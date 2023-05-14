https://sputnikarabic.ae/20230514/الرئيس-العراقي-يتلقى-دعوة-رسمية-من-السعودية-لحضور-القمة-العربية--1077012883.html
الرئيس العراقي يتلقى دعوة رسمية من السعودية لحضور القمة العربية
الرئيس العراقي يتلقى دعوة رسمية من السعودية لحضور القمة العربية
تلقى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد دعوة رسمية من السعودية، للمشاركة في القمة العربية المقبلة التي ستعقد في المملكة، خلال أيام. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T10:49+0000
2023-05-14T10:49+0000
2023-05-14T10:49+0000
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وذكر المكتب الاعلامي للرئيس العراقي أنه "تلقى دعوة رسمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية لحضور القمة العربية بدورتها العادية الثانية والثلاثين التي تستضيفها مدينة جدة".جاء ذلك خلال استقبال رشيد للسفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وأكد رشيد على "ضرورة انعقاد القمة العربية في الوقت الراهن لمناقشة العديد من المسائل المهمة والعمل على حلّها وتعزيز التعاون المشترك بين دول المنطقة".ومن المقرر أن تعقد القمة في المملكة العربية السعودية، يوم التاسع عشر من الشهر الجاري.ومن المرتقب أن تشارك سوريا في أشغال قمة السعودية، بعد موافقة مجلس جامعة الدول العربية خلال اجتماع استثنائي عقده يوم الأحد الماضي، على مستوى وزراء الخارجية، على استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في كافة اجتماعات مجلس الجامعة اعتبارا من7 مايو/ أيار الجاري، وذلك بعد تعليق عضوية سوريا منذ أكثر من 12 عاما.
https://sputnikarabic.ae/20230514/وفد-اقتصادي-سوري-يصل-إلى-السعودية-للمشاركة-في-التحضير-للقمة-العربية-1077011046.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
الرئيس العراقي يتلقى دعوة رسمية من السعودية لحضور القمة العربية
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تلقى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد دعوة رسمية من السعودية، للمشاركة في القمة العربية المقبلة التي ستعقد في المملكة، خلال أيام.
وذكر المكتب الاعلامي للرئيس العراقي أنه "تلقى دعوة رسمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية لحضور القمة العربية بدورتها العادية الثانية والثلاثين التي تستضيفها مدينة جدة".
جاء ذلك خلال استقبال رشيد للسفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وأكد رشيد على "ضرورة انعقاد القمة العربية في الوقت الراهن لمناقشة العديد من المسائل المهمة والعمل على حلّها وتعزيز التعاون المشترك بين دول المنطقة".
ومن المقرر أن تعقد القمة في المملكة العربية السعودية، يوم التاسع عشر من الشهر الجاري.
ومن المرتقب أن تشارك سوريا في أشغال قمة السعودية
، بعد موافقة مجلس جامعة الدول العربية خلال اجتماع استثنائي عقده يوم الأحد الماضي، على مستوى وزراء الخارجية، على استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في كافة اجتماعات مجلس الجامعة اعتبارا من7 مايو/ أيار الجاري، وذلك بعد تعليق عضوية سوريا منذ أكثر من 12 عاما.