https://sputnikarabic.ae/20230514/وفد-اقتصادي-سوري-يصل-إلى-السعودية-للمشاركة-في-التحضير-للقمة-العربية-1077011046.html
وفد اقتصادي سوري يصل إلى السعودية للمشاركة في التحضير للقمة العربية
وفد اقتصادي سوري يصل إلى السعودية للمشاركة في التحضير للقمة العربية
وصل إلى مدينة جدة السعودية، وفد اقتصادي سوري كبير برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر خليل، للمشاركة بأعمال كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي... 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T09:12+0000
2023-05-14T09:12+0000
2023-05-14T09:12+0000
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دمشق - سبوتنيك. وأكد مصدر سوري مطلع في تصريح لسبوتنيك، أنه "وصل وفد اقتصادي سوري كبير إلى مدينة جدة السعودية برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر خليل على هامش القمة العربية المرتقبة".وأوضح المصدر أن "الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تبدأ اليوم".وذكر المصدر أن "الوفد السوري يضم وزير شؤون الرئاسة منصور عزام، وعدد من المسؤولين السوريين، ووفد إعلامي كبير لتغطية أعمال المجلس والقمة العربية".فيما أوضحت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه "انطلقت بمشاركة وفد سوريا، أعمال اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لأعمال القمة العربية المقرر عقدها بالسعودية في الـ 19 من أيار/ مايو الجاري".وتنطلق بعد غَدٍ الثلاثاء، الاجتماعات التحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين تمهيدا لاجتماع وزراء الخارجية لمناقشة التوصيات ومشاريع القرارات التي سيتم رفعها إلى اجتماع وزراء الخارجية، المقرر انعقاده الأربعاء المقبل، بحضور وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.وفي 7 أيار/ مايو الجاري، أعلنت الجامعة العربية موافقتها على عودة سوريا لشغل مقعدها بعد تعليق عضويتها لمدة 12 عاما في أعقاب الحرب التي شهدتها البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230511/محلل-سوري-دعوة-الأسد-إلى-قمة-جدة-تنهي-حقبة-احتراب-الربيع-العربي-1076918578.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, جامعة الدول العربية, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, جامعة الدول العربية, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم
وفد اقتصادي سوري يصل إلى السعودية للمشاركة في التحضير للقمة العربية
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وصل إلى مدينة جدة السعودية، وفد اقتصادي سوري كبير برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر خليل، للمشاركة بأعمال كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لأعمال القمة العربية، المقررة بالمملكة في 19 أيار/ مايو الجاري.
دمشق - سبوتنيك. وأكد مصدر سوري مطلع في تصريح لسبوتنيك، أنه "وصل وفد اقتصادي سوري كبير إلى مدينة جدة السعودية برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر خليل على هامش القمة العربية
المرتقبة".
وأوضح المصدر أن "الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تبدأ اليوم".
وذكر المصدر أن "الوفد السوري يضم وزير شؤون الرئاسة منصور عزام، وعدد من المسؤولين السوريين، ووفد إعلامي كبير لتغطية أعمال المجلس والقمة العربية".
فيما أوضحت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه "انطلقت بمشاركة وفد سوريا
، أعمال اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لأعمال القمة العربية المقرر عقدها بالسعودية في الـ 19 من أيار/ مايو الجاري".
وتنطلق بعد غَدٍ الثلاثاء، الاجتماعات التحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين تمهيدا لاجتماع وزراء الخارجية لمناقشة التوصيات ومشاريع القرارات التي سيتم رفعها إلى اجتماع وزراء الخارجية، المقرر انعقاده الأربعاء المقبل، بحضور وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.
وفي 7 أيار/ مايو الجاري، أعلنت الجامعة العربية موافقتها على عودة سوريا لشغل مقعدها بعد تعليق عضويتها لمدة 12 عاما في أعقاب الحرب التي شهدتها البلاد.