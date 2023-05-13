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https://sputnikarabic.ae/20230513/نائبة-بايدن-تظهر-في-حالة-غريبة-خلال-مؤتمر-صحفي-وتثير-الجدل-فيديو-1077001360.html
نائبة بايدن تظهر في حالة غريبة خلال مؤتمر صحفي وتثير الجدل... فيديو
نائبة بايدن تظهر في حالة غريبة خلال مؤتمر صحفي وتثير الجدل... فيديو
ظهرت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حالة غريبة خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، ما دفع بصحفيين ومتابعين للقول إنها كانت منتشية أو في حالة... 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T19:52+0000
2023-05-13T19:52+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
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هاريس ظهرت في المؤتمر وهي غير متماسكة، وكانت على غير العادة تتكلم وتضحك بطريقة غريبة دفعت الصحفيين للاعتقاد بأنها مخمورة.وقالت هاريس في الفيديو، وهي تنفجر من الضحك: "عندما كانت هناك أوقات عصيبة، كانت والدتي تخبرنا دائمًا: أيها الشباب... لا أعرف ما مشكلتكم! هل تعتقدون أنكم سقطتم للتو من شجرة جوز الهند؟".
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نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, الأخبار, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, الأخبار, أخبار العالم الآن

نائبة بايدن تظهر في حالة غريبة خلال مؤتمر صحفي وتثير الجدل... فيديو

19:52 GMT 13.05.2023
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، 13 ديسمبر 2021.
نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، 13 ديسمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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ظهرت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حالة غريبة خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، ما دفع بصحفيين ومتابعين للقول إنها كانت منتشية أو في حالة سكر.
هاريس ظهرت في المؤتمر وهي غير متماسكة، وكانت على غير العادة تتكلم وتضحك بطريقة غريبة دفعت الصحفيين للاعتقاد بأنها مخمورة.
وقالت هاريس في الفيديو، وهي تنفجر من الضحك: "عندما كانت هناك أوقات عصيبة، كانت والدتي تخبرنا دائمًا: أيها الشباب... لا أعرف ما مشكلتكم! هل تعتقدون أنكم سقطتم للتو من شجرة جوز الهند؟".
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