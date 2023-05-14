https://sputnikarabic.ae/20230514/البرهان-يصدر-قرارا-بتجميد-حسابات-الدعم-السريع-في-جميع-بنوك-السودان-وفروعها-بالخارج-1077028296.html
البرهان يصدر قرارا بتجميد حسابات "الدعم السريع" في جميع بنوك السودان وفروعها بالخارج
البرهان يصدر قرارا بتجميد حسابات "الدعم السريع" في جميع بنوك السودان وفروعها بالخارج
وجه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، مساء اليوم الأحد، بتجميد حسابات قوات الدعم السريع في جميع بنوك البلاد وفروعها بالخارج. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T18:06+0000
2023-05-14T18:06+0000
2023-05-14T18:12+0000
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وقال الجيش في بيان: "أصدر السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم قراراً قضى بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج". وأضاف "نص القرار على منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة لها".ووجه البرهان وزارة المالية السودانية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان (المصرف المركزي) "بوضع القرار موضع التنفيذ".وارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي إلى 676 قتيلا على الأقل و5576 جريحا، وفق ما أعلن في وقت سابق اليوم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان.وتوصل وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال المفاوضات، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية، الخميس الماضي، إلى اتفاق مبدئي لحماية المدنيين في السودان من الاشتباكات المسلحة.وينص إعلان جدة، وهو الاتفاق المبدئي الأولي الموقع بين طرفي الصراع المسلح في السودان، على تعهد الطرفين بالامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالسكان المدنيين.ويلتزم طرفا الصراع بموجب الاتفاق باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، كما يلتزمان بالسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال القتالية والمناطق المحاصرة، والالتزام بحماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات العامة في السودان.
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https://sputnikarabic.ae/20230514/السودان-الدعم-السريع-تدعو-للتحقيق-في-إطلاق-نار-استهدف-كنيسة-في-أم-درمان-1077024855.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن
البرهان يصدر قرارا بتجميد حسابات "الدعم السريع" في جميع بنوك السودان وفروعها بالخارج
18:06 GMT 14.05.2023 (تم التحديث: 18:12 GMT 14.05.2023) تابعنا عبر
وجه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، مساء اليوم الأحد، بتجميد حسابات قوات الدعم السريع في جميع بنوك البلاد وفروعها بالخارج.
وقال الجيش
في بيان: "أ
صدر السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم قراراً قضى بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج".
وأضاف "نص القرار على منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة لها".
ووجه البرهان وزارة المالية السودانية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان (المصرف المركزي) "بوضع القرار موضع التنفيذ".
وارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان
بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي إلى 676 قتيلا على الأقل و5576 جريحا، وفق ما أعلن في وقت سابق اليوم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان.
وتوصل وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال المفاوضات، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية، الخميس الماضي، إلى اتفاق مبدئي لحماية المدنيين
في السودان من الاشتباكات المسلحة.
وينص إعلان جدة، وهو الاتفاق المبدئي الأولي
الموقع بين طرفي الصراع المسلح في السودان، على تعهد الطرفين بالامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالسكان المدنيين.
ويلتزم طرفا الصراع بموجب الاتفاق باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، كما يلتزمان بالسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال القتالية والمناطق المحاصرة، والالتزام بحماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات العامة في السودان.