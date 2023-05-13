عربي
https://sputnikarabic.ae/20230513/وزير-الخارجية-السعودي-المملكة-جادة-لتحسين-العلاقة-مع-إيران-1076976789.html
وزير الخارجية السعودي: المملكة جادة لتحسين العلاقة مع إيران
وزير الخارجية السعودي: المملكة جادة لتحسين العلاقة مع إيران
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على "نظرة الرياض الإيجابية لمستقبل العلاقات مع إيران والجهود المبذولة لتطويرها وتعزيزها". 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T06:31+0000
2023-05-13T06:31+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار السعودية اليوم
السعودية
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/06/1075584318_0:37:1281:757_1920x0_80_0_0_3be80d0b33246818b082a2a4c12445b3.jpg
وقال بن فرحان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، "لقد اتخذنا خطوات جيدة في الشهرين الماضيين"، مضيفا أن تمسك بلاده بالتوافقات التي تم التوصل إليها مؤشر لعزمها الجاد لتحسين العلاقة مع الجمهورية الإسلامية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأعرب الوزير السعودي، عن أمله "بأن يتمكن سفيرا البلدين بعد مباشرة عملهما من تسهيل سبل التعاون الثنائي".من جانبه، أعرب حسين أمير عبد اللهيان، عن ارتياحه للتقدم المحرز في التوافقات التي تم التوصل إليها بين جمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية، بما في ذلك اجتماع وزيري خارجية البلدين وإعلان اتفاقية استئناف العلاقات، وإيفاد فرق فنية لإعادة فتح السفارات والقنصليات العامة.وقال إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية اتخذت الاستعدادات اللازمة لافتتاح ممثلياتها السياسية والقنصلية في السعودية رسمياً"، معتبرا جدول زيارات ولقاءات المسؤولين ووزيري خارجية البلدين لعواصم كل منهما الآخر، مؤشرا على عزم الطرفين على التعاون ورسم العلاقات المناسبة.وكان وزير الخارجية الإيراني قال أمس الجمعة، إن طهران ستقدم سفيرها الجديد إلى المملكة العربية السعودية قريبا.وتابع: "يجري العمل على فتح سفارتنا وقنصليتنا في المملكة خلال الأيام المقبلة"، لافتا إلى أن "الخارجية السعودية قدمت لإيران سفيرها الجديد في طهران، الأربعاء الماضي". وأعلنت الرياض وطهران في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من القطيعة.وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين التي لعبت دورا مهما في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
https://sputnikarabic.ae/20230503/رئيسي-استئناف-العلاقات-السياسية-بين-إيران-والسعودية-يستمر-1076592701.html
https://sputnikarabic.ae/20230510/السفير-السعودي-لدى-لبنان-الاتفاق-مع-إيران-يواجه-عراقيل-توقعناها-1076848210.html
إيران
أخبار إيران
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/06/1075584318_34:0:1171:853_1920x0_80_0_0_390b6017f23f96eba68238df9575d112.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

وزير الخارجية السعودي: المملكة جادة لتحسين العلاقة مع إيران

06:31 GMT 13.05.2023
© Photo / IRNA/Ahamad Moeini Jamوزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، في العاصمة الصينية بكين، الصين
وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، في العاصمة الصينية بكين، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
© Photo / IRNA/Ahamad Moeini Jam
تابعنا عبرTelegram
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على "نظرة الرياض الإيجابية لمستقبل العلاقات مع إيران والجهود المبذولة لتطويرها وتعزيزها".
وقال بن فرحان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، "لقد اتخذنا خطوات جيدة في الشهرين الماضيين"، مضيفا أن تمسك بلاده بالتوافقات التي تم التوصل إليها مؤشر لعزمها الجاد لتحسين العلاقة مع الجمهورية الإسلامية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
وأعرب الوزير السعودي، عن أمله "بأن يتمكن سفيرا البلدين بعد مباشرة عملهما من تسهيل سبل التعاون الثنائي".
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
رئيسي: استئناف العلاقات السياسية بين إيران والسعودية يستمر
3 مايو, 07:08 GMT
من جانبه، أعرب حسين أمير عبد اللهيان، عن ارتياحه للتقدم المحرز في التوافقات التي تم التوصل إليها بين جمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية، بما في ذلك اجتماع وزيري خارجية البلدين وإعلان اتفاقية استئناف العلاقات، وإيفاد فرق فنية لإعادة فتح السفارات والقنصليات العامة.
وقال إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية اتخذت الاستعدادات اللازمة لافتتاح ممثلياتها السياسية والقنصلية في السعودية رسمياً"، معتبرا جدول زيارات ولقاءات المسؤولين ووزيري خارجية البلدين لعواصم كل منهما الآخر، مؤشرا على عزم الطرفين على التعاون ورسم العلاقات المناسبة.
وكان وزير الخارجية الإيراني قال أمس الجمعة، إن طهران ستقدم سفيرها الجديد إلى المملكة العربية السعودية قريبا.
وتابع: "يجري العمل على فتح سفارتنا وقنصليتنا في المملكة خلال الأيام المقبلة"، لافتا إلى أن "الخارجية السعودية قدمت لإيران سفيرها الجديد في طهران، الأربعاء الماضي".
علما إيران و السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
السفير السعودي لدى لبنان: الاتفاق مع إيران يواجه عراقيل "توقعناها"
10 مايو, 07:26 GMT
وأعلنت الرياض وطهران في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من القطيعة.
وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين التي لعبت دورا مهما في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.
يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو06:23 GMTБойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:31 GMTВоеннослужащие ВС РФ подготавливают к работе беспилотный летательный аппарат Орлан-10У в южном секторе СВО. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:00 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 مايو, 15:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала