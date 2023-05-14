https://sputnikarabic.ae/20230514/مصر-بيع-الشريحة-الأولى-من-أسهم-المصرية-للاتصالات-1077010145.html
مصر… بيع الشريحة الأولى من أسهم المصرية للاتصالات
مصر… بيع الشريحة الأولى من أسهم المصرية للاتصالات
أعلنت وزارة المالية المصرية أنه تم الانتهاء من بيع الشريحة الأولى من أسهم رأس مال الشركة المصرية للاتصالات، التي يتجاوز عددها 162 مليون سهم. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T09:06+0000
2023-05-14T09:06+0000
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وقال بيان أصدرته المالية المصرية، اليوم الأحد، إن نسبة الأسهم التي تم بيعها تقدر بـ 9.5 في المئة من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، حسبما ذكر موقع "مصراوي" المصري.ولفت البيان إلى أن عملية البيع جرت في السوق الثاني بالبورصة المصرية، مشيرا إلى أنها كانت مخصصة للمؤسسات والأفراد ذوي الخبرة في سوق الأوراق المالية.وبحسب البيان، فإن عملية البيع جرت بنظام البناء السعري المعجل، يوم الخميس الماضي، وهو نظام دولي متعارف عليه، مشيرا إلى أن سعر السهم يقدر بنحو 23 جنيه.ويصل إجمالي قيمة الأسهم التي تم بيعها لنحو 3.7 مليار جنيه، بينما تجاوزت طلبات الحصول عليها 3 أضعاف عدد الأسهم المعروضة لتلك الشريحة.وبحسب البيان، فإنه تم تخصيص نسبة للعاملين في المصرية للاتصالات تقدر بـ 5 في المئة من إجمالي الأسهم التي تم عرضها.ولفت إلى أنه سيتم تنفيذ الشريحة الثانية من بيع الأسهم خلال 5 أيام عمل من تاريخ غلق سوق الصفقات الخاصة، الذي سيتم في الـ 25 من مايو/ أيار الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20230208/مصر-تعتزم-طرح-32-شركة-حكومية-في-البورصة-أو-لمستثمر-استراتيجي-على-مدار-عام-1073288239.html
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اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار البورصة, أخبار الشرق الأوسط
اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار البورصة, أخبار الشرق الأوسط
مصر… بيع الشريحة الأولى من أسهم المصرية للاتصالات
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أعلنت وزارة المالية المصرية أنه تم الانتهاء من بيع الشريحة الأولى من أسهم رأس مال الشركة المصرية للاتصالات، التي يتجاوز عددها 162 مليون سهم.
وقال بيان أصدرته المالية المصرية، اليوم الأحد، إن نسبة الأسهم التي تم بيعها تقدر بـ 9.5 في المئة من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، حسبما ذكر
موقع "مصراوي" المصري.
ولفت البيان إلى أن عملية البيع جرت في السوق الثاني بالبورصة المصرية
، مشيرا إلى أنها كانت مخصصة للمؤسسات والأفراد ذوي الخبرة في سوق الأوراق المالية.
وبحسب البيان، فإن عملية البيع جرت بنظام البناء السعري المعجل، يوم الخميس الماضي، وهو نظام دولي
متعارف عليه، مشيرا إلى أن سعر السهم يقدر بنحو 23 جنيه.
ويصل إجمالي قيمة الأسهم التي تم بيعها لنحو 3.7 مليار جنيه، بينما تجاوزت طلبات الحصول عليها 3 أضعاف عدد الأسهم المعروضة لتلك الشريحة.
وبحسب البيان، فإنه تم تخصيص نسبة للعاملين في المصرية للاتصالات تقدر بـ 5 في المئة من إجمالي الأسهم التي تم عرضها.
ولفت إلى أنه سيتم تنفيذ الشريحة الثانية من بيع الأسهم خلال 5 أيام عمل من تاريخ غلق سوق الصفقات
الخاصة، الذي سيتم في الـ 25 من مايو/ أيار الجاري.