل مقصود وممنهج، الانتهاكات الجسيمة لبروتوكولات منع التضارب ومذكرة سلامة الطيران في سوريا، على الرغم من التزام الجانب الروسي ببنود مذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع الأمريكية، والموقعة بتاريخ 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2015.
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