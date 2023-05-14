https://sputnikarabic.ae/20230514/الحكومة-اليمنية-تعلن-إجلاء-179-من-رعاياها-في-السودان-إلى-عدن-1077025368.html
الحكومة اليمنية تعلن إجلاء 179 من رعاياها في السودان إلى عدن
الحكومة اليمنية تعلن إجلاء 179 من رعاياها في السودان إلى عدن
أفادت الحكومة اليمنية، مساء اليوم الأحد، بإجلاء 179 من رعاياها من السودان إلى مدينة عدن جنوبي البلاد. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T16:29+0000
2023-05-14T16:29+0000
2023-05-14T16:29+0000
العالم العربي
أخبار اليمن الأن
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076214026_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2a5158ff198732e2156296422f947847.jpg
القاهرة – سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "179 مواطناً يمنياً وصلوا إلى مطار عدن الدولي ضمن رحلات الإجلاء المباشرة من مطار بورتسودان".ونقلت عن نائب وزير النقل اليمني ناصر شُريف، قوله إن "تسيير الرحلات المباشرة لإجلاء المواطنين العالقين في السودان يأتي تأكيدا على الحرص على سلامة المواطنين الذين تقطعت بهم السبل بسبب الحرب الدائرة في السودان، ونقلهم إلى مطاري عدن وصنعاء الدوليين".من جانبها، قالت الخارجية اليمنية في بيان إن "الرحلة الجوية الأولى لإجلاء 179 من الرعايا اليمنيين من مطار بورتسودان، ستتبعها ثلاث رحلات أخرى اليوم وغداً إلى كل من عدن وصنعاء، والعمل جارٍ، لإجلاء كافة اليمنيين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن".وسبق أن تم إجلاء نحو 865 من الرعايا اليمنيين بحراً إلى مدينة جدة بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، على ما أعلنته الحكومة اليمنية.ويتجاوز عدد الجالية اليمنية في السودان 17 ألف شخص موزعين على مناطق متفرقة في البلاد، حسب إحصائيات حكومية يمنية،ومنذ منتصف نيسان/أبريل الماضي، تشهد الخرطوم وعدد من المدن السودانية، مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع؛ أسفرت وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، عن مقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت مئات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230425/اليمن-يعلن-وصول-200-من-مواطنيه-المتواجدين-في-السودان-إلى-السعودية-1076282645.html
https://sputnikarabic.ae/20230514/السودان-الدعم-السريع-تدعو-للتحقيق-في-إطلاق-نار-استهدف-كنيسة-في-أم-درمان-1077024855.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076214026_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_22c4ae7485d8b440394c9c32f93d514d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار اليمن الأن, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, أخبار اليمن الأن, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار السودان اليوم
الحكومة اليمنية تعلن إجلاء 179 من رعاياها في السودان إلى عدن
تابعنا عبر
أفادت الحكومة اليمنية، مساء اليوم الأحد، بإجلاء 179 من رعاياها من السودان إلى مدينة عدن جنوبي البلاد.
القاهرة – سبوتنيك
. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "179 مواطناً يمنياً وصلوا إلى مطار عدن الدولي ضمن رحلات الإجلاء المباشرة من مطار بورتسودان".
ونقلت عن نائب وزير النقل اليمني ناصر شُريف، قوله إن "تسيير الرحلات المباشرة لإجلاء المواطنين العالقين في السودان يأتي تأكيدا على الحرص على سلامة المواطنين الذين تقطعت بهم السبل بسبب الحرب الدائرة في السودان، ونقلهم إلى مطاري عدن وصنعاء الدوليين".
من جانبها، قالت الخارجية اليمنية في بيان إن "الرحلة الجوية الأولى لإجلاء 179 من الرعايا اليمنيين من مطار بورتسودان، ستتبعها ثلاث رحلات أخرى اليوم وغداً إلى كل من عدن وصنعاء، والعمل جارٍ، لإجلاء كافة اليمنيين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن".
وسبق أن تم إجلاء نحو 865 من الرعايا اليمنيين
بحراً إلى مدينة جدة بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، على ما أعلنته الحكومة اليمنية.
ويتجاوز عدد الجالية اليمنية في السودان 17 ألف شخص موزعين على مناطق متفرقة في البلاد، حسب إحصائيات حكومية يمنية،
ومنذ منتصف نيسان/أبريل الماضي، تشهد الخرطوم وعدد من المدن السودانية، مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
؛ أسفرت وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، عن مقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت مئات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.