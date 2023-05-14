https://sputnikarabic.ae/20230514/الحكومة-اليمنية-تعلن-إجلاء-179-من-رعاياها-في-السودان-إلى-عدن-1077025368.html

الحكومة اليمنية تعلن إجلاء 179 من رعاياها في السودان إلى عدن

الحكومة اليمنية تعلن إجلاء 179 من رعاياها في السودان إلى عدن

أفادت الحكومة اليمنية، مساء اليوم الأحد، بإجلاء 179 من رعاياها من السودان إلى مدينة عدن جنوبي البلاد. 14.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-14T16:29+0000

2023-05-14T16:29+0000

2023-05-14T16:29+0000

العالم العربي

أخبار اليمن الأن

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

أخبار السودان اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076214026_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2a5158ff198732e2156296422f947847.jpg

القاهرة – سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "179 مواطناً يمنياً وصلوا إلى مطار عدن الدولي ضمن رحلات الإجلاء المباشرة من مطار بورتسودان".ونقلت عن نائب وزير النقل اليمني ناصر شُريف، قوله إن "تسيير الرحلات المباشرة لإجلاء المواطنين العالقين في السودان يأتي تأكيدا على الحرص على سلامة المواطنين الذين تقطعت بهم السبل بسبب الحرب الدائرة في السودان، ونقلهم إلى مطاري عدن وصنعاء الدوليين".من جانبها، قالت الخارجية اليمنية في بيان إن "الرحلة الجوية الأولى لإجلاء 179 من الرعايا اليمنيين من مطار بورتسودان، ستتبعها ثلاث رحلات أخرى اليوم وغداً إلى كل من عدن وصنعاء، والعمل جارٍ، لإجلاء كافة اليمنيين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن".وسبق أن تم إجلاء نحو 865 من الرعايا اليمنيين بحراً إلى مدينة جدة بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، على ما أعلنته الحكومة اليمنية.ويتجاوز عدد الجالية اليمنية في السودان 17 ألف شخص موزعين على مناطق متفرقة في البلاد، حسب إحصائيات حكومية يمنية،ومنذ منتصف نيسان/أبريل الماضي، تشهد الخرطوم وعدد من المدن السودانية، مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع؛ أسفرت وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، عن مقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت مئات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

https://sputnikarabic.ae/20230425/اليمن-يعلن-وصول-200-من-مواطنيه-المتواجدين-في-السودان-إلى-السعودية-1076282645.html

https://sputnikarabic.ae/20230514/السودان-الدعم-السريع-تدعو-للتحقيق-في-إطلاق-نار-استهدف-كنيسة-في-أم-درمان-1077024855.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار اليمن الأن, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار السودان اليوم