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https://sputnikarabic.ae/20230513/وزراء-مالية-مجموعة-السبع-يؤكدون-التزامهم-بتقديم-الدعم-المالي-لأوكرانيا-طالما-دعت-الحاجة-1076977982.html
وزراء مالية مجموعة السبع يؤكدون التزامهم بتقديم الدعم المالي لأوكرانيا طالما دعت الحاجة
وزراء مالية مجموعة السبع يؤكدون التزامهم بتقديم الدعم المالي لأوكرانيا طالما دعت الحاجة
أكد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة السبع، يوم السبت، التزامهم بدعم كييف "للمدة التي تستغرقها" وتلبية الاحتياجات المالية العاجلة لأوكرانيا والدول... 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T07:10+0000
2023-05-13T07:10+0000
العالم
اقتصاد
أخبار أوكرانيا
مجموعة السبع الكبار
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وقالوا في بيان مشترك صدر بعد الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام في نيجاتا اليابانية، إنهم كما أكد المشاركون في قمة مجموعة السبع دعمهم للتعاون الدولي كوسيلة لحل المشاكل الاقتصادية العالمية، مضيفين أنهم يرفضون "الرواية الكاذبة المتكررة لروسيا" حول التأثير السلبي للعقوبات على الغذاء وأمن الطاقة. وأضاف البيان:ويعتقد وزراء مالية مجموعة السبعة أن الأموال المخصصة ستساعد في استعادة البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا وضمان الأداء الطبيعي لحكومتها، وتوفير الخدمات الأساسية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وكان وزراء خارجية دول مجموعة السبع، أكدوا في 17 أبريل/نيسان مواصلة دعم أوكرانيا وإبقاء العقوبات ضد روسيا، وكذلك التعاون لتشديد الرقابة على التدابير التقييدية.
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العالم, اقتصاد, أخبار أوكرانيا, مجموعة السبع الكبار
العالم, اقتصاد, أخبار أوكرانيا, مجموعة السبع الكبار

وزراء مالية مجموعة السبع يؤكدون التزامهم بتقديم الدعم المالي لأوكرانيا طالما دعت الحاجة

07:10 GMT 13.05.2023
© AFP 2023 / Susan Walsh/Poolعامل ينظف السجادة الحمراء قبل انطلاق قمة قادة مجموعة الدول السبع في ألمانيا
عامل ينظف السجادة الحمراء قبل انطلاق قمة قادة مجموعة الدول السبع في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
© AFP 2023 / Susan Walsh/Pool
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أكد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة السبع، يوم السبت، التزامهم بدعم كييف "للمدة التي تستغرقها" وتلبية الاحتياجات المالية العاجلة لأوكرانيا والدول المجاورة لها.
وقالوا في بيان مشترك صدر بعد الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام في نيجاتا اليابانية، إنهم
"ملتزمون بشدة بمواصلة تلبية احتياجات أوكرانيا المالية العاجلة قصيرة الأجل، فضلاً عن دعم الدول المجاورة لها وغيرها من البلدان المتضررة بشدة".
كما أكد المشاركون في قمة مجموعة السبع دعمهم للتعاون الدولي كوسيلة لحل المشاكل الاقتصادية العالمية، مضيفين أنهم يرفضون "الرواية الكاذبة المتكررة لروسيا" حول التأثير السلبي للعقوبات على الغذاء وأمن الطاقة.
وأضاف البيان:

"لقد قمنا، مع المجتمع الدولي، بزيادة التزامنا بالميزانية والدعم الاقتصادي لأوكرانيا لعام 2023 وأوائل عام 2024 إلى 44 مليار دولار أمريكي، مما أتاح الموافقة على برنامج صندوق النقد الدولي (IMF) لأوكرانيا بقيمة 15.6 مليار دولار أمريكي على مدى 4 سنوات".

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ويعتقد وزراء مالية مجموعة السبعة أن الأموال المخصصة ستساعد في استعادة البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا وضمان الأداء الطبيعي لحكومتها، وتوفير الخدمات الأساسية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وكان وزراء خارجية دول مجموعة السبع، أكدوا في 17 أبريل/نيسان مواصلة دعم أوكرانيا وإبقاء العقوبات ضد روسيا، وكذلك التعاون لتشديد الرقابة على التدابير التقييدية.
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