https://sputnikarabic.ae/20230514/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-رصد-إطلاق-قذيفة-صاروخية-من-قطاع-غزة-باتجاه-المستوطنات-1077025654.html
الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات
الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات
أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، "رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية". 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T16:38+0000
2023-05-14T16:38+0000
2023-05-14T16:38+0000
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان عبر حسابه على "تويتر": "رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة صوب الأراضي الإسرائيلية حيث سقطت في منطقة مفتوحة دون إطلاق صواريخ اعتراض وفق السياسة المتبعة".وفعّل الجيش الإسرائيلي صافرات الإنذار، في عدد من المستوطنات القريبة من قطاع غزة، عقب إطلاق القذيفة الصاروخية.وفي العاشرة من مساء أمس السبت، وبعد 5 أيام من تصعيد إسرائيلي في عزة واستهداف مواقع وقيادات حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية حيز التنفيذ، يشمل وقف استهداف المدنيين والأفراد وعدم هدم المنازل.ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، تشن إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم "الدرع والسهم"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية يوم الأربعاء، إطلاق رشقات صاروخية تجاه إسرائيل، وسّعت خلالها دائرة النار لتصل إلى تل أبيب ومناطق أخرى وسط البلاد.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت وإصابة آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230514/نص-وثيقة-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1077007270.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, العالم
العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, العالم
الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات
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أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، "رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان عبر حسابه على "تويتر": "رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة صوب الأراضي الإسرائيلية حيث سقطت في منطقة مفتوحة دون إطلاق صواريخ اعتراض وفق السياسة المتبعة".
وفعّل الجيش الإسرائيلي صافرات الإنذار، في عدد من المستوطنات القريبة من قطاع غزة، عقب إطلاق القذيفة الصاروخية.
وفي العاشرة من مساء أمس السبت، وبعد 5 أيام من تصعيد إسرائيلي في عزة واستهداف مواقع وقيادات حركة "الجهاد الإسلامي
" الفلسطينية، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية حيز التنفيذ، يشمل وقف استهداف المدنيين والأفراد وعدم هدم المنازل.
ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، تشن إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم "الدرع والسهم"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية يوم الأربعاء، إطلاق رشقات صاروخية تجاه إسرائيل، وسّعت خلالها دائرة النار لتصل إلى تل أبيب ومناطق أخرى وسط البلاد.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة
، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي
في مدينة رحوفوت وإصابة آخرين.