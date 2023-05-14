https://sputnikarabic.ae/20230514/فلكيون-يكشفون-عن-سر-فقاعات-درب-التبانة-1077027469.html

فلكيون يكشفون عن سر "فقاعات" درب التبانة

فلكيون يكشفون عن سر "فقاعات" درب التبانة

يمتد فوق وتحت مستوى مجرة درب التبانة زوج من الفقاعات الضخمة المتناظرة من الغاز، حيث تمتد مثل رذاذ ساعة رملية كونية متوهجة بشكل خافت مع وميض الأشعة السينية. 14.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-14T17:35+0000

2023-05-14T17:35+0000

2023-05-14T17:35+0000

مجتمع

علوم

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وتُعرف هذه الكيانات باسم فقاعات "eROSITA"، تيمنا باسم تلسكوب الأشعة السينية الذي رصدها في عام 2020، وتقع في الغلاف الغازي الهائل لمجرة درب التبانة، أو "الوسط المحيطي''، وتمتد نحو 45661 سنة ضوئية على جانبي مركز المجرة.وتشير البيانات المأخوذة من القمر الصناعي "سوزاكو"، الذي تديره وكالة "ناسا" ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية "جاكسا"، إلى أن توهج الأشعة السينية للفقاعات ليس لأنه أكثر سخونة من المناطق المحيطة بها كما هو مفترض، بل لأن الغازات تحتوي ببساطة على كثافة أعلى، حسبما ذكره موقع "ساينس ديلي" اليوم الأحد.وقال عالم الفلك أنغالي غوبتا المشارك في الدراسة من كلية "كولومبوس ستيت كوميونيتي" في أوهايو: "كان هدفنا حقًا معرفة المزيد عن الوسط المحيط بالمجرة، وهو مكان مهم جدًا في فهم كيفية تشكل مجرتنا وتطورها".في السابق، كان يُفترض وجود اختلاف في درجة الحرارة بين فقاعات "eROSITA" والهالة المجرية المحيطة بسبب السطوع النسبي لقذائف الفقاعة.ويلقي البحث أيضًا بعض الضوء على كيفية تشكل هذه الفقاعات: تشير قراءات النسب غير الشمسية للأكسجين النيون والمغنيسيوم والأكسجين في قذائف الفقاعة إلى أن هذه الفقاعات تشكلت عن طريق تكوين النجوم النووية، أو عن طريق حقن الطاقة من أجسام أخرى (مثل النجوم الضخمة على سبيل المثال).

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