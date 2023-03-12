https://sputnikarabic.ae/20230312/مجلس-الوزراء-المصري-يبدأ-الخطوات-التنفيذية-لطرح-شركتين-كبيرتين-للاستثمار-1074643995.html
مجلس الوزراء المصري يبدأ الخطوات التنفيذية لطرح شركتين كبيرتين للاستثمار
مجلس الوزراء المصري يبدأ الخطوات التنفيذية لطرح شركتين كبيرتين للاستثمار
أعلنت الحكومة المصرية بدء إجراءات طرح شركتي "وطنية" للبترول، و"صافي" للمياه للاستثمار في إطار الاتجاه لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وتوسيع... 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T16:18+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأكد بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، "بدء إجراءات طرح شركتي وطنية، وصافي من خلال مستشار الطرح الأربعاء القادم الذي سيقوم بالتواصل مع المستثمرين وإتاحة البيانات الخاصة بالشركتين".وأفاد البيان المصري، بأن اجتماع مجلس الوزراء اليوم "شهد استعراض خطوات تنفيذ برنامج الطروحات، والتي ستتم عن طريق الطرح العام للشركات المُعلن عنها من قبل، عبر البورصة المصرية، أو طرحها لمستثمر استراتيجي، أو من خلال طرح جزء من الشركة في البورصة، والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجي".وأعلنت الحكومة المصرية، في فبراير/ شباط الماضي، عن طرح 32 شركة مملوكة للدولة للبيع العام عبر البورصة أو لمستثمر استراتيجي، أو من خلال طرح نصف أسهم الشركة للبيع بالبورصة والنصف الأخر لمستثمر، وذلك على مدار عام.وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بحث آليات وسبل التعاون الثنائي، مع مجموعة موانئ أبو ظبي الإماراتية، للعمل كمطور صناعي وإقامة مناطق لوجستية وتشغيل أرصفة داخل الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة.وقالت الهيئة في بيان إن "المجموعة الإماراتية ناقشوا آفاق التعاون المشترك بين اقتصادية قناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي".وأضاف البيان أن "المجموعة تتطلع لتعزيز التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية في ظل ما تتمتع به من مقومات فريدة لأن تصبح مركزاً لوجستياً إقليمياً وعالمياً".في سياق متصل، أكد أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في أواخر فبراير الماضي، حرص الدوحة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع القاهرة، وزيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر.وعزا الأمير القطري تراجع الاقتصاد المصري بعدما كان يسير بشكل "جيد جدا" إلى جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، مشددا على أن الدولة المصرية "لا يزال لديها إمكانات كبيرة جدا، ومن المهم الاستمرار في جهود وخطط التنمية"، وفقا لوسائل إعلام مصرية.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار قطر اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار قطر اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار
مجلس الوزراء المصري يبدأ الخطوات التنفيذية لطرح شركتين كبيرتين للاستثمار
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أعلنت الحكومة المصرية بدء إجراءات طرح شركتي "وطنية" للبترول، و"صافي" للمياه للاستثمار في إطار الاتجاه لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية.
القاهرة - سبوتنيك. وأكد بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري
، اليوم الأحد، "بدء إجراءات طرح شركتي وطنية، وصافي من خلال مستشار الطرح الأربعاء القادم الذي سيقوم بالتواصل مع المستثمرين وإتاحة البيانات الخاصة بالشركتين".
وأفاد البيان المصري، بأن اجتماع مجلس الوزراء اليوم "شهد استعراض خطوات تنفيذ برنامج الطروحات، والتي ستتم عن طريق الطرح العام للشركات المُعلن عنها من قبل، عبر البورصة المصرية، أو طرحها لمستثمر استراتيجي، أو من خلال طرح جزء من الشركة في البورصة، والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجي".
وأعلنت الحكومة المصرية، في فبراير/ شباط الماضي، عن طرح 32 شركة مملوكة للدولة للبيع العام عبر البورصة أو لمستثمر استراتيجي، أو من خلال طرح نصف أسهم الشركة للبيع بالبورصة والنصف الأخر لمستثمر، وذلك على مدار عام.
وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس
، بحث آليات وسبل التعاون الثنائي، مع مجموعة موانئ أبو ظبي الإماراتية، للعمل كمطور صناعي وإقامة مناطق لوجستية وتشغيل أرصفة داخل الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة.
وقالت الهيئة في بيان إن "المجموعة الإماراتية ناقشوا آفاق التعاون المشترك بين اقتصادية قناة السويس
ومجموعة موانئ أبو ظبي".
وأضاف البيان أن "المجموعة تتطلع لتعزيز التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية في ظل ما تتمتع به من مقومات فريدة لأن تصبح مركزاً لوجستياً إقليمياً وعالمياً".
في سياق متصل، أكد أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني
، في أواخر فبراير الماضي، حرص الدوحة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع القاهرة، وزيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر.
وعزا الأمير القطري تراجع الاقتصاد المصري بعدما كان يسير بشكل "جيد جدا" إلى جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، مشددا على أن الدولة المصرية "لا يزال لديها إمكانات كبيرة جدا، ومن المهم الاستمرار في جهود وخطط التنمية"، وفقا لوسائل إعلام مصرية
.