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إعلام: عبد اللهيان يشير إلى وجود قنوات اتصال مباشرة ورسمية مع مصر
https://sputnikarabic.ae/20230514/إعلام-عبد-اللهيان-يشير-إلى-وجود-قنوات-اتصال-مباشرة-ورسمية-مع-مصر-1077012244.html
إعلام: عبد اللهيان يشير إلى وجود قنوات اتصال مباشرة ورسمية مع مصر
إعلام: عبد اللهيان يشير إلى وجود قنوات اتصال مباشرة ورسمية مع مصر
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن هناك قنوات اتصال مباشرة ورسمية بين إيران ومصر، معبرا عن أمله في حدوث انفتاح جاد في العلاقات بين البلدين. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T10:16+0000
2023-05-14T10:43+0000
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وأضاف عبد اللهيان: "هناك نشاط لمكاتب رعاية المصالح في طهران والقاهرة وتوجد قناة رسمية للاتصال المباشر بين البلدين"، حسبما جاء في مقابلة مع لوكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، اليوم الأحد.وتابع: "توجد بعض الدول التي تشجع الارتقاء بالعلاقات بين البلدين، وهناك لقاءات مشتركة شارك فيها رؤساء مكاتب رعاية المصالح في طهران والقاهرة".وأوضح وزير الخارجية الإيراني أنه يأمل أن يتم اتخاذ خطوات جديدة ومتبادلة بين الجانبين، مؤكدا أن العلاقات مع مصر من أولويات السياسة الخارجية لإيران.وتوترت العلاقات بين القاهرة وطهران منذ انطلاق الثورة الإيرانية عام 1979، عندما قبل الرئيس المصري محمد أنور السادات استضافة شاه إيران رضا شاه بهلوي، في مصر، رغم مطالبة طهران بعدم استقباله، ومنذ ذلك مرت العلاقات بين البلدين بمحطات مختلفة، وشهدت محاولات متكررة للتقارب.
https://sputnikarabic.ae/20230511/تاريخ-العلاقات-المصرية-الإيرانية-هل-تحدث-المصالحة-بينهما-قريبا؟-1076910917.html
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العالم, إيران, أخبار إيران, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الشرق الأوسط
العالم, إيران, أخبار إيران, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الشرق الأوسط

إعلام: عبد اللهيان يشير إلى وجود قنوات اتصال مباشرة ورسمية مع مصر

10:16 GMT 14.05.2023 (تم التحديث: 10:43 GMT 14.05.2023)
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن هناك قنوات اتصال مباشرة ورسمية بين إيران ومصر، معبرا عن أمله في حدوث انفتاح جاد في العلاقات بين البلدين.
وأضاف عبد اللهيان: "هناك نشاط لمكاتب رعاية المصالح في طهران والقاهرة وتوجد قناة رسمية للاتصال المباشر بين البلدين"، حسبما جاء في مقابلة مع لوكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، اليوم الأحد.
وقال عبد اللهيان: "الرئيس إبراهيم رئيسي، يولي اهتماما بالغا بتطوير العلاقات مع دول المنطقة وبينها مصر".
وتابع: "توجد بعض الدول التي تشجع الارتقاء بالعلاقات بين البلدين، وهناك لقاءات مشتركة شارك فيها رؤساء مكاتب رعاية المصالح في طهران والقاهرة".
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وأوضح وزير الخارجية الإيراني أنه يأمل أن يتم اتخاذ خطوات جديدة ومتبادلة بين الجانبين، مؤكدا أن العلاقات مع مصر من أولويات السياسة الخارجية لإيران.
وتوترت العلاقات بين القاهرة وطهران منذ انطلاق الثورة الإيرانية عام 1979، عندما قبل الرئيس المصري محمد أنور السادات استضافة شاه إيران رضا شاه بهلوي، في مصر، رغم مطالبة طهران بعدم استقباله، ومنذ ذلك مرت العلاقات بين البلدين بمحطات مختلفة، وشهدت محاولات متكررة للتقارب.
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